Дві людини загинули, чотирьох госпіталізовано унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція. ВIДЕО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області загинули 2 людини, ще 4 доставлено в лікарню. Серед постраждалих 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 червня, близько 10:00 на автодорозі Львів-Рогатин-Івано-Франківськ-Мукачево, між селами Лани та Ходорківці, на території Бібрської ОТГ. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Ford, 41-річна жителька міста Золочів, не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся. Двоє пасажирів автомобіля - 70-річний чоловік і жінка 67 років - від отриманих травм померли на місці події", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в лікарню з ушкодженнями доставлено водійку і пасажирів автомобіля - 11-річну дівчинку і двох жінок 60 і 65 років.

Як уточнюють у пресслужбі ДСНС, одну з потерпілих затисло деформованими деталями кузова. Рятувальники її витягли і передали працівникам швидкої допомоги.