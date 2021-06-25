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Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований. ФОТОрепортаж

Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, в селищі Кегичівка Харківської області на залізничному переїзді мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом. Водій мікроавтобуса доставлений у лікарню з тілесними ушкодженнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про те, що на нерегульованому залізничному переїзді у селищі Кегичівка сталося зіткнення електропотяга сполученням "Лозова-Полтава", який рухався у напрямку міста Полтава та з мікроавтобуса "Volkswagen" надійшло до поліції 25 червня о 10:32", - відзначили в поліції .

В результаті ДТП водій мікроавтобуса дістав тілесні ушкодження та госпіталізований у місцеву лікарню.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень. З'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте: Поліцейські збили чоловіка, який раптово почав перебігати дорогу в невстановленому місці, на Рівненщині. Він помер у лікарні, - Нацполіція

Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований 01
Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований 02
Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований 03

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ДТП (4470) потяг (1971) Нацполіція (15191) Харківщина (6054)


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Мда))) А автор статьи тоже наверное считает, что поезда должны уступать дорогу авто?))) Откуда же вас таких рукожопов то наплодилось?))) "Электропоезд въехал в микроавтобус" )))
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25.06.2021 16:26 Відповісти
От і я про це: назва статті дурнувата! Правильніше буде так : Водій "Фольксвагена" проігнорував вимоги правил дорожнього руху виїхавши на нерегульований переїзд і потрапивши під електропоїзд"
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25.06.2021 16:35 Відповісти
Текст по-дебильному написан. Не въехал, а столкнулся.
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25.06.2021 16:38 Відповісти
Водій маршрутки просто щасливчик.
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25.06.2021 16:48 Відповісти
 
 