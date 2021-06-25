Мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом на Харківщині: водій госпіталізований. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 червня, в селищі Кегичівка Харківської області на залізничному переїзді мікроавтобус зіткнувся з електропоїздом. Водій мікроавтобуса доставлений у лікарню з тілесними ушкодженнями.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про те, що на нерегульованому залізничному переїзді у селищі Кегичівка сталося зіткнення електропотяга сполученням "Лозова-Полтава", який рухався у напрямку міста Полтава та з мікроавтобуса "Volkswagen" надійшло до поліції 25 червня о 10:32", - відзначили в поліції .
В результаті ДТП водій мікроавтобуса дістав тілесні ушкодження та госпіталізований у місцеву лікарню.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв та повідомлень. З'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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