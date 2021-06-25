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Микроавтобус столкнулся с электропоездом на Харьковщине: водитель госпитализирован. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 июня, в поселке Кегичевка Харьковской области на железнодорожном переезде микроавтобус столкнулся с электропоездом. Водитель микроавтобуса доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в поселке Кегичевка произошло столкновение электропоезда с сообщением "Лозовая-Полтава", который двигался в направлении города Полтава с микроавтобусом "Volkswagen" поступило в полицию 25 июня в 10:32", - отметили в полиции.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Микроавтобус столкнулся с электропоездом на Харьковщине: водитель госпитализирован 02
Микроавтобус столкнулся с электропоездом на Харьковщине: водитель госпитализирован 03

ДТП (7676) поезд (1025) Нацполиция (16485) Харьковщина (5577)


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Мда))) А автор статьи тоже наверное считает, что поезда должны уступать дорогу авто?))) Откуда же вас таких рукожопов то наплодилось?))) "Электропоезд въехал в микроавтобус" )))
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25.06.2021 16:26 Ответить
От і я про це: назва статті дурнувата! Правильніше буде так : Водій "Фольксвагена" проігнорував вимоги правил дорожнього руху виїхавши на нерегульований переїзд і потрапивши під електропоїзд"
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25.06.2021 16:35 Ответить
Текст по-дебильному написан. Не въехал, а столкнулся.
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25.06.2021 16:38 Ответить
Водій маршрутки просто щасливчик.
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25.06.2021 16:48 Ответить
 
 