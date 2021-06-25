Микроавтобус столкнулся с электропоездом на Харьковщине: водитель госпитализирован. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 июня, в поселке Кегичевка Харьковской области на железнодорожном переезде микроавтобус столкнулся с электропоездом. Водитель микроавтобуса доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о том, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в поселке Кегичевка произошло столкновение электропоезда с сообщением "Лозовая-Полтава", который двигался в направлении города Полтава с микроавтобусом "Volkswagen" поступило в полицию 25 июня в 10:32", - отметили в полиции.

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В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.





