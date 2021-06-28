Презентовали полную козацкую Летопись Самийла Величко с восстановленными страницами, документами и пометками. ФОТО

На "Книжном Арсенале" презентовали полное издание козацкой Летописи Самийла Величко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фолиант вышел в издательстве "Клио" в 2020 году, к 300-летию создания летописи при поддержке группы меценатов.

"Оригинал летописи, хранящейся в Петербурге в Российской национальной библиотеке, является очень сложным. Когда в ХІХ веке впервые пытались издать эту летопись, работавшие над этим ученые ппросту не смогли разобраться и понять ее структуру. Это причина, по которой издание ХІХ века начиналось со второй части летописи – сказании о войне времен Хмельницкого. Как мы знаем теперь, Величко начинал свой труд со времен Петра Сагайдачного, и сегодня мы можем посмотреть, как выглядел этот памятник, когда его составил Величко. Историки считали, что та начальная часть – это попросту материалы, которые он потом добавил в свой труд, и никогда не обращали на них внимания.

Также мы смогли найти первые 6 листов с начальной части рукописи. Мы это сделали на основании "киевского списка". Все потерявшиеся в оригинале листы мы заместили аналогами из "киевского списка". В третьей части, касающейся времен Мазепы, несколько документов не были изданы в ХІХ веке по цензурным соображениям. Мы их впервые представили в этом издании.

В оригинале летописи есть много надписей на полях, сделанных самим Величко, и это помогает понять, из каких источников он взял эти знания, а это очень важно для историков... Поэтому теперь у нас есть летопись в том виде в каком она была в то время, когда Величко ее окончил. И теперь мы знаем, что он начал свой труд не в XVIII, а в XVII веке, во время работы в Военной канцелярии. Это важно, так как теперь мы знаем, откуда он получил свои источники. И мы знаем, что он окончил в 1725 году", - сказала соредактор сборника, Директор центра по изучению истории Украины исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Таирова-Яковлева, на плечи которой легла работа по поиску частей летописи в российском архиве.

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Другой редактор издания, старший научный сотрудник Института истории Украины Андрей Бовгыря назвал чудом тот факт, что все части летописи сохранились:

"Такой фундаментальный и масшатбный текст как летопись Величко сохранился в оригинале. Это является настоящим чудом, как и е го дальнейшая история. Чудо - то, что уцелели чатси рукописи, которые Величко где-то хранил, пребывая в тюрьме. Что - то, что один из владельцев рукописи Григорий Полетика прятал его в своем имении в Полтаве, а не в Санкт-Петербурге, где сгорела библиотека на Васильевском острове.

Однако на этом чудеса заканчиваются и с 2009 года, когда возникла идея издательства этой летописи, началась изнурительная и тонкая работа историком, издательской команды и команды составителей".

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Произведение Самийла Величко относится к трем самым известным и самым полным "козацким летописям" и является уникальным памятником козацкой исторической мысли и барочного литературы первой половины XVIII в. Величко был канцеляристом Войска Запорожского времен гетмана Ивана Мазепы и имел большие возможности для сбора и использования материала. В отличие от летописей Самовидца и Грабянки, труд Величко является более масштабным. Он охватывает события от 1620 до 1700 г. И вмещает сотни документов из военной канцелярии (как уникальные копии, так и буквально "вшитые" в текст оригиналы), цитаты из ныне утраченных дневников, хроник.