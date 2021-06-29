Отделение для экстренной помощи реконструировали в Черновицкой областной больнице, - ОГА. ФОТО

Реконструированное приемное отделение начало работу в Черновицкой областной клинической больнице. Оно будет оказывать медицинские услуги по евростандартам.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на Буковине мы реконструировали приемные отделения в пяти больницах. Вместе они получили оборудования на 300 млн грн. Ни один областной, местный бюджет не осилил бы приобретение такой техники. Так что это пример того, как центральная власть, правительство Украины, президент помогают оказывать качественные медицинские услуги в регионах", - отметил глава ОГА Сергей Осачук.

Отмечается, что отделение будет представлять собой современный диагностическо-лечебный и ренимационный комплекс. Теперь медицинскую помощь будут оказывать сразу, без траты времени на транспортировку пациента в реанимацию или другие подразделения.

Там также можно будет делать несложные операции.

Предусмотрены две палаты временного пребывания, изолятор для пациентов с подозрением на инфекцию, три смотровых, экспресс-лаборатория, холл, кабинеты медиков и т.д.

Медицинское оборудование позволяет проводить весь комплекс диагностики. Отделение имеет 160-срезовый японский компьютерный томограф стоимостью 20 млн грн, новый цифровой рентген, УЗИ-аппарат, кардиограф и ожидает на поставку агиографа и МРТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" реконструировали и укомплектовали приемные отделения не только в областной больнице, но и в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, Сторожинецкой, Вижницкой и Сокирянской многопрофильных больницах.

Недавно заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах до конца года построить 177 приемных отделений.

Читайте: Ремонт 17 км дороги до въезда в Борисполь со стороны Киева завершат в августе. ФОТОрепортаж



