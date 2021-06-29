Відділення для екстреної допомоги реконструювали в Чернівецькій обласній лікарні, - ОДА. ФОТО

Реконструйоване приймальне відділення розпочало роботу в Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Воно буде надавати медичні послуги за євростандартами.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на Буковині ми реконструювали приймальні відділення у п’яти лікарнях. Разом вони отримали обладнання на 300 мільйонів гривень. Жоден обласний, місцевий бюджет ніколи б не спромігся придбати таку техніку. Тож це приклад того, як центральна влада, Уряд України, Президент, допомагають надавати якісні медичні послуги у регіонах, – зазначив глава ОДА Сергій Осачук

Зазначається, що оновлене приймальне відділення – це діагностично-лікувальний та реанімаційний комплекс. Невідкладну допомогу тут надаватимуть одразу, тобто лікарі не витрачатимуть час, аби транспортувати недужих у важкому стані до інтенсивної терапії чи інших підрозділів закладу.

Є навіть змога проводити нескладні хірургічні втручання.

У поремонтованих приміщеннях обладнали 2 палати для тимчасового перебування хворих, 3 оглядові, ізолятор для пацієнтів із підозрою на інфекційні захворювання, експрес-лабораторію, хол, кабінети для персоналу тощо.

Також у приймальному відділенні доступний весь комплекс діагностичних процедур, адже у рамках програми "Велике будівництво" лікарня отримала 160-зрізовий японський комп’ютерний томограф, який вартує 20 мільйонів гривень. До послуг пацієнтів і новий цифровий рентген, УЗД-апарат, кардіограф тощо. Також заклад очікує на поставку ангіографа та МРТ.

За програмою "Велике будівництво" у Чернівецькій області відремонтували та укомплектували приймальні відділення у п’яти опорних медичних закладах. Окрім обласної, це лікарня швидкої медичної допомоги у Чернівцях, Сторожинецька, Вижницька та Сокирянська багатопрофільні лікарні.

Нещодавно заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани до кінця року побудувати 177 приймальних відділень.

Також читайте: Дорогу на під'їздах до Рівного розширять майже вдвічі, - ОДА. ФОТОрепортаж



