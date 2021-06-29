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Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

29 июня в 8:31 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на пр. Жуковского, 3. Там во время движения по установленному маршруту загорелся маршрутный автобус "I-VAN".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что водитель сразу остановился и высадил пассажиров. На момент прибытия пожарных 27-й Государственной пожарно-спасательной части площадь пожара составляла около 15 кв.м. Уже в 08:46 возгорание было локализовано, а в 09:07 полностью ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Харькове, - ГСЧС 01
Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Харькове, - ГСЧС 02
Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Харькове, - ГСЧС 03

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маршрутки (546) пожар (5948) Харьков (7490) ГСЧС (4971)


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Это не маршрутки, это гробы на колесах.
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29.06.2021 11:27 Ответить
когда власть коррупционна и не может обеспечить доставку жителей к работе, с работы и удобства - то тогда вот такие вот гробы разьезжают.. В Харькове в выходной день ждать маршрутку бесполезно - проще троллейбусом или трамваем. Ни графика ни комфорта нет!
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29.06.2021 11:32 Ответить
I-VAN тоже производит компания Apple????
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29.06.2021 11:39 Ответить
ЗАО "ЗАЗ" (Ильечевск). Вариации на тему советского колхозного ПАЗика - дешево и сердито. "Иван" назвали в далеком 2008 году.
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29.06.2021 11:52 Ответить
На проспекті імені ката та садиста слід чекати і інших надзвичайних ситуацій...
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29.06.2021 12:29 Ответить
Вибачаюсь, попутав з другим проспектом....
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29.06.2021 12:30 Ответить
 
 