Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Харькове, - ГСЧС. ФОТО

29 июня в 8:31 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на пр. Жуковского, 3. Там во время движения по установленному маршруту загорелся маршрутный автобус "I-VAN".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подчеркивается, что водитель сразу остановился и высадил пассажиров. На момент прибытия пожарных 27-й Государственной пожарно-спасательной части площадь пожара составляла около 15 кв.м. Уже в 08:46 возгорание было локализовано, а в 09:07 полностью ликвидировано.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.







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