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Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Харкові, - ДСНС. ФОТО

29 червня в 8:31 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в місті Харкові на пр. Жуковського, 3. Там під час руху за встановленим маршрутом загорівся маршрутний автобус "I-VAN".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Підкреслюється, що водій відразу зупинився і висадив пасажирів. На момент прибуття пожежних 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа пожежі становила близько 15 кв.м. Вже о 08:46 пожежу було локалізовано, а о 09:07 повністю ліквідовано.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.

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Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Харкові, - ДСНС 01
Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Харкові, - ДСНС 02
Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Харкові, - ДСНС 03

маршрутки (347) пожежа (4330) Харків (5605) ДСНС (5110)


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Это не маршрутки, это гробы на колесах.
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29.06.2021 11:27 Відповісти
когда власть коррупционна и не может обеспечить доставку жителей к работе, с работы и удобства - то тогда вот такие вот гробы разьезжают.. В Харькове в выходной день ждать маршрутку бесполезно - проще троллейбусом или трамваем. Ни графика ни комфорта нет!
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29.06.2021 11:32 Відповісти
I-VAN тоже производит компания Apple????
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29.06.2021 11:39 Відповісти
ЗАО "ЗАЗ" (Ильечевск). Вариации на тему советского колхозного ПАЗика - дешево и сердито. "Иван" назвали в далеком 2008 году.
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29.06.2021 11:52 Відповісти
На проспекті імені ката та садиста слід чекати і інших надзвичайних ситуацій...
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29.06.2021 12:29 Відповісти
Вибачаюсь, попутав з другим проспектом....
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29.06.2021 12:30 Відповісти
 
 