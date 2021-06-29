Маршрутка з пасажирами зайнялася під час руху в Харкові, - ДСНС. ФОТО
29 червня в 8:31 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в місті Харкові на пр. Жуковського, 3. Там під час руху за встановленим маршрутом загорівся маршрутний автобус "I-VAN".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Підкреслюється, що водій відразу зупинився і висадив пасажирів. На момент прибуття пожежних 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа пожежі становила близько 15 кв.м. Вже о 08:46 пожежу було локалізовано, а о 09:07 повністю ліквідовано.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.
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Антон Чигур
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