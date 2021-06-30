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Должностные лица "Сумыхимпрома" пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила противоправную деятельность должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", направленную на умышленное доведение до банкротства с целью отчуждения имущества государственного предприятия в пользу частных коммерческих структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО "Сумыхимпром" кредиторской задолженности общества путем привлечения под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем расходовались на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам.

"Кроме этого, по заключению специалистов, начатая в 2012 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Действия менеджмента привели к формированию долговых обязательств ПАО "Сумыхимпром" на сумму свыше 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактическому исключению законной приватизации общества", - следует из сообщения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъята черновая бухгалтерия и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

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Должностные лица Сумыхимпрома пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ 01
Должностные лица Сумыхимпрома пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ 02
Должностные лица Сумыхимпрома пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ 03
Должностные лица Сумыхимпрома пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ 04
Должностные лица Сумыхимпрома пытались незаконно присвоить имущество стратегического госпредприятия, - СБУ 05

Для недопущения незаконного отчуждения стратегического госпредприятия судебные органы наложили арест на имущественный комплекс ОАО "Сумыхимпром". Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступлению лиц.

Автор: 

коррупция (8562) СБУ (19924) Сумы (1152) химия (94)


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