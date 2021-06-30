Посадові особи "Сумихімпрому" намагалися незаконно привласнити майно стратегічного держпідприємства, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України виявила протиправну діяльність посадових осіб ПАТ "Сумихімпром", спрямовану на умисне доведення до банкрутства з метою відчуження майна державного підприємства на користь приватних комерційних структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування задокументовано факти штучного формування керівництвом ПАТ "Сумихімпром" кредиторської заборгованості товариства через залучення під заставу його майна кредитних коштів, які у подальшому витрачались на придбання у підконтрольних структур сировини за завищеними цінами.

"Крім того, за висновками фахівців, розпочата у 2012 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Дії менеджменту призвели до формування боргових зобов'язань ПАТ "Сумихімпром" на суму понад 2 млрд грн, невиплати державі дивідендів та фактичного унеможливлення законної приватизації товариства", - йдеться в повідомленні.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів, під час яких вилучено чорнову бухгалтерію та інші матеріали, що підтверджують протиправний характер їхніх дій.

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Для недопущення незаконного відчуження стратегічного держпідприємства судовими органами накладено арешт на майновий комплекс ПАТ "Сумихімпром". Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до злочину осіб.