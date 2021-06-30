Спецоперация Нацполиции на Львовщине: задержаны 16 участников наркогруппировки, изъяты наркотики на 110 млн грн. ВИДЕО+ФОТО

Сильнодействующий наркотик карфентанил изготавливали на Львовщине в специально оборудованной нарколаборатории. В схеме были задействованы свыше 30 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Что вы знаете о карфентаниле? Если ввести это слово в поисковик, выдаст информацию о "мощном транквилизаторе для слонов" и "снотворном для лошадей". А для людей это сильнодействующий и смертельно опасный наркотик. Карфентанил изготавливали на Львовщине в специально оборудованной нарколаборатории. Там же синтезировали и метадон. Затем наркотики "шли" не только на внутренний рынок Украины, но и в страны Евросоюза, Беларусь, Молдову и Россию", - пишет он.

По словам Клименко, в данной схеме были задействованы свыше 30 человек.







"Ежемесячно группа получала более 5 млн гривен незаконной прибыли. Для легализации этих доходов их лидер инвестировал деньги в развитие собственного фермерского бизнеса и туристической базы. Во время обыска изъяли 60 кг наркотиков (из них 20 кг - карфентанил) и 250 л прекурсоров стоимостью около 110 млн грн. К слову, из 1 кг чистого карфентанила можно изготовить до 100 кг готового к употреблению наркотика. Вот такие масштабы!", - подчеркивает глава Нацполиции.

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Кроме этого, он уточнил, что организатор и 15 активных участников группировки задержаны, следователи уже объявили им подозрения. При этом в департаменте коммуникаций Нацполиции уточнили, что задержаны 16 участников наркогруппировки.