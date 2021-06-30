Спецоперація Нацполіції на Львівщині: затримано 16 учасників наркоугруповання, вилучено наркотики на 110 млн грн. ВІДЕО+ФОТО
Сильнодіючий наркотик карфентаніл виготовляли на Львівщині в спеціально обладнаній нарколабораторії. У схемі були задіяні понад 30 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ви знаєте про карфентаніл? Якщо ввести це слово у пошуковик, видасть інформацію про "потужний транквілізатор для слонів" та "снодійне для коней". А для людей це сильнодіючий та смертельно небезпечний наркотик. Карфентаніл виготовляли на Львівщині у спеціально обладнаній нарколабораторії. Там же синтезували і метадон. Потім наркотики "йшли" не лише на внутрішній ринок України, а й у країни Євросоюзу, Білорусь, Молдову та Росію", - пише він.
За словами Клименка, в цій схемі були задіяні понад 30 осіб.
"Щомісяця група отримувала понад 5 млн гривень незаконного прибутку. Для легалізації цих доходів їхній лідер інвестував гроші у розвиток власного фермерського бізнесу та туристичної бази. Під час обшуку вилучили 60 кг наркотиків (з них 20 кг – карфентаніл) та 250 л прекурсорів вартістю приблизно 110 мільйонів гривень. До слова, з 1 кг чистого карфентанілу можна виготовити до 100 кг готового до вживання наркотику. Ось такі масштаби!" - наголошує глава Нацполіції.
Крім цього, він уточнив, що організатор і 15 активних учасників угруповання затримані, слідчі вже оголосили їм підозри. При цьому в департаменті комунікацій Нацполіції уточнили, що затримано 16 учасників наркоугруповання.
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Авторы статьи ГЛУБОКО ошибаются. Изъятого количества карфентанила достаточно для изготовления миллионов доз инъекционного наркотика. Медианная анальгетическая активность ED50 для данного вещества при внутривенном введении крысам составляет 0,41 мкг/кг, медианная летальная доза LD50 - 3,39 мкг/кг; воздействие на организм человека начинается уже с 1 мкг. К сведению: 1кг =1000г=1000000мг= 1000000000мкг.