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Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Читайте также: Террористы два часа интенсивно стреляли в направлении Авдеевки из 122-мм артсистем и 120-мм минометов, провоцируя ВСУ, - СЦКК

Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 01
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 02
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 03
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 04
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 05
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 06
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 07
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 08
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 09
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 10
Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар 11

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27366) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Это тот мир , который выдел не лох в глазах ху и ла ?
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01.07.2021 13:38
+9
это те районы , жители которых всегда голосуют за опзжо. Депутаты из опзжо не могут и не хотят признавать. что именно рефия оккупировала и обстреливает.
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01.07.2021 13:39
+4
Бубочка и его генкрысы!
И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!
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01.07.2021 13:47
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Это тот мир , который выдел не лох в глазах ху и ла ?
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01.07.2021 13:38 Ответить
а енакиевский хряк в это время в ростове холодное пивко попивает
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01.07.2021 15:21 Ответить
это те районы , жители которых всегда голосуют за опзжо. Депутаты из опзжо не могут и не хотят признавать. что именно рефия оккупировала и обстреливает.
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01.07.2021 13:39 Ответить
Власть все время пытается восстановить разрушенный дамбас чтобы скрыть следы преступления Москвы. А не нужно етого делать. Все нужно оставить как есть и поставить таблички и водить туристов, чтобы все видели какую жизнь и какой мир несет Московия.
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01.07.2021 13:45 Ответить
Бубочка и его генкрысы!
И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!
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01.07.2021 13:47 Ответить
Злорадствувати не можна, але русскій мір приніс всі "прелести" життя, но все одно вибирають рашу і їх прихвостнів в Україні.
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01.07.2021 14:03 Ответить
он просто не в теме.он тут на гастролях.
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01.07.2021 18:00 Ответить
але ж, але ж.... зелен-ий тільки що заявив, що кацапи не мають бажання продовжувати війну проти України. Невже зелен-ий збрехав?
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01.07.2021 14:22 Ответить
не сцыте, щас завезут шифер, стекло и лиш бы не было войны
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01.07.2021 15:18 Ответить
Так это "та сторона", это не россияне. Российский совок Зеленский же сказал что "россияне хотят мира" и с ними "общая история", история запрета украинского языка и убийства миллионов украинцев в Украине.
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01.07.2021 16:07 Ответить
 
 