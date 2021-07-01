Последствия террористического обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки: повреждены жилые дома, один дом разрушил пожар. ФОТОрепортаж
Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.
О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.
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И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!