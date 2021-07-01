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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки - під обстріл потрапив приватний сектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. Мінами та снарядами пошкоджено прилеглі домогосподарства. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Також читайте: Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК

Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 01
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 02
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 03
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 04
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 05
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 06
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 07
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 08
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 09
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 10
Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа 11

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28687) Донбас (22356) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Это тот мир , который выдел не лох в глазах ху и ла ?
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01.07.2021 13:38
+9
это те районы , жители которых всегда голосуют за опзжо. Депутаты из опзжо не могут и не хотят признавать. что именно рефия оккупировала и обстреливает.
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01.07.2021 13:39
+4
Бубочка и его генкрысы!
И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!
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01.07.2021 13:47
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Это тот мир , который выдел не лох в глазах ху и ла ?
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01.07.2021 13:38 Відповісти
а енакиевский хряк в это время в ростове холодное пивко попивает
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01.07.2021 15:21 Відповісти
это те районы , жители которых всегда голосуют за опзжо. Депутаты из опзжо не могут и не хотят признавать. что именно рефия оккупировала и обстреливает.
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01.07.2021 13:39 Відповісти
Власть все время пытается восстановить разрушенный дамбас чтобы скрыть следы преступления Москвы. А не нужно етого делать. Все нужно оставить как есть и поставить таблички и водить туристов, чтобы все видели какую жизнь и какой мир несет Московия.
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01.07.2021 13:45 Відповісти
Бубочка и его генкрысы!
И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!
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01.07.2021 13:47 Відповісти
Злорадствувати не можна, але русскій мір приніс всі "прелести" життя, но все одно вибирають рашу і їх прихвостнів в Україні.
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01.07.2021 14:03 Відповісти
он просто не в теме.он тут на гастролях.
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01.07.2021 18:00 Відповісти
але ж, але ж.... зелен-ий тільки що заявив, що кацапи не мають бажання продовжувати війну проти України. Невже зелен-ий збрехав?
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01.07.2021 14:22 Відповісти
не сцыте, щас завезут шифер, стекло и лиш бы не было войны
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01.07.2021 15:18 Відповісти
Так это "та сторона", это не россияне. Российский совок Зеленский же сказал что "россияне хотят мира" и с ними "общая история", история запрета украинского языка и убийства миллионов украинцев в Украине.
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01.07.2021 16:07 Відповісти
 
 