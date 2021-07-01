Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 липня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки - під обстріл потрапив приватний сектор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. Мінами та снарядами пошкоджено прилеглі домогосподарства. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.
Топ коментарі
+9 Danis Nielsen
показати весь коментар01.07.2021 13:38
+9 Aleks_15
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+4 Serg Sergeev
показати весь коментар01.07.2021 13:47
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И как это они обстреляли? Телепортировались?
Признайте факт - вы полностью просрали разведку и превентивные меры!
С такими как вы - враг свободно до Киева доедет, а бубочка будет по ТВ жаловаться, что по этому случаю оно звонило х-лу, но тот почему то не берет трубку!