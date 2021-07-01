Наслідки терористичного обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки: пошкоджено житлові будинки, один будинок зруйнувала пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки - під обстріл потрапив приватний сектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. Мінами та снарядами пошкоджено прилеглі домогосподарства. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

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