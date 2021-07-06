Больницу восстановительного лечения капитально отремонтируют в Херсоне, - ОГА. ФОТО

В Херсоне капитально отремонтируют КНП "Областная больница восстановительного лечения", а также оснастят ее новым медоборудованием.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в медучреждении лечатся в том числе участники ООС и члены их семей.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" на четвертом этаже заменят внутренние сети электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, а также проведут замену дверных и оконных блоков, ремонт внутренней отделки и отделку стен, пола и потолка.

После завершения ремонтных работ в кабинетах будет установлено новейшее современное оборудование системы разгрузки веса тела Ergo Trainer и устройство на основе сенсора для лечения верхних конечностей.

Кроме того, ожидается, что будет приобретена и смонтирована рабочая станция ​​с тройной системой траверсов и системой дисбаланса, которая обеспечивает полный спектр лечения по методике NEURAC-терапия - одному из методов диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека.

Обновление медицинской инфраструктуры является одним из направлений реализации президентской программы "Большая стройка". Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут построены и реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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