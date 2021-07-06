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Лікарню відновного лікування капітально відремонтують у Херсоні, - ОДА. ФОТО

У Херсоні капітально відремонтують КНП "Обласна лікарня відновного лікування", а також забезхпечать її новим медобладнанням.

Про це повідомила Херсонська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в медустанові лікуються, серед іншого, учасники ООС і члени їхніх сімей.

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" на четвертому поверсі замінять внутрішні мережі електропостачання, водовідведення та водопостачання, а також проведуть заміну дверних і віконних блоків, ремонт внутрішньої обробки і обробку стін, підлоги і стелі.

Після завершення ремонтних робіт у кабінетах буде встановлено новітнє сучасне обладнання системи розвантаження ваги тіла Ergo Trainer і пристрій на основі сенсора для лікування верхніх кінцівок.

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Крім того, очікується, що буде придбана і змонтована робоча станція з потрійною системою траверсів і системою дисбалансу, яка забезпечує повний спектр лікування за методикою NEURAC-терапія - одного з методів діагностики і лікування захворювань опорно-рухового апарату людини.

Оновлення медичної інфраструктури є одним із напрямків реалізації президентської програми "Велике будівництво". Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть побудовані і реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Лікарню відновного лікування капітально відремонтують у Херсоні, - ОДА 01
Лікарню відновного лікування капітально відремонтують у Херсоні, - ОДА 02

Автор: 

лікарня (1362) Херсон (3375) Велике будівництво (741)


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велике крадiвництво триває.
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06.07.2021 09:32 Відповісти
Представляю сколько ЗЕрахиты бабла распилят
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06.07.2021 09:41 Відповісти
Отремонтируйте дамбу возле села Подстепного (Олешковский район) в Херсонской области. Дамба скоро развалиться, там уже промоины, что машина утонет. Господин Рыщук не чешеться. Там, вроде, программа по восстановлению дорог. Ну или опять велике крадивныцтво.
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06.07.2021 09:43 Відповісти
 
 