Лікарню відновного лікування капітально відремонтують у Херсоні, - ОДА. ФОТО
У Херсоні капітально відремонтують КНП "Обласна лікарня відновного лікування", а також забезхпечать її новим медобладнанням.
Про це повідомила Херсонська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в медустанові лікуються, серед іншого, учасники ООС і члени їхніх сімей.
Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" на четвертому поверсі замінять внутрішні мережі електропостачання, водовідведення та водопостачання, а також проведуть заміну дверних і віконних блоків, ремонт внутрішньої обробки і обробку стін, підлоги і стелі.
Після завершення ремонтних робіт у кабінетах буде встановлено новітнє сучасне обладнання системи розвантаження ваги тіла Ergo Trainer і пристрій на основі сенсора для лікування верхніх кінцівок.
Крім того, очікується, що буде придбана і змонтована робоча станція з потрійною системою траверсів і системою дисбалансу, яка забезпечує повний спектр лікування за методикою NEURAC-терапія - одного з методів діагностики і лікування захворювань опорно-рухового апарату людини.
Оновлення медичної інфраструктури є одним із напрямків реалізації президентської програми "Велике будівництво". Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, в 2021 році будуть побудовані і реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.
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