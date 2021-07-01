До кінця серпня буде завершено реконструкцію онкоцентру у Вінниці, - ОДА. ВIДЕО

Реконструкція Вінницького онкоцентру майже завершена, ремонт терапевтичного відділення планують завершити до кінця серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінницька ОДА.

"Реконструкція відділень регіонального онкоцентру надасть можливість створити належні умови, необхідні для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, які потребують високої інтенсивності лікування та догляду. А їх протягом року у відділені лікується від 8 до 10 тис.", - говорить Сергій Борзов.

За його словами, лікувальний заклад забезпечують необхідним сучаним обладнанням. Минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету і коштів обласного бюджету для онкоцентру придбали лінійний прискорювач вартістю майже 50 млн грн.

У ході реконструкції будівлі корпусу Вінницького онкоцентру, в межах президентської програми "Велике будівництво", проводять такі роботи:

ремонт приміщень першого поверху будівлі де розташовано рентгенологічне відділення;

надбудова четвертого поверху з розташуванням на ньому денного стаціонару з ліжками амбулаторної хіміотерапії (28 ліжок та крісло-місць) хіміотерапевтичного відділення;

надбудова мансардного поверху з розташуванням на ньому побутових приміщень для персоналу хіміотерапевтичного відділення та технічних приміщень;

зведення нового перекриття та даху;

заміна ліфтової кабіни в існуючій шахті ліфта із зупинками на відповідних поверхах;

утеплення зовнішніх стін надбудови мінераловатними плитами;

благоустрій території.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

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