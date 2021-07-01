Дорогу до Буковинських Карпат відновлюють у Чернівецькій області, - ОДА

Стартував ремонт Судилівського спуску на ділянці дороги Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, частину дороги, що з'єднує Вижницю і Сторожинець, ремонтують за європейськими стандартами.

Зазначають, що роботи ведуться на відрізку, який не оновлювали 30 років.

"Підрядник уже почав підготовчі роботи. Зокрема, на відрізку працює дорожня фреза. Спецмашина зрізає старе зношене покриття. Одночасно шляховики зміцнюють узбіччя, демонтують тросове огородження, дорожні знаки і напрямні стовпчики", - йдеться в повідомленні.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" відрізок дороги посилять і зроблять стійкішим до сучасних транспортних навантажень. Для цього працівники відфрезерують 10 сантиметрів зношеного шару дорожнього покриття та укладуть нову більш стійку основу зі щебеневої суміші, укріпленої цементом товщиною 18 сантиметрів. Крім того, зверху планують встелити два шари асфальтобетону.

У ході робіт підрядник розчистить від наносів і бруду водопропускні труби. А для безпеки руху будуть встановлені дорожні знаки, бар'єрна огорожа, направляючі стовпчики і нанесена розмітка.

Дорога Р-62 веде до Буковинських Карпат, зокрема на гірськолижний курорт "Мигове" і до перевалу на вододілі Виженки і Черемоша - "Німчич".

На час ремонту рух транспортних засобів здійснюється по одній смузі в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Президента до кінця 2023 року планують відновити всю мережу загальнодержавних трас між містами (близько 20 000 км).

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