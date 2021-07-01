Дорогу до Буковинских Карпат восстанавливают в Черновицкой области, - ОГА

Стартовал ремонт Судиловского спуска на участке дороги Р-62 Крыворивня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА, часть пути, соединяющего Вижницу и Сторожинец, ремонтируют по европейским стандартам.

Отмечается, что работы ведутся на отрезке, который не обновляли 30 лет.

"Подрядчик уже начал подготовительные работы. В частности, на отрезке работает дорожная фреза. Спецмашина срезает старое изношенное покрытие. Одновременно дорожники укрепляют обочины, демонтируют тросовое ограждение, дорожные знаки и направляющие столбики", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" отрезок дороги усилят и сделают устойчивее к современным транспортным нагрузкам. Для этого работники отфрезеруют 10 сантиметров изношенного слоя дорожного покрытия и укладут новую более устойчивую основу из щебеночной смеси, укрепленной цементом толщиной 18 сантиметров. Кроме того, сверху планируют устелить два слоя асфальтобетона.

В ходе работ подрядчик расчистит от наносов и грязи водопропускные трубы. А для безопасности движения будут установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, направляющие столбики и нанесена разметка.

Дорога Р-62 ведет к Буковинским Карпатам, в частности на горнолыжный курорт "Мигово" и к перевалу на водоразделе Виженки и Черемоша - "Нимчич".

На время ремонта движение транспортных средств осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Президента до конца 2023 года планируют восстановить всю сеть общегосударственных трасс между городами (около 20 000 км).

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