До конца августа будет завершена реконструкция онкоцентра в Виннице, - ОГА. ВИДЕО

Реконструкция Винницкого онкоцентра почти завершена, ремонт терапевтического отделения планируют завершить до конца августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкая ОГА.

"Реконструкция отделений регионального онкоцентра позволит создать надлежащие условия, необходимые для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в высокой интенсивности лечения и ухода. А их в течение года в отделении лечится от 8 до 10 тыс.", - отметил глава ОГА Сергей Борзов.

По его словам, лечебное учреждение обеспечивают необходимым совеременным оборудованием. В прошлом году за счет субвенции из государственного бюджета и средств областного бюджета для онкоцентра приобрели линейный ускоритель стоимостью почти 50 млн грн.

В ходе реконструкции здания корпуса Винницкого онкоцентра, в рамках президентской программы "Большая стройка", проводят следующие работы:





- ремонт помещений первого этажа здания и рентгенологического отделения;

- надстройка четвертого этажа, где разместят дневной стационар с кроватями амбулаторной химиотерапии (28 коек и кресло-мест) химиотерапевтического отделения;

- надстройка мансардного этажа, где разместят бытовые помещения для персонала химиотерапевтического отделения и технические помещения;

- строительство нового перекрытия и крыши;

- замена лифтовой кабины;

- утепление наружных стен надстройки минераловатными плитами;

- благоустройство территории.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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