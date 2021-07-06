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Чиновник Госпродпотребслужбы, "разрешавший" ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТОрепортаж
Начальника одного из отделов Госпродпотребслужбы в Одесской области предстанет перед судом за вымогательство взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что в марте 2021, когда кафе и ресторанам разрешалось работать только на вынос, чиновник выявил нарушения в одном из ресторанов Одессы и пригрозил его закрыть. Для "решения" вопроса он предложил владельцу ресторана откупиться взяткой.
Чиновник обвиняется в вымогательстве и получении взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Обвинительный акт направлен в суд.
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показать весь комментарий06.07.2021 17:22 Ответить Мне нравится 0
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