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Чиновник Госпродпотребслужбы, "разрешавший" ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР. ФОТОрепортаж

Начальника одного из отделов Госпродпотребслужбы в Одесской области предстанет перед судом за вымогательство взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в марте 2021, когда кафе и ресторанам разрешалось работать только на вынос, чиновник выявил нарушения в одном из ресторанов Одессы и пригрозил его закрыть. Для "решения" вопроса он предложил владельцу ресторана откупиться взяткой.

Чиновник обвиняется в вымогательстве и получении взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

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Чиновник Госпродпотребслужбы, разрешавший ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР 01
Чиновник Госпродпотребслужбы, разрешавший ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР 02
Чиновник Госпродпотребслужбы, разрешавший ресторанам Одесчины работать во время карантина, предстанет перед судом, - ГБР 03

Автор: 

взятка (6166) Одесская область (3587) Госпродпотребслужба (258) ГБР (3000)


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Знаю такого уродца. Во время карантина любил шариться по ресторанам и набивать шаурмой свое зеленое хлебало. Портреты есть во многих местах, и искать не надо. Оно само лезет что-нибудь сожрать, особенно во время карантина.
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06.07.2021 17:22 Ответить
 
 