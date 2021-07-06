Чиновник Держпродспоживслужби, який "дозволяв" ресторанам Одещини працювати під час карантину, постане перед судом, - ДБР. ФОТОрепортаж

Начальник одного з відділів Держпродспоживслужби в Одеській області постане перед судом за вимагання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що в березні 2021, коли кафе і ресторанам дозволялося працювати тільки на винос, чиновник виявив порушення в одному з ресторанів Одеси і пригрозив його закрити. Для "вирішення" питання він запропонував власнику ресторану відкупитися хабарем.

Чиновника звинувачують у вимаганні та отриманні хабаря посадовою особою, яка обіймає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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