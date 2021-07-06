Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне. ФОТО
Компания пришла к Вечному огню с детьми, пивом и мясом для шашлыка. Отдыху помешали сотрудники муниципальной стражи.
Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружно, семейно и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - сказано в сообщении.
Сотрудники муниципальной стражи увидели компанию через камеру видеонаблюдения. Через несколько минут они были на месте и попросили отдыхающих найти себе более подходящую для отдыха локацию.
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+42 Sav UA
показать весь комментарий06.07.2021 19:15
+29 olele
показать весь комментарий06.07.2021 19:12
+27 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий06.07.2021 19:13
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Несут цветы к вечному огню - ватники
Идут на вечном огне шашлык жарить - ватники
Как так то???
Ватная шизофрения и двоемыслие это вообще отдельная тема для психиатров.
мне жаль людей, но блин, коммунизм надо было истребл*ть всем миром, а не щас шоб - ой, так мы воивали - кто блин? только четверть млн. расстреляли официально. это как 3 полноценных армии - фигня, взять это до такой то даты - немцы в ужасе иногда отступали даже. че там говорить то.
это раз.
Они ее устроили, это, как ты возможно понял, два.
Скорбишь над памятью дедов погибших при котртрударе(а ведь врага обезвредить - контрудар) в боях с союзными армиями - румыны и немецкие солдаты - это три.
я ничего не имею против тех кому дали ружжо и сказали - эй - вот туда стреляй. - четыре.
просто пойми, что сталинская система тупо молола людей, посм. на голодоморы.... и Заткнись!
и в последнюю очередь скажешь шо я там кого то не люблю - Да не люблю Сралина!
И любой кто против него - Герой!
1+1 = .... Бей коммунистов!
мой дед воевал тоже и шо? рабом сралинской орды за интересы..... ну максимум Португальских рабочих - мне че - целовать его могилу кроме стандартного размахивания руками - Слава тебе за то шо продвигал этот Кошмар вна Европу?
ты поехавший шоле? либо русский, либо я не знаю, ну ваще заткнитесь мистер. почитай про совок и что там делали даже с "гражданами". ладно, сорри, иди ... читать шоле.
какой урод кричал 20 лет что будет "поход"?
Ура, ті в курсе же? Члениносралин! правильно!
из-за кого война вообще стала возможной?
че мычишь то? ответ тот же.
че я не особо уважаю рабов то?
тот же ответ.
и даже "флот" как и всегда за 300 лет - тупо обосрался. так кого мне уважать то?
рабов? Да? на рабах поля пахают.
ой, пашут, я не местный, не модный как у вас - взял кэйс с креативом и щас, дай Моргенштерна даслушаю, ща ща, оуй, падажди, из Маасквыы званЯт...
а за то шо совки тупо - так, завтра это возьмем - вперед(у противника пулеметы перегреваются)
- у вот теперь возьмем (противник от ужаса фигеет)
третий день - ну вот теперь(противник убежал)
я тебе за то как "воевали" эти твари - где ты прочитал шо я типо сру на мемориалы то? я не люблю - да, тупо показушнуе типо монументы. но это мона убрать и сделать один например вместо 15 вечных свечек.
и да - у меня дед бы если бы и погиб, даже на том же месте, но ты же понял шо место огней к захоронениям(именно захо - ронениям) не имеет ничего то.
поехали дальше - даже если бы возле мну была могила чингисхановцев(ну, идет орда, всегда гибнут от там ... поход, сифилис, может там кумыс или что?)
всегда бы принес цветы - они не сами сюда шли, а Чингисхан. Так и тут - немцы не сами шли сбда, а отбивали атаку совка. см. что под Ровно было - это "защита"? см. что Люфтваффе доносило - перехватывали тучи бомбардировщиков - это бл., защита?
посмотри на танки - там тупо весь мир такой мощи не имел - смотри и не звизди мне тут, совок.
и да, если бы я был финном, и увидел моего деда в прицеле - ну ты понял. нех шастать, твари!!!!!!!!!!!!!
В иных городах разумные местные власти зажигают огонь только 9 мая !
Пионеры закончились, а советская клоунада осталась
разумный, ты хотя бы почитай что когда и как было и потом, сорри, я деда тоже раньше поздравлял, но во всем мире примирение, а у совков - можем повторить - 20-30-40-47 уже типо жертв совка(именно совка) ибо спорить только полоумный может шо фнизапнанапале и савецкийсаюззамирбыл
я не знаю, но нахер фапать на войну, которую красножопые хотели, приглашали ее туда, а потом - обосрались и с визгами - Рузвельт помогги - (тікають)?
если те "героические жертвы" тупо на холке сралина - и более никто не пошел бы захватывать это, простите, все говно, ну вот именно - что там из "вечного" то? вечное рабство? - ну так оно и есть.
понятно шо нельзя на газе жарить мясо - оно будет не такое как надо, а вот скабеевы все мигом как по команде = НАТО жарит дедов на шашлыках и поедает мальчиков, то есть(листает методичку) - то есть шарниры жарят и валы с коленва(дура, ты взяла книгу по ремонту Москвича) жарят дедов и говорят что если бы не мы, то они были бы в Аляске(дура, это же географический словарь), и да, а теперь новости - в ракетном районе воронежа опять ракеты... да им и так пофиг, то метеорит, то ракеты, и к спортивным новостям, Украина опять обосрала срассию потому что Англичанка гадит(Санитары!!!) А еще есть что Эрдоган любит банап и даж е е офрщоьещотьщфзтт
так шо вы просто ну ооочень слегка сказал не то шо надо на фоне этого больного. ммм, я просто говорю шо мы то забыли и опять норм. общаемся, а этот лезет и лезет. мне то смешно ведь.
а у совков - ну типа 2-3-4 или скока там неважно тыщ.
ну блин - культ делать из этого? тупо через Днепрр гнали как? а подрыв Днепрогеса, а? да там 100 тыс только мирняка красножопые убили и ничо - слово пабидителям чо.
Жуков твой что вытворял, в курсе? че деды не хотели говорить? - лезли через горы трупов, гонимые заградотрядами - ты бы сам про это вспоминал? внукам то? вот и оно.
а то шо фапают динозавры на войну Сталина - так это, как Невзоров сказал - молодежи пофиг. и да, я тоже так говорю - кому надо то шо посрался Йоська и обосрал своего коллегу?(дед воевал).
для меня - Лада самая новая и полный багажник калифорния, а у вас?
Завтра у Скабеевых будет словесная диарея.
Сегодня всё эфирное время "60 минут" срались только про Украину. Козломордые на "Время покажет" шли в ногу.
это Невзоров сказал - и да, мне тоже побоку, хотя дед оевал, но у тя подозрительно шо рассказывал. мой - нет. и да, проклинаю ся шо его поздравлял в "9мая". для реальных воинов Сталина - это не праздник, не?
сорри. но ты так эмоционально.... скажу так - я бы на месте Симо Хайкена или как там его - не промазал бы как по моему деду, так и по твоему.... вот, а теперь в курсе шо танков в т.ч. тяжелых - никак не могли "обороняться" против лег-средн 4000 машин, в т.ч. пулеметные и т т.д. у Фюрера?
никак. это типо Кличко бы скулил шо оборонялся против пятиклашки.
я совершенно адекватно пойму все шо доказано, но блин - в тех же концлагерях газовые камеры - с деревянными дверьми и средством от вшей травили? ну уж увольте. и да - есть маячок - то шо говорят красножопые(Путин) - воспринимай как априори бред. в 90% будешь прав. ну за бабку я не знаю, жаль ее, но блин - исполнитеьные педантичные немцы не оставили ни единого документа? вот это уже никогда не поверю - даже в 44-м вы напр. комендант или даже канцелярист лагеря - и не захватил папочки с приказами шоп сдаться рузвельтовцам?
это просто как бросить монетку в ванну и надеяться шо она растворилась там за минуту. просто думаю что такая ложь аж кричит шоб ее не трогали. еще раз - если неправ - то даже.... ну там спою Хава Могила или шо т.к. атеист.
Але хто смажить на відкритому вогні?
У них замість мозку - кю.