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Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне. ФОТО

Компания пришла к Вечному огню с детьми, пивом и мясом для шашлыка. Отдыху помешали сотрудники муниципальной стражи.

Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружно, семейно и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - сказано в сообщении.

Сотрудники муниципальной стражи увидели компанию через камеру видеонаблюдения. Через несколько минут они были на месте и попросили отдыхающих найти себе более подходящую для отдыха локацию.

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Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне 01
Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне 02
Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне 03

Автор: 

мемориал (158) Одесса (7897) туристы (98)


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Топ комментарии
+42
руссотурісто? Шкода що одесити їх не зажарили на вічному вогні. Досвід у них вже є.
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06.07.2021 19:15
+29
бєглєци із Лугандона?..
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06.07.2021 19:12
+27
бидло
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06.07.2021 19:13
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Правила форума Совет форумчан
ето же ватники
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06.07.2021 19:49 Ответить
Почему лица не показали?
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06.07.2021 19:58 Ответить
фототочка лица киви подойдет ?
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06.07.2021 20:07 Ответить
...??

Несут цветы к вечному огню - ватники
Идут на вечном огне шашлык жарить - ватники
Как так то???
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06.07.2021 20:12 Ответить
Шизофрения - такой же первичный признак кацапа, как алкоголизм и п-д-растия.
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06.07.2021 20:19 Ответить
Потому что ватники это как правило беспросветно тупое, примитивное быдло и жлобье, которое может на 9 мая жменями колорадки себе в трусы и вместо шнурков позасовывать, во славу дидов, а через месяц шашлык на вечном огне жарить, типа "а чо такова?", или вообще поссать, на синюю голову.
Ватная шизофрения и двоемыслие это вообще отдельная тема для психиатров.
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06.07.2021 21:04 Ответить
Почему, логично. Это же не 9 Мая было. Одно другому не мешает.
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07.07.2021 15:47 Ответить
бєглєци із Лугандона?..
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06.07.2021 19:12 Ответить
нет, такие темы они чтут, а это не известные из какого направления
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06.07.2021 19:26 Ответить
Почему вы так уверены? В гугле есть подборка по схожей теме, только в рашке, "идеологически правильными" русскочелюстными. Кацап зеньки зальет и не такое может учудить.
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06.07.2021 20:11 Ответить
это сомнительно
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06.07.2021 21:15 Ответить
В гугле забанили?
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06.07.2021 21:29 Ответить
по ходу не адекватный ваш ответ по поводу гугла, я даже не буду говорить вам, что это не возможно
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06.07.2021 21:31 Ответить
Твой слив засчитан, кацап.
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06.07.2021 21:38 Ответить
А черножопый в синем, тоже даунбасовец?
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06.07.2021 19:55 Ответить
АфроОдессит...
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06.07.2021 20:04 Ответить
Шахтер)
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06.07.2021 21:06 Ответить
бидло
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06.07.2021 19:13 Ответить
руссотурісто? Шкода що одесити їх не зажарили на вічному вогні. Досвід у них вже є.
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06.07.2021 19:15 Ответить
Туристы? Я вот не знаю где в Одессе вечный огонь.
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06.07.2021 19:16 Ответить
полюбуйся на коменты. и это нифига шо виноват Сралин - нет - они на героев новости тупо накладывают. понятно шо это типо как бы и это самое. Но блин - не это же самое шо "освобождали" так что немецкие военнослужащие вспоминают это с ужасом? вперед - и шли волнами, пулеметы отказывали от перегрева.
мне жаль людей, но блин, коммунизм надо было истребл*ть всем миром, а не щас шоб - ой, так мы воивали - кто блин? только четверть млн. расстреляли официально. это как 3 полноценных армии - фигня, взять это до такой то даты - немцы в ужасе иногда отступали даже. че там говорить то.
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06.07.2021 19:33 Ответить
Одессу еще и защищали, они как, пох? Только потому, что Сталин у власти был? Их жизни до пи...ы? Не надо срать ни на каких мемориалах и кладбищах. Людьми надо быть а не синими туристами.
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06.07.2021 20:08 Ответить
умник, сорри, но смотри прежде - Сталин и партия хотели войны.
это раз.
Они ее устроили, это, как ты возможно понял, два.
Скорбишь над памятью дедов погибших при котртрударе(а ведь врага обезвредить - контрудар) в боях с союзными армиями - румыны и немецкие солдаты - это три.
я ничего не имею против тех кому дали ружжо и сказали - эй - вот туда стреляй. - четыре.
просто пойми, что сталинская система тупо молола людей, посм. на голодоморы.... и Заткнись!
и в последнюю очередь скажешь шо я там кого то не люблю - Да не люблю Сралина!
И любой кто против него - Герой!
1+1 = .... Бей коммунистов!
мой дед воевал тоже и шо? рабом сралинской орды за интересы..... ну максимум Португальских рабочих - мне че - целовать его могилу кроме стандартного размахивания руками - Слава тебе за то шо продвигал этот Кошмар вна Европу?
ты поехавший шоле? либо русский, либо я не знаю, ну ваще заткнитесь мистер. почитай про совок и что там делали даже с "гражданами". ладно, сорри, иди ... читать шоле.
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06.07.2021 20:18 Ответить
Ты в адеквате? Одессу защищал не Сталин и Берия а простые люди, умирали в окопах, потом освобождали и тоже умирали. Вечный огонь не в честь Сталина горит а в честь погибших за Одессу. Какого хрена ты общую политику шьешь? Отделяй мух от котлет.
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06.07.2021 20:29 Ответить
з.р.и. в к.о.р.е.н.ь.
какой урод кричал 20 лет что будет "поход"?
Ура, ті в курсе же? Члениносралин! правильно!
из-за кого война вообще стала возможной?
че мычишь то? ответ тот же.
че я не особо уважаю рабов то?
тот же ответ.
и даже "флот" как и всегда за 300 лет - тупо обосрался. так кого мне уважать то?
рабов? Да? на рабах поля пахают.
ой, пашут, я не местный, не модный как у вас - взял кэйс с креативом и щас, дай Моргенштерна даслушаю, ща ща, оуй, падажди, из Маасквыы званЯт...
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06.07.2021 20:48 Ответить
Зри в дупу! Баран. Ты такой же фанатик как и ватники только с противоположным знаком, Ну поедь в Германию и насри на могилах немцев которые твоему деду по жбану, видимо приложили, так что через поколение отдалось. Они же тоже виноваты в той войне, вместе со Сталиным. Шашлык там у них на кладбище пожарь и испытай чувство оргазма за то, что ты так им отомстил. Повторяю тебе, мемориалы ставят погибшим СОЛДАТАМ, а не вождям развязавшим войну. Твоя философия РАШИСТСКАЯ, просто идеалы разные.
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06.07.2021 20:57 Ответить
И на этом все, пойди и допей то, чем ты там нажрался, прежде, чем стал писать всякую херню.
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06.07.2021 20:59 Ответить
я не говорю шо так надо.
а за то шо совки тупо - так, завтра это возьмем - вперед(у противника пулеметы перегреваются)
- у вот теперь возьмем (противник от ужаса фигеет)
третий день - ну вот теперь(противник убежал)

я тебе за то как "воевали" эти твари - где ты прочитал шо я типо сру на мемориалы то? я не люблю - да, тупо показушнуе типо монументы. но это мона убрать и сделать один например вместо 15 вечных свечек.
и да - у меня дед бы если бы и погиб, даже на том же месте, но ты же понял шо место огней к захоронениям(именно захо - ронениям) не имеет ничего то.
поехали дальше - даже если бы возле мну была могила чингисхановцев(ну, идет орда, всегда гибнут от там ... поход, сифилис, может там кумыс или что?)
всегда бы принес цветы - они не сами сюда шли, а Чингисхан. Так и тут - немцы не сами шли сбда, а отбивали атаку совка. см. что под Ровно было - это "защита"? см. что Люфтваффе доносило - перехватывали тучи бомбардировщиков - это бл., защита?
посмотри на танки - там тупо весь мир такой мощи не имел - смотри и не звизди мне тут, совок.
и да, если бы я был финном, и увидел моего деда в прицеле - ну ты понял. нех шастать, твари!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2021 21:09 Ответить
и да - давай тебя, твой район захватит Вася Боец и посрется с Витьком-Пулей - и вы там типо защищаете каждый свой район - а потом - стоп, вожаки помирились, а погибшее быдло заройте где-то х.з. где, оставшиеся пошли бухать. то же и твоя реплика людезощещале - за людоеда? ты за голодоморы посмотри хотя бы - кого защищать то было? хотя, совкам надо шоб ботинок на башке и палец указывающий - вон, от Дерибассовской и до Лиссабона защищать. будьте прокляты совки. и ведь я не лгу ни разу!
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06.07.2021 20:53 Ответить
А кто оплачивает этот огонь в Одессе?
В иных городах разумные местные власти зажигают огонь только 9 мая !
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06.07.2021 19:16 Ответить
Труха из наших карманов...а так же бордель в караулке малолетних постовых...
Пионеры закончились, а советская клоунада осталась
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06.07.2021 19:19 Ответить
Действительно: - "​Александр Македонский тоже был великим полководцем, но зачем же стулья ломать?"
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06.07.2021 21:58 Ответить
А 9-е мая - это что?
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06.07.2021 19:26 Ответить
международный день ватника
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06.07.2021 19:30 Ответить
и вот даже поэтому я тебе бы сказа - иди наПутина с Европы, даже если ты там есть.
разумный, ты хотя бы почитай что когда и как было и потом, сорри, я деда тоже раньше поздравлял, но во всем мире примирение, а у совков - можем повторить - 20-30-40-47 уже типо жертв совка(именно совка) ибо спорить только полоумный может шо фнизапнанапале и савецкийсаюззамирбыл
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06.07.2021 19:49 Ответить
Вакцинировать ковидом уродов...
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06.07.2021 19:19 Ответить
на словах сел на деле ноль. не можешь сделать не говори ерунды
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06.07.2021 19:27 Ответить
Андрюха,не будь кирюхой, "-1"...
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06.07.2021 19:36 Ответить
ну как бы памятник который зацепляет 5% то шо визжат совки, а 95% лжи, то это как минимум на этом месте шоб все довольны были, надо храм построить.
я не знаю, но нахер фапать на войну, которую красножопые хотели, приглашали ее туда, а потом - обосрались и с визгами - Рузвельт помогги - (тікають)?
если те "героические жертвы" тупо на холке сралина - и более никто не пошел бы захватывать это, простите, все говно, ну вот именно - что там из "вечного" то? вечное рабство? - ну так оно и есть.
понятно шо нельзя на газе жарить мясо - оно будет не такое как надо, а вот скабеевы все мигом как по команде = НАТО жарит дедов на шашлыках и поедает мальчиков, то есть(листает методичку) - то есть шарниры жарят и валы с коленва(дура, ты взяла книгу по ремонту Москвича) жарят дедов и говорят что если бы не мы, то они были бы в Аляске(дура, это же географический словарь), и да, а теперь новости - в ракетном районе воронежа опять ракеты... да им и так пофиг, то метеорит, то ракеты, и к спортивным новостям, Украина опять обосрала срассию потому что Англичанка гадит(Санитары!!!) А еще есть что Эрдоган любит банап и даж е е офрщоьещотьщфзтт
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06.07.2021 19:27 Ответить
ну походу у вас получается как у путина, только русские победили во Второй Мировой, а украинцы в сторонке сидели, им только храмы строить? Ну не гонит реально, это памятник скорби по погибшим, ну зачем херней страдать
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06.07.2021 19:30 Ответить
Люц, ты не поняЛЛЛ, мужик просто думает шо не надо даже соВВВковых солдат типо не любить(даже тех шо Финляндию в крови искупали, правда к счастью, искупались сами )
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06.07.2021 19:45 Ответить
Да. В спешке не осмыслил написанного. Извиняюсь и удаляю.
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06.07.2021 19:55 Ответить
так бывает со всеми же, забей - что говорить - вон меня тут достает неадекват - то про ж. говорит, то про "мамку твою вантузом", то про х., а ведь даже по "нику" видно что больной, но опять пишет дичь.))
так шо вы просто ну ооочень слегка сказал не то шо надо на фоне этого больного. ммм, я просто говорю шо мы то забыли и опять норм. общаемся, а этот лезет и лезет. мне то смешно ведь.
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06.07.2021 20:08 Ответить
я не говорю шо не надо вспоминать - но у британцев там было бы напр. 5674. солдат и оф.
а у совков - ну типа 2-3-4 или скока там неважно тыщ.

ну блин - культ делать из этого? тупо через Днепрр гнали как? а подрыв Днепрогеса, а? да там 100 тыс только мирняка красножопые убили и ничо - слово пабидителям чо.
Жуков твой что вытворял, в курсе? че деды не хотели говорить? - лезли через горы трупов, гонимые заградотрядами - ты бы сам про это вспоминал? внукам то? вот и оно.
а то шо фапают динозавры на войну Сталина - так это, как Невзоров сказал - молодежи пофиг. и да, я тоже так говорю - кому надо то шо посрался Йоська и обосрал своего коллегу?(дед воевал).
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06.07.2021 19:39 Ответить
Наверное ты не в адекватен, что говоришь о моих родственных связях с Георгием Константиновичем, я точно тебе скажу, что он не из моего рода. Ты не в том русле стал говорить
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06.07.2021 21:28 Ответить
ну так чего вы тогда отобрал у кого то клавиатуру то? и да, что такое "добро" в вашем понимании?
для меня - Лада самая новая и полный багажник калифорния, а у вас?
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06.07.2021 19:51 Ответить
А вы еще спрашиваете, кто в Одессе голосует за петушария, жоппоблок и зебилов. Вот она элита Южной Пальмиры!
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06.07.2021 19:28 Ответить
В новости речь о ТУРИСТАХ.
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06.07.2021 20:12 Ответить
Это ж какими надо был долбо.бами, чтобы в таком мечте жарить шашлык. Не в лесу, не на берегу моря, а на "Вечном огне". Там с головой явно не все в порядке.
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06.07.2021 19:30 Ответить
как там нащот газового щетчика?
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06.07.2021 19:31 Ответить
Засланные Кремлем.
Завтра у Скабеевых будет словесная диарея.
Сегодня всё эфирное время "60 минут" срались только про Украину. Козломордые на "Время покажет" шли в ногу.
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06.07.2021 19:32 Ответить
Саме так і буде. От би гарненько так тих "турісто" труснути по печінці, зразу б розказали, яка прокацапська тварина їм бабло на шашличок підкинула. Там 2 варіанти, або від жопоблоку або від пєтушарія. Але, однаково - кінці в кремлі, а завтра - "смотрите на всех телеканалах, как укропи дедов жарят". Ну ще й на фоні навчань сібриз ваащє бомба. Не вистачає лише гейпарада - якщо хлопці розженуть, значить фошизди; якщо геям морду не натовчуть, значить фсьо - Україна, гейропа ну і далі по тексту...
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06.07.2021 21:23 Ответить
пока не будут жестко, на конкретный срок закривать или выписывать ахеренные штрафы, это мракобесие будет продолжаться. дети этих ублюдков тоже будут моральными уродами
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06.07.2021 19:33 Ответить
тока сатанисты жарят шашлык на огне в пентаграмме
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06.07.2021 19:34 Ответить
бред тупо, ибо если бы у сотонистов было бы че(р)т за "душой", то Попа Римский бы помер, ан, нет, с помощью Кетцалькоатля сделали операцию, перед которой он позабыл Одина, а бормотал мантры к Асклепию ... и таки выжил *****
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06.07.2021 19:42 Ответить
Скотство ... А лица проказать слабо ?
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06.07.2021 19:39 Ответить
МОгу предположить что за спинами скрываются потомок князя, 2 герцогини и барон, все с тремя высшими и высочайшим айкью. А если серьезно, то алкашня ( не те просто кто решил нажраться и отдохнуть, а те кто каждый день синячит и нигде не работает) или нарики, ибо любой нормальный человек до такого даже не додумается, не смотря на свои полит взгляды и отношению к вечному огню.
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06.07.2021 20:40 Ответить
Я думал я уже все видел в этой жизни....
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06.07.2021 19:42 Ответить
Туристи в Одесі збиралися смажити шашлик на Вічному вогні - Цензор.НЕТ 4518
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06.07.2021 19:42 Ответить
Русский мир он такой, неоднозначный...
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06.07.2021 19:44 Ответить
Что есть вечный огонь, память или символ адского пламени. демонтировать его нахрен, . дело десятое. На данный момент это памятник, и всякой быдлоте там свинячить не место.
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06.07.2021 19:44 Ответить
Вечный огонь поддерживается людьми подкидкой веток...не подкидывают ветки. значит забвение..."адское пламя" это уже высер попов-ксендзов
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06.07.2021 20:03 Ответить
Скрепное быдло и в Украине быдло!
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06.07.2021 19:52 Ответить
деды ваевали ? да ?
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06.07.2021 19:53 Ответить
Можешь обьяснить в чем суть сарказмов и шутеек про "деды воевали"? Много такого в инете пишут. Или что-то в истории изменилось в последнее время и наши предки не отдавали жизнь и молодость в борьбе за свободу? И не важно кто они, грузины, москали или наши, я думаю это не самый подходящий повод для стеба. У большинства украинцев деды и бабули прошли войну.
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06.07.2021 20:13 Ответить
могу. мой дед - еврей. дважды кавалер ордена Славы, третьей и второй степени, прошел всю войну, участвовал в освобождении Киева, ненавидел советсткую власть, до конца своей жизни не праздновал день победы, тихо напивался на кухне, и начинал вспоминать всякую дичь из своего военного прошлого. меня бесят клоуны, которые дохера православные до сих пор не закопали мумию в центре столицы страны третьего мира, и которые "празднуют" день к которому ни они, ни их родственники неимеют никакого отношения, по большей части на 80%. нажираются за своих тыловых свинопасов дедов на 9ое мая, а в другие дни цепляют колорадские георгиевские ленты где не попадя (на ордене Славы, Гвардейская лента, другого цвета, неимеющая ничего общего с георгиевской), жарят яишницы и шашлыки на вечном огне... вот такой вот сарказм, моему деду повезло выжить в мясорубке, кому то не повезло, людей гнали как скот на убой, я с детства помню его расказы по пьяни... а какие то ушлепки носятся с "победой" в которой погибло по официальным данным 20 млн. советстких людей, при том что во всей германии было 35 млн. жителей, включая грудных детей и стариков. мне противно, и не только мне, отсюда стеб над победобесием, над быдлом которое 9ого мая рвет жопы за дедов, а в другие дни жарит щашлык на вечном огне и выкидывает их портреты на мусорку. надеюсь понятно.
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06.07.2021 20:29 Ответить
им побоку, мужик, бо им.... тупо наср. где и за какого сталина или гитлера кто там воевал.
это Невзоров сказал - и да, мне тоже побоку, хотя дед оевал, но у тя подозрительно шо рассказывал. мой - нет. и да, проклинаю ся шо его поздравлял в "9мая". для реальных воинов Сталина - это не праздник, не?
сорри. но ты так эмоционально.... скажу так - я бы на месте Симо Хайкена или как там его - не промазал бы как по моему деду, так и по твоему.... вот, а теперь в курсе шо танков в т.ч. тяжелых - никак не могли "обороняться" против лег-средн 4000 машин, в т.ч. пулеметные и т т.д. у Фюрера?
никак. это типо Кличко бы скулил шо оборонялся против пятиклашки.
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06.07.2021 21:56 Ответить
У Кличко - бабушка по маме - Отинзон, что бы ты понимал. Ей повезло потеряться в бабьем яру живой, без нее Клички не родились бы. Дед только поддатый язык развязывал. Говорил что когда Киев штурмовпли - людей гнали на днепровские кручи под пулеметы, кто выжил - успел проскочить во время перезарядки... вместо того что бы никуда не торопиться и переправиться по равнине в районе вышгорода
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06.07.2021 22:51 Ответить
кстати за яр - а ведь раскопок то не делали и ничего никто даже не искал. так что как минимум лгут. а да - если совки что-то утверждают - то это ложь, либо перекручивание. при том такое что стыдно даже автору книги Поймай меня если не лох.
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07.07.2021 07:28 Ответить
у меня бабка в соседнем подъезде там выжила... и из ума тоже, сидела на лавочке, детишкам расказывала. ей в голову выстрелили, но она не умерла. умерла уже в 90 с копейками лет. так что таки да - было.
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07.07.2021 14:32 Ответить
братан, я просто прочитал ревизионистов за Яр - ну реально пишут шо нету трупов и не намечаются раскопки. совки пишут сожгли мол = тысячи грузовиков, дрова, тысячи рабочих, войска отступают, им надо те же грузовики и прочее - и никто мол не видел?
я совершенно адекватно пойму все шо доказано, но блин - в тех же концлагерях газовые камеры - с деревянными дверьми и средством от вшей травили? ну уж увольте. и да - есть маячок - то шо говорят красножопые(Путин) - воспринимай как априори бред. в 90% будешь прав. ну за бабку я не знаю, жаль ее, но блин - исполнитеьные педантичные немцы не оставили ни единого документа? вот это уже никогда не поверю - даже в 44-м вы напр. комендант или даже канцелярист лагеря - и не захватил папочки с приказами шоп сдаться рузвельтовцам?
это просто как бросить монетку в ванну и надеяться шо она растворилась там за минуту. просто думаю что такая ложь аж кричит шоб ее не трогали. еще раз - если неправ - то даже.... ну там спою Хава Могила или шо т.к. атеист.
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07.07.2021 14:56 Ответить
Удивлен, что есть такие люди, которые не знают, что выражение "дидываевале" это не стеб над воинами которые боролись против фашистско-нацистской чумы, а пренебрежительное название тупой пьяной биомассы, которая нивелирует подвиги своих дедов, на 9 мая нажираясь водкой, грозя кулаком соседям, разрисовывая автомобили фразами "можем повторить" в пьяном угаре веселится и танцует крича "дидываевале", а на следующий день забывает не только про погибших предков но еще про выживших и влачущих жалкое существование ветеранов.
Туристи в Одесі збиралися смажити шашлик на Вічному вогні - Цензор.НЕТ 5183
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06.07.2021 21:16 Ответить
мерзость не только "фошистко и то там далее", мерзость просто уродливые рожи...
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06.07.2021 21:58 Ответить
200 процентов, щедро проплачено на камеры и сегодня будет у скабеева
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06.07.2021 19:56 Ответить
Навіщо нам всі ці кацапські прибамбаси з "вічним вогнем" ледь не в кожному місті? Українців вбивали і Гітлер і Сталін. Сталін вбив набага-а-то більше. І біля "вічного вогню" ми маємо казати совку "дякую"? Як на мене то йдуть кацапи на фуй разом з "вічним вогнем", їх дулею в кишені і всім свої "руськім міром" - криваві вбивці вшановувати яких не варто. А гратися в їх гру "побєдобєсіє" взагалі "в падлу"! У нас має бути один національний меморіал жертвам тоталітарних режимів і саме там має горіти негасима свічка памяті, а не дірки в землі в формі сатанинської зірки по всій державі.
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06.07.2021 19:57 Ответить
А чо газ палить нахаляву?!! пусть люди пользуются
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06.07.2021 20:02 Ответить
у людей чуть шо сразам газ Вжык!!! а тут пали не хочу! это в совке газ был шаровой а терше денежку стоит ЁПТА!!!
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06.07.2021 20:04 Ответить
щось одеським косорилим подобається себе на смажене переводити....
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06.07.2021 20:27 Ответить
Давно пора убрать вечные огни. Оставить мемориал без помпезности и никто там не будет "срать".Кто не знал,-посмотрит - вспомнит. И оплачивать газ не такой уж и дешевый. Деньги за этот газ лучше проплатить отопление какому-нить детскому дому.
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06.07.2021 20:41 Ответить
100 баллов
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06.07.2021 21:06 Ответить
оказались лугондонцы и отпустили
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06.07.2021 21:09 Ответить
Эти двуногие из известной нам популяции "какая разница", другими словами из 73% - это наше зеркало.
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06.07.2021 21:13 Ответить
Уже давно идёт флэшмоб.Все эти огни,силиконовые принцессы с заявыми и извинениями,самолёты которые задерживаются,паспорт Украины ужасный...Это один проплаченный флэшмоб.Живите теперь с этим
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06.07.2021 21:46 Ответить
И что интересно, вы не услышите ни слова возмущения от ОПЗЖ, а казалось бы - осквернен памятник, "деды воевали", победоносие и все такое. Но... нет. Ни Кива, ни Рабинович, ни Медведчук, ни Шуфрич не скажут НИ СЛОВА! Парадокс?
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07.07.2021 09:33 Ответить
Не бачу нічого поганого в смеженні шашликів на вогні присвяченому радянським окупантам одещини.
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07.07.2021 09:47 Ответить
https://youtu.be/***********
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07.07.2021 17:19 Ответить
Ну, що з мораллю у біомаси нуль, то таке.
Але хто смажить на відкритому вогні?
У них замість мозку - кю.
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07.07.2021 17:41 Ответить
 
 