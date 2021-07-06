Туристы в Одессе собирались жарить шашлык на Вечном огне. ФОТО

Компания пришла к Вечному огню с детьми, пивом и мясом для шашлыка. Отдыху помешали сотрудники муниципальной стражи.

Об этом сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Дружно, семейно и по-домашнему взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - сказано в сообщении.

Сотрудники муниципальной стражи увидели компанию через камеру видеонаблюдения. Через несколько минут они были на месте и попросили отдыхающих найти себе более подходящую для отдыха локацию.

Смотрите: Пели, танцевали и запускали фейерверки: девушки-подростки устроили праздник на Мемориале Небесной сотни во Львове, полиция открыла производство. ВИДЕО





