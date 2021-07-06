Туристи в Одесі збиралися смажити шашлик на Вічному вогні. ФОТО

Компанія прийшла до Вічного вогню з дітьми, пивом і м'ясом для шашлика. Відпочинкові завадили співробітники муніципальної варти.

Про це повідомляє департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось такий варіант вечірнього пікніка придумала собі вчора одна компанія. Дружно, сімейно і по-домашньому взяли дітей, пиво, смачненьке і пішли смажити в парк Шевченка на вічному вогні", - сказано в повідомленні.

Співробітники муніципальної варти побачили компанію через камеру відеоспостереження. Через кілька хвилин вони були на місці і попросили відпочивальників знайти собі відповіднішу для відпочинку локацію.

Читайте також: Співали, танцювали і запускали феєрверки: дівчата-підлітки влаштували свято на Меморіалі Небесної сотні у Львові, поліція відкрила справу. ВIДЕО





