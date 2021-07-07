Чиновник Чопского погранотряда планировал организовать транзитный канал по перемещению нелегалов в ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник Чопского погранотряда "гарантировал" контрабандистам содействие в переправке сигарет в Евросоюз, а также планировал наладить транзит нелегалов в одну из соседних стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что к противоправной деятельности чиновник привлек своего подчиненного. Инспектор пограничной службы должен был "не замечать" выявленные правонарушения. За это они получали взятки от "предпринимателей".

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники "гарантировали" местным контрабандистам содействие в незаконной переправке сигарет в ЕС. Также за деньги пограничники планировали наладить транзит нелегалов в одну из соседних стран.

Правоохранители задокументировали факт предоставления чиновником взятки подчиненному за содействие в контрабанде партии табачных изделий через государственную границу.

По материалам СБУ, организатор схемы и местный контрабандист подозреваются по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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