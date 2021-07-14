РУС
15 227 74

Протестующие пенсионеры МВД перекрыли движение по улице Грушевского, - патрульная полиция. ФОТО

Пенсионеры МВД, участвующие 14 июля в протестах под Верховной Радой, перекрыли движение по улице Грушевского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Участники массовой акции перекрыли движение по улице Грушевского", - следует из сообщения.

Протестующие пенсионеры МВД перекрыли движение по улице Грушевского, - патрульная полиция 01

Как сообщалось, сегодня, 14 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранителей.

Читайте также: Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ВР (29399) МВД (9345) митинг (2562) пенсионеры (839) протест (5902)
+30
Бывшим ментам мало пенсии? перетрудились бедные.............
14.07.2021 11:58 Ответить
+22
Так накидать им писдюлей, как они в свои молодые годы людей трамбовали.
14.07.2021 12:04 Ответить
+18
мене просто цікавить, коли ввірветься терпець всім з огляду на безупину і приховувану владою інфляцію та зупинене зростання доходів населення - попри брехливі реляції влади про "покращення". Маю на увазі всіх прошарків населення, не лише ментовських (і загалом - військових) пенсіонерів.
14.07.2021 12:02 Ответить
+ они лет в 45 уже пенсами становятся, продолжая прессовать коммерсов
14.07.2021 12:59 Ответить
Имея пенсию, идут работать охранниками и куда угодно.
Пусть на биржу труда сходят.
14.07.2021 13:02 Ответить
пробували. І таке було. ще в 2015-му. Терпіли, бо були такі часи початку війни. Більше того, на фронт просились.
14.07.2021 12:05 Ответить
Ну поясни, шановний, ЯК ЦЕ "ПРОСИЛИСЬ"????? Просили показати дорогу до вiйськомату?!
14.07.2021 12:10 Ответить
в нас свої органи. А мене, наприклад, через стент - забракували на медкомісії.
14.07.2021 12:26 Ответить
Бачив сам такого . Попросився. Стояв десь на КПП далеко від фронту. Повернувся до дому через півроку на джипі. Люди говорили, що "віджав"
14.07.2021 12:13 Ответить
Є різні КПП.
А в той час були й такі, які обороняли Краматорський аеропорт, і гинули. Наприклад, у вертушці разом з генералом Кульчицьким.
14.07.2021 12:38 Ответить
Ви про національну гвардію Кульчицького, чи про всім знайомих міліціонерів(за невеликим виключенням), які на місцях прикривали злочинну діяльність, просмтитуцію, наркоманію... брали хабарі і т.п. Це ж всі бачили і про це знали.
14.07.2021 14:10 Ответить
ладно, стримаюсь... на ...
показать весь комментарий
14.07.2021 12:07 Ответить
О чём ты?
Быдло довольно...
Я думал что статистика поддержки зе-гниды - брехня.
Фиг там - кого не спрошу - "зеленский маладец - он с алигархами борицца", "лишь бы не Парашенко". Единицы нормальных.

Быдлячья страна...
14.07.2021 12:14 Ответить
Парад равенства регулировщиков.
14.07.2021 12:04 Ответить
14.07.2021 13:35 Ответить
Это так мило. Прям семейная разборка - "Отцы и Дети". Делаем ставки господа, кто победит, молодость или опытность
14.07.2021 12:04 Ответить
Мусоров не люблю, но правильно делают. Всем пенсам нужно требовать повышения пенсии. Нет денег? Нахер с пляжа! Выберем тех, кто сможет наполнить бюджет. 35 лярдов коррупционных долларов гуляют по Украине.
14.07.2021 12:05 Ответить
у мене шкільний товариш - всю жизнь за пультом. 02. і в 45 на пенсію. полковник. а мені до пенсіїї ще 20. скажіть, будь ласка, схералі мені його годувати? В Германії, наприклад, до 45 ти оперативник а далі - за пульт або заяви приймати. Наша краіна найбагатша? Чи показники наших правоохоронців найвидатніші в світі?
14.07.2021 12:11 Ответить
ти ще не випив стільки горілки як твій друг
14.07.2021 12:22 Ответить
А чогош ти, Ч.М.О. боявся биків на районі і хотів о 18.00. вже на пиво?
14.07.2021 12:23 Ответить
не треба інтерполювати на мене свої ущербні проблеми, мусор.
14.07.2021 12:34 Ответить
Полковник на пульте??? Что-то новенькое... Генерала-участкового никто не встречал?)
14.07.2021 12:36 Ответить
погони мусорського генерала вартують мільон доларів. іх беруть не для того, щоб ідти в дільничі.
14.07.2021 12:46 Ответить
А в погонах полковника можно и на пульте посидеть?
14.07.2021 20:24 Ответить
Жалієш шо не в мєнти пішов?
14.07.2021 12:57 Ответить
ні. нежалію. я не вважаю людей в 45 пенсіонерами, конче потребуючими соціальної допомоги. ну я ж іх бачу - на них пахать можна!
14.07.2021 14:00 Ответить
А по твоєму в армію і в мєнтовку повинні йти доходяги? Тоді нахрена вони там нужні? Вихід на пенсію в 45 це ще є заохочення йти служити бо не дуже багато охочих зараз одягти погони і дозволити державі керувати твоїм життям не так як ти хочеш, а так як треба державі.
14.07.2021 14:18 Ответить
Ми вже бачили "наповняльщиків" 30 років. Особливо грошима олігархів!. Свої кишені вони наповнювали, це безумовно. Скажи: коли в новітній історії українці говорили, що їх влаштовує пенсія???
14.07.2021 12:17 Ответить
грося с петей оформили постановлением кабмина доплату к пенсии. Перед выборами, как всегда наи...алово. Сейчас срок этого постановления истек и пенсия резко уменьшилась. К примеру с 4400 до 3100. В новости этого нет.
14.07.2021 12:18 Ответить
. То це Петя з Гросьою винуваті , що Зе зі Шмигальом ту доплату скасували , або не затвердили її законом - як підвищення пенсії . ??
Чому у "бариг" гроші на доплату були , а в "чесних " їх нема ??
14.07.2021 12:34 Ответить
Виходить зараз ми за чесність дебело доплачуємо.
14.07.2021 12:36 Ответить
Це не доплата була. А виконувалось рішення суду (не пам'ятаю як правильно формулювати) короче якоби мєнтам не індексували пенсії тіпа 10 років (ну це не точно) так от по цьому рішенню в добавок до пенсії їм компенсували борги та виплачували їх, тепер все виплатили і у мєнтів залишилась просто пенсія як і у військових. Але ж вони хочуть отримувати на рівні з військовими за те шо кришували наркодільців та чистили кармани у п'яних (ну це приміром)
14.07.2021 13:02 Ответить
Это вы выбирайте. А мне нравятся те, что не за бюджет и пенсов радеют, а за свободный бизнес
14.07.2021 12:22 Ответить
нарешті перший притомний пост.
14.07.2021 12:57 Ответить
Полиция, ФАС, на милицию.

А я попкорном запасаюсь.
14.07.2021 12:06 Ответить
Скоро воры в законе начнут протесты против депортации.
14.07.2021 12:08 Ответить
Вот сейчас беркут бы пригодился...
14.07.2021 12:16 Ответить
Пример для действующих силовиков, как их могут в будущем "пресовать" в случае протестов по поводу пенсии.
14.07.2021 12:17 Ответить
Да бейте козлов. Это проплаченная провокация. По сёлам молча сидят на 2 тыс. а эти с десяткой повыбегали...ни с того ни с сего.
14.07.2021 12:21 Ответить
Аваков має честь а пенсіонери бунтують проти вови- "лучайность- не думаю"
14.07.2021 12:22 Ответить
ПЕНСІОНЕРИ МВД!
14.07.2021 12:23 Ответить
Больше всего хочу увидеть такой митинг, но только судей. Тех самых у которых сейчас по 100+ тыс пенсия. Но это будет уже при следующей власти.
14.07.2021 12:22 Ответить
В пенсіонерів МВД справді жебрацька пенсія... Як і у всіх інших категорій, яким випала доля жити не одну заробітну плату в пору працездатності, а потім на одну пенсію. Коли пенсію нараховували вона видавалася ... пристойною, але потім була інфляція - був долар по 8 грн., а потім став по 28 грн/долар США.
14.07.2021 12:24 Ответить
А навіщо їм пенсії?їм же палички і постоля видали-вони й так крутяться як можуть
14.07.2021 12:28 Ответить
Менти за час своєї служби натрусили з людей бабла. Ось їм і накопичувальна пенсія. Нехай користуються.
14.07.2021 12:30 Ответить
Коли їм люди розказували і у 1990-му, і у 1995-му, і у 2000-му, і у 2004-му, і у 2010-му, і у 2013-2014, і у 2017-2018, що захищати злочинну владу - це також злочин, то враження було таке, що розмовляєш з пеньками. У відповідь вони ламали ребра, розбивали голови, калічили, убивали. А тепер давай пенсії за рахунок людей?
У колгосп і на завод! Там пенсії саме то.
14.07.2021 12:33 Ответить
Поруч інфа "https://censor.net/ru/photo_news/3277011/spasateli_tushat_masshtabnyyi_pojar_na_predpriyatii_na_kievschine_videofotoreportaj" І мало хто задумується, що з цієї передряги є ризик не вийти живими. Вийти хоча би цілими непокаліченими.
І таких передряг під час служби - як мінімум по разу в місяць. Це тільки в боротьбі зі стихією... а є ще злочинність.

От для чого у всіх країнах світу таким категоріям громадян на службі у держави платиться більша пенсія; і на пенсію йдуть після вислуги років, а не по віку.
14.07.2021 12:41 Ответить
Все голы службы, когда все празднуют праздники, новые года, Рождество, выходные - всегда рука рядом с телефоном, или на дежурствах, или с отпуска вызвали, когда с емьей на море, или ушёл на службу, а привезли в реанимацию порезанного, простреленного.... Или в морг сразу.
14.07.2021 12:47 Ответить
Гасити пожежу , в таку спеку , в захисному спецодягу , це - тортура . Хто це проходив -той знає . . Були випадки , пожежні втрачали свідомість від теплового перенавантаження , прямо під час гасіння пожежі , в більш як 30 градусну спеку .
14.07.2021 13:07 Ответить
Кто не знает, пеесы МВС в этом месяце получили пенсии до 2000 доходит что меньше, чем ранее получали.
14.07.2021 12:43 Ответить
вместо "массовой акции"-на фото видно лишь жалкая кучка пары сотен человек
14.07.2021 12:48 Ответить
Заявка на парад толерастов (не путать с геями) подавалась?!
14.07.2021 12:48 Ответить
просто менти пенси бачать що інфляція з'їдає кошти .. інфляція реально підскочила з 1 січня потім з 1 квітня за півроку 50 % а Шмигаль звітує Зелі що на 0.000001 відсоток
14.07.2021 12:53 Ответить
Дело не в инфляции. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ПЕНСИОНЕРЫ МВД ПОЛУЧИЛИ ПЕНСИЮ ГОРАЗДО МЕНЬШУЮ ЧЕМ ОБЫЧНО. У меня знакомый получал 5000, в этом месяце 3200.
14.07.2021 13:01 Ответить
Аваков уволился, чтобы не участвовать в разгоне.
14.07.2021 13:03 Ответить
пенсионеры МВД защищали в свое время власть, которая им платит копейки на пенсии. Чего ж они теперь то недовольные?
14.07.2021 13:06 Ответить
"Рады проходит https://censor.net/ru/photo_news/3277005/protest_pensionerov_mvd_pod_radoyi_mitinguyuschie_s_krikami_ganba_prorvali_kordon_pravoohraniteleyi пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранительей."

https://censor.net/ru/p3277016
14.07.2021 13:15 Ответить
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
14.07.2021 13:16 Ответить
Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 9139
14.07.2021 13:34 Ответить
..требовать одного только повышения пенсий себе любимому - это тупо.., как коту гоняться за солнечным зайчиком.. - хватать нужно за руку, управляющую "зеркальцем".. например, не выбирать идиотов во власть, не апплодировать махровым, зелёным коррупцио-нАрам, популистам и брехунам, протестовать против сватовства, жлобства на всех уровнях, не толеровать коррупцию, даже если тебе это персонально удобно, бороться нужно за существование, эффективную работу организаций, предприятий, агрокомплексов.., которые обеспечивают вАшу пенсию........ мечты-мечты..... - 73% из нас выбрали клоуна-брехунця....(
14.07.2021 13:50 Ответить
Милиция против полиции. Интересный оборот!
14.07.2021 13:55 Ответить
Коли раніше народ виходив на акції протесту проти зубожіння і розказували різним беркутівцям, куркам і пєтухам, що вони теж від цього постраждають так ті собі єхидненько усміхалися, а декому ще доставалася гумова палиця по ребрам. Сьогодні все вернулося. Отримав би велике задоволення, якби побачив, як сьогоднішні недополіцаї по ребрах проводять резиновою палицею "пєнсіонєров МВД".
14.07.2021 14:01 Ответить
Беркут на них спустите.
14.07.2021 14:35 Ответить
мусера мало наворовали и ушли в 40 на пенсию и еще хотят донаты))
14.07.2021 14:55 Ответить
Не пахали, не сеяли, не веяли, заплату получали вовремя, без задержек, как шахтеры. Всегда были сыты, одеты, обуты, сильно не парились, не выработались. Теперь им дай. Пусть пойдут и поработают в народном хозяйстве, как работает большинство пенсионеров Украины, сторожами, поухаживают за старыми, дворниками, почтальонами. Совершенно не жалко их, пусть хоть в старости поработают, ничего не повышайте.
14.07.2021 15:28 Ответить
не хер было голосовать за прекрасную жизнь...73%...
14.07.2021 16:28 Ответить
а якби по ним пройтиссь їхнімиж "дубинками"?
14.07.2021 18:34 Ответить
А.С.А.В
15.07.2021 00:26 Ответить
 
 