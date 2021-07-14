Протестующие пенсионеры МВД перекрыли движение по улице Грушевского, - патрульная полиция. ФОТО
Пенсионеры МВД, участвующие 14 июля в протестах под Верховной Радой, перекрыли движение по улице Грушевского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.
"Участники массовой акции перекрыли движение по улице Грушевского", - следует из сообщения.
Как сообщалось, сегодня, 14 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранителей.
Топ комментарии
+30 Рома Маестро
показать весь комментарий14.07.2021 11:58 Ответить Ссылка
+22 Омерзительный
показать весь комментарий14.07.2021 12:04 Ответить Ссылка
+18 Ан Мур
показать весь комментарий14.07.2021 12:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть на биржу труда сходят.
А в той час були й такі, які обороняли Краматорський аеропорт, і гинули. Наприклад, у вертушці разом з генералом Кульчицьким.
короче, ти типовий 73/43%зебіл. В кондуїт.
Быдло довольно...
Я думал что статистика поддержки зе-гниды - брехня.
Фиг там - кого не спрошу - "зеленский маладец - он с алигархами борицца", "лишь бы не Парашенко". Единицы нормальных.
Быдлячья страна...
Чому у "бариг" гроші на доплату були , а в "чесних " їх нема ??
А я попкорном запасаюсь.
У колгосп і на завод! Там пенсії саме то.
І таких передряг під час служби - як мінімум по разу в місяць. Це тільки в боротьбі зі стихією... а є ще злочинність.
От для чого у всіх країнах світу таким категоріям громадян на службі у держави платиться більша пенсія; і на пенсію йдуть після вислуги років, а не по віку.
https://censor.net/ru/p3277016