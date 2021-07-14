Протестующие пенсионеры МВД перекрыли движение по улице Грушевского, - патрульная полиция. ФОТО

Пенсионеры МВД, участвующие 14 июля в протестах под Верховной Радой, перекрыли движение по улице Грушевского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Участники массовой акции перекрыли движение по улице Грушевского", - следует из сообщения.

Как сообщалось, сегодня, 14 июля, под зданием Верховной Рады проходит акция протеста пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранителей.

Читайте также: Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж