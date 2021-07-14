Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція. ФОТО
Пенсіонери МВС, які беруть участь 14 липня в протестах під Верховною Радою, перекрили рух вулицею Грушевського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.
"Учасники масової акції перекрили рух вулицею Грушевського", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. У ході мітингу учасники протесту прорвали кордон. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.
Топ коментарі
+30 Рома Маестро
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+22 Омерзительный
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+18 Ан Мур
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Пусть на биржу труда сходят.
А в той час були й такі, які обороняли Краматорський аеропорт, і гинули. Наприклад, у вертушці разом з генералом Кульчицьким.
короче, ти типовий 73/43%зебіл. В кондуїт.
Быдло довольно...
Я думал что статистика поддержки зе-гниды - брехня.
Фиг там - кого не спрошу - "зеленский маладец - он с алигархами борицца", "лишь бы не Парашенко". Единицы нормальных.
Быдлячья страна...
Чому у "бариг" гроші на доплату були , а в "чесних " їх нема ??
А я попкорном запасаюсь.
У колгосп і на завод! Там пенсії саме то.
І таких передряг під час служби - як мінімум по разу в місяць. Це тільки в боротьбі зі стихією... а є ще злочинність.
От для чого у всіх країнах світу таким категоріям громадян на службі у держави платиться більша пенсія; і на пенсію йдуть після вислуги років, а не по віку.
https://censor.net/ru/p3277016