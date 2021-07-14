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Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція. ФОТО

Пенсіонери МВС, які беруть участь 14 липня в протестах під Верховною Радою, перекрили рух вулицею Грушевського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.

"Учасники масової акції перекрили рух вулицею Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція 01

Як повідомлялося, сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. У ході мітингу учасники протесту прорвали кордон. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.

Також дивіться: Протест пенсіонерів МВС під Радою: мітингувальники з криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15021) МВС (3509) мітинг (755) пенсіонери (892) протест (2402)


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Топ коментарі
+30
Бывшим ментам мало пенсии? перетрудились бедные.............
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14.07.2021 11:58
+22
Так накидать им писдюлей, как они в свои молодые годы людей трамбовали.
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14.07.2021 12:04
+18
мене просто цікавить, коли ввірветься терпець всім з огляду на безупину і приховувану владою інфляцію та зупинене зростання доходів населення - попри брехливі реляції влади про "покращення". Маю на увазі всіх прошарків населення, не лише ментовських (і загалом - військових) пенсіонерів.
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14.07.2021 12:02
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Бывшим ментам мало пенсии? перетрудились бедные.............
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14.07.2021 11:58 Відповісти
+ они лет в 45 уже пенсами становятся, продолжая прессовать коммерсов
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14.07.2021 12:59 Відповісти
Имея пенсию, идут работать охранниками и куда угодно.
Пусть на биржу труда сходят.
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14.07.2021 13:02 Відповісти
пробували. І таке було. ще в 2015-му. Терпіли, бо були такі часи початку війни. Більше того, на фронт просились.
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14.07.2021 12:05 Відповісти
Ну поясни, шановний, ЯК ЦЕ "ПРОСИЛИСЬ"????? Просили показати дорогу до вiйськомату?!
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14.07.2021 12:10 Відповісти
в нас свої органи. А мене, наприклад, через стент - забракували на медкомісії.
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14.07.2021 12:26 Відповісти
Бачив сам такого . Попросився. Стояв десь на КПП далеко від фронту. Повернувся до дому через півроку на джипі. Люди говорили, що "віджав"
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14.07.2021 12:13 Відповісти
Є різні КПП.
А в той час були й такі, які обороняли Краматорський аеропорт, і гинули. Наприклад, у вертушці разом з генералом Кульчицьким.
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14.07.2021 12:38 Відповісти
Ви про національну гвардію Кульчицького, чи про всім знайомих міліціонерів(за невеликим виключенням), які на місцях прикривали злочинну діяльність, просмтитуцію, наркоманію... брали хабарі і т.п. Це ж всі бачили і про це знали.
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14.07.2021 14:10 Відповісти
ладно, стримаюсь... на ...
короче, ти типовий 73/43%зебіл. В кондуїт.
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14.07.2021 12:07 Відповісти
мене просто цікавить, коли ввірветься терпець всім з огляду на безупину і приховувану владою інфляцію та зупинене зростання доходів населення - попри брехливі реляції влади про "покращення". Маю на увазі всіх прошарків населення, не лише ментовських (і загалом - військових) пенсіонерів.
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14.07.2021 12:02 Відповісти
О чём ты?
Быдло довольно...
Я думал что статистика поддержки зе-гниды - брехня.
Фиг там - кого не спрошу - "зеленский маладец - он с алигархами борицца", "лишь бы не Парашенко". Единицы нормальных.

Быдлячья страна...
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14.07.2021 12:14 Відповісти
Так накидать им писдюлей, как они в свои молодые годы людей трамбовали.
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14.07.2021 12:04 Відповісти
Парад равенства регулировщиков.
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14.07.2021 12:04 Відповісти
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14.07.2021 13:35 Відповісти
Это так мило. Прям семейная разборка - "Отцы и Дети". Делаем ставки господа, кто победит, молодость или опытность
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14.07.2021 12:04 Відповісти
Мусоров не люблю, но правильно делают. Всем пенсам нужно требовать повышения пенсии. Нет денег? Нахер с пляжа! Выберем тех, кто сможет наполнить бюджет. 35 лярдов коррупционных долларов гуляют по Украине.
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14.07.2021 12:05 Відповісти
у мене шкільний товариш - всю жизнь за пультом. 02. і в 45 на пенсію. полковник. а мені до пенсіїї ще 20. скажіть, будь ласка, схералі мені його годувати? В Германії, наприклад, до 45 ти оперативник а далі - за пульт або заяви приймати. Наша краіна найбагатша? Чи показники наших правоохоронців найвидатніші в світі?
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14.07.2021 12:11 Відповісти
ти ще не випив стільки горілки як твій друг
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14.07.2021 12:22 Відповісти
А чогош ти, Ч.М.О. боявся биків на районі і хотів о 18.00. вже на пиво?
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14.07.2021 12:23 Відповісти
не треба інтерполювати на мене свої ущербні проблеми, мусор.
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14.07.2021 12:34 Відповісти
Полковник на пульте??? Что-то новенькое... Генерала-участкового никто не встречал?)
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14.07.2021 12:36 Відповісти
погони мусорського генерала вартують мільон доларів. іх беруть не для того, щоб ідти в дільничі.
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14.07.2021 12:46 Відповісти
А в погонах полковника можно и на пульте посидеть?
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14.07.2021 20:24 Відповісти
Жалієш шо не в мєнти пішов?
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14.07.2021 12:57 Відповісти
ні. нежалію. я не вважаю людей в 45 пенсіонерами, конче потребуючими соціальної допомоги. ну я ж іх бачу - на них пахать можна!
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14.07.2021 14:00 Відповісти
А по твоєму в армію і в мєнтовку повинні йти доходяги? Тоді нахрена вони там нужні? Вихід на пенсію в 45 це ще є заохочення йти служити бо не дуже багато охочих зараз одягти погони і дозволити державі керувати твоїм життям не так як ти хочеш, а так як треба державі.
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14.07.2021 14:18 Відповісти
Ми вже бачили "наповняльщиків" 30 років. Особливо грошима олігархів!. Свої кишені вони наповнювали, це безумовно. Скажи: коли в новітній історії українці говорили, що їх влаштовує пенсія???
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14.07.2021 12:17 Відповісти
грося с петей оформили постановлением кабмина доплату к пенсии. Перед выборами, как всегда наи...алово. Сейчас срок этого постановления истек и пенсия резко уменьшилась. К примеру с 4400 до 3100. В новости этого нет.
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14.07.2021 12:18 Відповісти
. То це Петя з Гросьою винуваті , що Зе зі Шмигальом ту доплату скасували , або не затвердили її законом - як підвищення пенсії . ??
Чому у "бариг" гроші на доплату були , а в "чесних " їх нема ??
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14.07.2021 12:34 Відповісти
Виходить зараз ми за чесність дебело доплачуємо.
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14.07.2021 12:36 Відповісти
Це не доплата була. А виконувалось рішення суду (не пам'ятаю як правильно формулювати) короче якоби мєнтам не індексували пенсії тіпа 10 років (ну це не точно) так от по цьому рішенню в добавок до пенсії їм компенсували борги та виплачували їх, тепер все виплатили і у мєнтів залишилась просто пенсія як і у військових. Але ж вони хочуть отримувати на рівні з військовими за те шо кришували наркодільців та чистили кармани у п'яних (ну це приміром)
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14.07.2021 13:02 Відповісти
Это вы выбирайте. А мне нравятся те, что не за бюджет и пенсов радеют, а за свободный бизнес
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14.07.2021 12:22 Відповісти
нарешті перший притомний пост.
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14.07.2021 12:57 Відповісти
Полиция, ФАС, на милицию.

А я попкорном запасаюсь.
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14.07.2021 12:06 Відповісти
Скоро воры в законе начнут протесты против депортации.
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14.07.2021 12:08 Відповісти
Вот сейчас беркут бы пригодился...
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14.07.2021 12:16 Відповісти
Пример для действующих силовиков, как их могут в будущем "пресовать" в случае протестов по поводу пенсии.
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14.07.2021 12:17 Відповісти
Да бейте козлов. Это проплаченная провокация. По сёлам молча сидят на 2 тыс. а эти с десяткой повыбегали...ни с того ни с сего.
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14.07.2021 12:21 Відповісти
Аваков має честь а пенсіонери бунтують проти вови- "лучайность- не думаю"
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14.07.2021 12:22 Відповісти
ПЕНСІОНЕРИ МВД!
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14.07.2021 12:23 Відповісти
Больше всего хочу увидеть такой митинг, но только судей. Тех самых у которых сейчас по 100+ тыс пенсия. Но это будет уже при следующей власти.
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14.07.2021 12:22 Відповісти
В пенсіонерів МВД справді жебрацька пенсія... Як і у всіх інших категорій, яким випала доля жити не одну заробітну плату в пору працездатності, а потім на одну пенсію. Коли пенсію нараховували вона видавалася ... пристойною, але потім була інфляція - був долар по 8 грн., а потім став по 28 грн/долар США.
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14.07.2021 12:24 Відповісти
А навіщо їм пенсії?їм же палички і постоля видали-вони й так крутяться як можуть
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14.07.2021 12:28 Відповісти
Менти за час своєї служби натрусили з людей бабла. Ось їм і накопичувальна пенсія. Нехай користуються.
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14.07.2021 12:30 Відповісти
Коли їм люди розказували і у 1990-му, і у 1995-му, і у 2000-му, і у 2004-му, і у 2010-му, і у 2013-2014, і у 2017-2018, що захищати злочинну владу - це також злочин, то враження було таке, що розмовляєш з пеньками. У відповідь вони ламали ребра, розбивали голови, калічили, убивали. А тепер давай пенсії за рахунок людей?
У колгосп і на завод! Там пенсії саме то.
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14.07.2021 12:33 Відповісти
Поруч інфа "https://censor.net/ru/photo_news/3277011/spasateli_tushat_masshtabnyyi_pojar_na_predpriyatii_na_kievschine_videofotoreportaj" І мало хто задумується, що з цієї передряги є ризик не вийти живими. Вийти хоча би цілими непокаліченими.
І таких передряг під час служби - як мінімум по разу в місяць. Це тільки в боротьбі зі стихією... а є ще злочинність.

От для чого у всіх країнах світу таким категоріям громадян на службі у держави платиться більша пенсія; і на пенсію йдуть після вислуги років, а не по віку.
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14.07.2021 12:41 Відповісти
Все голы службы, когда все празднуют праздники, новые года, Рождество, выходные - всегда рука рядом с телефоном, или на дежурствах, или с отпуска вызвали, когда с емьей на море, или ушёл на службу, а привезли в реанимацию порезанного, простреленного.... Или в морг сразу.
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14.07.2021 12:47 Відповісти
Гасити пожежу , в таку спеку , в захисному спецодягу , це - тортура . Хто це проходив -той знає . . Були випадки , пожежні втрачали свідомість від теплового перенавантаження , прямо під час гасіння пожежі , в більш як 30 градусну спеку .
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14.07.2021 13:07 Відповісти
Кто не знает, пеесы МВС в этом месяце получили пенсии до 2000 доходит что меньше, чем ранее получали.
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14.07.2021 12:43 Відповісти
вместо "массовой акции"-на фото видно лишь жалкая кучка пары сотен человек
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14.07.2021 12:48 Відповісти
Заявка на парад толерастов (не путать с геями) подавалась?!
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14.07.2021 12:48 Відповісти
просто менти пенси бачать що інфляція з'їдає кошти .. інфляція реально підскочила з 1 січня потім з 1 квітня за півроку 50 % а Шмигаль звітує Зелі що на 0.000001 відсоток
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14.07.2021 12:53 Відповісти
Дело не в инфляции. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ПЕНСИОНЕРЫ МВД ПОЛУЧИЛИ ПЕНСИЮ ГОРАЗДО МЕНЬШУЮ ЧЕМ ОБЫЧНО. У меня знакомый получал 5000, в этом месяце 3200.
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14.07.2021 13:01 Відповісти
Аваков уволился, чтобы не участвовать в разгоне.
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14.07.2021 13:03 Відповісти
пенсионеры МВД защищали в свое время власть, которая им платит копейки на пенсии. Чего ж они теперь то недовольные?
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14.07.2021 13:06 Відповісти
"Рады проходит https://censor.net/ru/photo_news/3277005/protest_pensionerov_mvd_pod_radoyi_mitinguyuschie_s_krikami_ganba_prorvali_kordon_pravoohraniteleyi пенсионеров МВД. В ходе митинга протестующие прорвали кордон. Происходят потасовки митингующих и правоохранительей."

https://censor.net/ru/p3277016
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14.07.2021 13:15 Відповісти
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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14.07.2021 13:16 Відповісти
Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 9139
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14.07.2021 13:34 Відповісти
..требовать одного только повышения пенсий себе любимому - это тупо.., как коту гоняться за солнечным зайчиком.. - хватать нужно за руку, управляющую "зеркальцем".. например, не выбирать идиотов во власть, не апплодировать махровым, зелёным коррупцио-нАрам, популистам и брехунам, протестовать против сватовства, жлобства на всех уровнях, не толеровать коррупцию, даже если тебе это персонально удобно, бороться нужно за существование, эффективную работу организаций, предприятий, агрокомплексов.., которые обеспечивают вАшу пенсию........ мечты-мечты..... - 73% из нас выбрали клоуна-брехунця....(
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14.07.2021 13:50 Відповісти
Милиция против полиции. Интересный оборот!
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14.07.2021 13:55 Відповісти
Коли раніше народ виходив на акції протесту проти зубожіння і розказували різним беркутівцям, куркам і пєтухам, що вони теж від цього постраждають так ті собі єхидненько усміхалися, а декому ще доставалася гумова палиця по ребрам. Сьогодні все вернулося. Отримав би велике задоволення, якби побачив, як сьогоднішні недополіцаї по ребрах проводять резиновою палицею "пєнсіонєров МВД".
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14.07.2021 14:01 Відповісти
Беркут на них спустите.
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14.07.2021 14:35 Відповісти
мусера мало наворовали и ушли в 40 на пенсию и еще хотят донаты))
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14.07.2021 14:55 Відповісти
Не пахали, не сеяли, не веяли, заплату получали вовремя, без задержек, как шахтеры. Всегда были сыты, одеты, обуты, сильно не парились, не выработались. Теперь им дай. Пусть пойдут и поработают в народном хозяйстве, как работает большинство пенсионеров Украины, сторожами, поухаживают за старыми, дворниками, почтальонами. Совершенно не жалко их, пусть хоть в старости поработают, ничего не повышайте.
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14.07.2021 15:28 Відповісти
не хер было голосовать за прекрасную жизнь...73%...
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14.07.2021 16:28 Відповісти
а якби по ним пройтиссь їхнімиж "дубинками"?
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14.07.2021 18:34 Відповісти
А.С.А.В
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15.07.2021 00:26 Відповісти
 
 