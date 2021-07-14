Пенсіонери МВС, що протестують, перекрили рух вулицею Грушевського, - патрульна поліція. ФОТО

Пенсіонери МВС, які беруть участь 14 липня в протестах під Верховною Радою, перекрили рух вулицею Грушевського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій патрульної поліції Києва.

"Учасники масової акції перекрили рух вулицею Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 липня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту пенсіонерів МВС. У ході мітингу учасники протесту прорвали кордон. Відбуваються сутички мітингувальників і правоохоронців.

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