В частном доме на Черкасщине произошел мощный взрыв: погиб мужчина. ФОТО

В Черкасской области в результате взрыва разрушен частный дом. Под завалом спасатели нашли тело владельца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сегодня в ГСЧС поступила информация, что в 09:15 в г. Смела в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.

В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома (1966 г.р.).



Фото: МВД/Telegram

От ГСЧС были привлечены 14 спасателей и 3 единицы техники.

