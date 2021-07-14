РУС
В частном доме на Черкасщине произошел мощный взрыв: погиб мужчина. ФОТО

В Черкасской области в результате взрыва разрушен частный дом. Под завалом спасатели нашли тело владельца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сегодня в ГСЧС поступила информация, что в 09:15 в г. Смела в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.

В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома (1966 г.р.).

В частном доме на Черкасщине произошел мощный взрыв: погиб мужчина 01
Фото: МВД/Telegram

От ГСЧС были привлечены 14 спасателей и 3 единицы техники.

взрыв (6885) МВД (9345) Смела (50) Черниговская область (1231)
сложило как карточный домик
14.07.2021 12:34 Ответить
а вот курильщикам пример кто от рака не здохнет тот вот так может погибнуть - просто от одной лиш сигареты ..Видно что в доме жил неблагополучный , а такие обычно курят пьют и засыпают с сигаретой ..большенство вызовов на пожар часных вот таких халуп к обездоленым
14.07.2021 12:44 Ответить
Все смешалось в доме Облонских.
При чем здесь курение?
Да лучше курить, чем башкой тронуться, как ты.
14.07.2021 13:08 Ответить
а чего ти так разпетушился ? моя гипотеза имеет право на существование ..
14.07.2021 14:06 Ответить
Не выношу людей, поучающих других, что им делать, либо не делать.
Да, курю.
И что?
По факту - там утечка газа такая, что вытеснило весь воздух. Малейшая искра от электричества - взрыв.
При чем здесь бухие курильщики?
14.07.2021 14:40 Ответить
можно не пить и не курить но будешь сбит пьяным и обкуреным зеизбирателем
14.07.2021 17:09 Ответить
Домик свежий, построен был из газобетона, свежая крыша. "Неблагополучным" назвать современного застройщика?
14.07.2021 13:38 Ответить
Нихясе..... Бумкнуло
14.07.2021 13:42 Ответить
 
 