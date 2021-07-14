В частном доме на Черкасщине произошел мощный взрыв: погиб мужчина. ФОТО
В Черкасской области в результате взрыва разрушен частный дом. Под завалом спасатели нашли тело владельца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Сегодня в ГСЧС поступила информация, что в 09:15 в г. Смела в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.
В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома (1966 г.р.).
От ГСЧС были привлечены 14 спасателей и 3 единицы техники.
При чем здесь курение?
Да лучше курить, чем башкой тронуться, как ты.
Да, курю.
И что?
По факту - там утечка газа такая, что вытеснило весь воздух. Малейшая искра от электричества - взрыв.
При чем здесь бухие курильщики?