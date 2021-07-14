У приватному будинку на Черкащині стався потужний вибух: загинув чоловік. ФОТО

У Черкаській області в результаті вибуху зруйновано приватний будинок. Під завалом рятувальники знайшли тіло власника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Сьогодні в ДСНС надійшла інформація, що о 9:15 в м. Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку (1966 р.н.).



Фото: МВС/Telegram

Від ДСНС були залучені 14 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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