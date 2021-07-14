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У приватному будинку на Черкащині стався потужний вибух: загинув чоловік. ФОТО

У Черкаській області в результаті вибуху зруйновано приватний будинок. Під завалом рятувальники знайшли тіло власника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Сьогодні в ДСНС надійшла інформація, що о 9:15 в м. Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку (1966 р.н.).

У приватному будинку на Черкащині стався потужний вибух: загинув чоловік 01
Фото: МВС/Telegram

Від ДСНС були залучені 14 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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Автор: 

вибух (4503) МВС (3509) Сміла (59) Чернігівська область (925)


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сложило как карточный домик
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14.07.2021 12:34 Відповісти
а вот курильщикам пример кто от рака не здохнет тот вот так может погибнуть - просто от одной лиш сигареты ..Видно что в доме жил неблагополучный , а такие обычно курят пьют и засыпают с сигаретой ..большенство вызовов на пожар часных вот таких халуп к обездоленым
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14.07.2021 12:44 Відповісти
Все смешалось в доме Облонских.
При чем здесь курение?
Да лучше курить, чем башкой тронуться, как ты.
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14.07.2021 13:08 Відповісти
а чего ти так разпетушился ? моя гипотеза имеет право на существование ..
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14.07.2021 14:06 Відповісти
Не выношу людей, поучающих других, что им делать, либо не делать.
Да, курю.
И что?
По факту - там утечка газа такая, что вытеснило весь воздух. Малейшая искра от электричества - взрыв.
При чем здесь бухие курильщики?
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14.07.2021 14:40 Відповісти
можно не пить и не курить но будешь сбит пьяным и обкуреным зеизбирателем
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14.07.2021 17:09 Відповісти
Домик свежий, построен был из газобетона, свежая крыша. "Неблагополучным" назвать современного застройщика?
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14.07.2021 13:38 Відповісти
Нихясе..... Бумкнуло
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14.07.2021 13:42 Відповісти
 
 