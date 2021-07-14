У приватному будинку на Черкащині стався потужний вибух: загинув чоловік. ФОТО
У Черкаській області в результаті вибуху зруйновано приватний будинок. Під завалом рятувальники знайшли тіло власника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Сьогодні в ДСНС надійшла інформація, що о 9:15 в м. Сміла в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.
О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку (1966 р.н.).
Від ДСНС були залучені 14 рятувальників та 3 одиниці техніки.
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При чем здесь курение?
Да лучше курить, чем башкой тронуться, как ты.
Да, курю.
И что?
По факту - там утечка газа такая, что вытеснило весь воздух. Малейшая искра от электричества - взрыв.
При чем здесь бухие курильщики?