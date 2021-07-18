Тысячи верующих со всей Украины приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Марийском духовном центре "Зарваница" проходит Общенациональное паломничество. Сегодня оно началось с архиерейской литургии и с крестного хода владык и священников. Литургию возглавил глава УГКЦ Святослав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав накануне во время встречи с молодежью в рамках общенационального паломничества к чудотворной иконе Зарваницкой Матери Божьей сказал: "Я счастлив, что могу сегодня всех вас видеть. Благодарим Бога, что можем сегодня быть вместе, видеться и общаться. Несмотря на все трудности мы чувствуем, что Господь очень близко, особенно Он ближе к нам, когда нам тяжелее всего".



















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Марийский духовный центр - это одна из величайших святынь Украинской греко-католической церкви. Первую деревянную часовню на месте, где сейчас духовный центр, построили в 1240 году. А собственно Марийский духовный центр начали строить в 1996 году и открыли в 2000.

Об этом рассказал синкел Тернопольско-Зборовской архиепархии отец Виталий Козак.

По его словам, на территории Марийского центра работает 14 бригад медицинской помощи. Среди них - врачи экстренной помощи, медики первичной медико-санитарной помощи. В частности, в течение вчерашнего дня за помощью к медикам обратились 64 человека.

Общественный порядок обеспечивают свыше полутора сотен правоохранителей. А для обеспечения пожарной и техногенной безопасности привлечено 46 спасателей и 11 единиц специальной техники. Все службы работают в усиленном режиме.

В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Нынешнее паломничество посвящено 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.

Пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко с супругой Мариной также приняли участие в паломничестве.