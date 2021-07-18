Тысячи верующих со всей Украины приняли участие в традиционном Всеукраинском паломничестве в Зарванице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Марийском духовном центре "Зарваница" проходит Общенациональное паломничество. Сегодня оно началось с архиерейской литургии и с крестного хода владык и священников. Литургию возглавил глава УГКЦ Святослав.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".
Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав накануне во время встречи с молодежью в рамках общенационального паломничества к чудотворной иконе Зарваницкой Матери Божьей сказал: "Я счастлив, что могу сегодня всех вас видеть. Благодарим Бога, что можем сегодня быть вместе, видеться и общаться. Несмотря на все трудности мы чувствуем, что Господь очень близко, особенно Он ближе к нам, когда нам тяжелее всего".
Марийский духовный центр - это одна из величайших святынь Украинской греко-католической церкви. Первую деревянную часовню на месте, где сейчас духовный центр, построили в 1240 году. А собственно Марийский духовный центр начали строить в 1996 году и открыли в 2000.
Об этом рассказал синкел Тернопольско-Зборовской архиепархии отец Виталий Козак.
По его словам, на территории Марийского центра работает 14 бригад медицинской помощи. Среди них - врачи экстренной помощи, медики первичной медико-санитарной помощи. В частности, в течение вчерашнего дня за помощью к медикам обратились 64 человека.
Общественный порядок обеспечивают свыше полутора сотен правоохранителей. А для обеспечения пожарной и техногенной безопасности привлечено 46 спасателей и 11 единиц специальной техники. Все службы работают в усиленном режиме.
В богослужениях приняли участие тысячи паломников со всей Украины, в том числе и с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Нынешнее паломничество посвящено 425-летию провозглашения Брестской унии и молитве за мир в Украине.
Пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко с супругой Мариной также приняли участие в паломничестве.
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"https://suspilne.media/148291-sprava-ne-u-naftogazi-recnik-zelenskogo-poasniv-comu-vidklali-zustric-z-bajdenom/ Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. "
До літа наступного року - збере... Чи ні?
И порошенко потворствует этому.
Ему-то лишь бы попиариться, а многие люди после этого могут умереть
А маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій.
https://rationalground.com/mask-charts/
Сподіваюсь, що тепер ти усе усвідомиш.
"а с частицами слюны или слизи" розмір яких менше 1 мікрометра
Братику, вчися усвідомлювати інформацію, бо в тебе з цим величезна проблема.
"а если вирус рукотворный"
Существование сарс-ков-2 до сих пор ни одним ученым не доказано. Все, что есть от него, - это штаммы и "геном", нарисованные в "фотошопе".
Смотри не обосрись от соплей, гуру какой ты там. Хотя, если тебе 80, то можно немного и испужаться.
Более того длительное, регулярное ношение маски может привести к бактериальной пневмонии и даже раку легких.
Только не надо про докторов. Они их часто меняют, делают перерывы, в больницах (операционных) поддерживается четкая температура и влажность +специальная дыхательная гимнастика. И тем не менее даже в таких условиях фиксируется гипоксия
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після літургії у Зарваниці зустрівся із Главою УГКЦ. «Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці.
"Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці. Ми обговорили майбутні духовні починання, які сприятимуть міжконфесійному діалогу та об'єднанню українського суспільства", - повідомив п'ятий президент у FВ.
Чё тварицца та! Чё тварицца!!!
На Буковині віряни московського патріархату організували прощу на честь російського царя Миколи ІІ (ВІДЕО)
https://4studio.com.ua/novyny/na-bukovyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-organizuvaly-proshhu-na-chest-rosijskogo-tsarya-mykoly-ii-video/