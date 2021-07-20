Возмущенная громкими посиделками бабушка распилила скамейку в Днепровском районе Киева. ФОТО
Вчера, 19 июля, в районе старой Дарницы местная жительница решила оригинальным способом прогнать громкие вечеринки из-под окон. Случай произошел на одной из улиц в Днепровском районе Киева. Пожилая женщина распилила брусья скамьи, которая стояла у дома.
Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета от Днепровского района Александр Мищенкo, информирует Цензор.НЕТ.
На фотографиях видно, как пенсионерка в домашнем халате и шлепанцах сосредоточено пытается распилить деревянные брусья скамьи. Ей удалось полностью уничтожить сиденья. Спиленные бруски она сложила рядом. Очевидцы пояснили, что женщине надоели шумные компании и она решила их прогнать.
После публикации данных фото в сети инцидент начали активно обсуждать в местных Facebook-сообществах. Пользователи разделились на две группы: одни поддерживали женщину, мол, иногда действительно невозможно терпеть шумные компании; другие - осуждали такие радикальные действия, сомневались в психологическом здоровье жительницы или требовали привлечь ее к ответственности за вандализм.
"Узнать в ЖЭКе , сколько стоит лавка, вызвать полицию, запротоколировать, приложить фото.. и ОШТРАФОВАТЬ...", - пишет один из пользователей.
"Ничего себе, какой гладиатор в юбке, столько бруса не каждый молодой человек в силах распилить", - пишет другой пользователь.
"Подобные зоны отдыха не должны нарушать комфорт жителей близлежайших домов, возможно, и подобной реакции не будет", - возражает еще один пользователь Фейсбука.
"Мы такого еще не видели! А надо делать выводы: одни на лавочке хотят отдохнуть, другие - распить пиво, а жители - повредить коммунальное имущество. И какой найти компромисс между всеми? ", - прокомментировал инцидент местный депутат Мищенко.
В комментариях к своему посту депутат добавил, что "лавочки на балансе у ЖЭКа", а решить вопрос борьбы с шумными компаниями можно было более приемлемым способом - просто демонтировать, а не уничтожать имущество.
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Таких не берут в пионеры.
Да плюс интернет, музычка, фастфуд ...
И бутылка "чернила" в парадном на 9 этаже.
бензопилой
...
Пощастило комусь.
...
Бюджет она ракрадывать не будет.
Или будет ?
Подсказываю: при Гепе такие же в метро стоили (для бюджета Харькова) около 8 тыс. $ за скамейку. 2-3 лавочки- это примерно бабкина квартира или 5-10% от памятника Гепе.
а вообще-то как бы было хорошо, если бы по каждому кварталу ходили патрульные с дубинками, как при чарли чаплине
А то бутылка может убить.
А лавочки надо убирать возле подъезда.
Если бабули захотят собраться толпой и посидеть , то есть парки .
В крайнем случае как в Испании например - каждый выносит свой раскладной стул .
В Испании тоже лавочек возле подъездов нет !
За таким "принципом" лавочки і на дитячих площадках поряд будинків треба знищити, бо там можуть розважатися компанії і заважати комусь.
А бабке выставить счет за порчу лавочки
З початку 2017 року дільничні офіцери поліції райвідділів Головного управління Національної поліції в Харківській області склали 128 протоколів за фактами порушення в Харкові правил дотримання тиші. А за весь минулий рік було складено майже 450 протоколів за ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тиші).
П.С. Тоді ж, при Порошенко на час проведення АТО фізичним і юридичним особам не дозволялося використовувати салюти, феєрверки та інші піротехнічні засоби.
якщо закону не дотримує поліція,
то чому бабуся повинна його дотримувати?