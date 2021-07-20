Возмущенная громкими посиделками бабушка распилила скамейку в Днепровском районе Киева. ФОТО

Вчера, 19 июля, в районе старой Дарницы местная жительница решила оригинальным способом прогнать громкие вечеринки из-под окон. Случай произошел на одной из улиц в Днепровском районе Киева. Пожилая женщина распилила брусья скамьи, которая стояла у дома.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета от Днепровского района Александр Мищенкo, информирует Цензор.НЕТ.

На фотографиях видно, как пенсионерка в домашнем халате и шлепанцах сосредоточено пытается распилить деревянные брусья скамьи. Ей удалось полностью уничтожить сиденья. Спиленные бруски она сложила рядом. Очевидцы пояснили, что женщине надоели шумные компании и она решила их прогнать.





После публикации данных фото в сети инцидент начали активно обсуждать в местных Facebook-сообществах. Пользователи разделились на две группы: одни поддерживали женщину, мол, иногда действительно невозможно терпеть шумные компании; другие - осуждали такие радикальные действия, сомневались в психологическом здоровье жительницы или требовали привлечь ее к ответственности за вандализм.

"Узнать в ЖЭКе , сколько стоит лавка, вызвать полицию, запротоколировать, приложить фото.. и ОШТРАФОВАТЬ...", - пишет один из пользователей.

"Ничего себе, какой гладиатор в юбке, столько бруса не каждый молодой человек в силах распилить", - пишет другой пользователь.

"Подобные зоны отдыха не должны нарушать комфорт жителей близлежайших домов, возможно, и подобной реакции не будет", - возражает еще один пользователь Фейсбука.

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"Мы такого еще не видели! А надо делать выводы: одни на лавочке хотят отдохнуть, другие - распить пиво, а жители - повредить коммунальное имущество. И какой найти компромисс между всеми? ", - прокомментировал инцидент местный депутат Мищенко.

В комментариях к своему посту депутат добавил, что "лавочки на балансе у ЖЭКа", а решить вопрос борьбы с шумными компаниями можно было более приемлемым способом - просто демонтировать, а не уничтожать имущество.