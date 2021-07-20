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Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва. ФОТО

Учора, 19 липня, в районі старої Дарниці місцева жителька вирішила оригінальним способом прогнати гучні вечірки з-під вікон. Випадок стався на одній з вулиць у Дніпровському районі Києва. Літня жінка розпиляла бруси лавки, яка стояла біля будинку.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради від Дніпровського району Олександр Міщенкo, інформує Цензор.НЕТ.

На фотографіях видно, як пенсіонерка в домашньому халаті і капцях зосереджено намагається розпиляти дерев'яні бруси лавки. Їй вдалося повністю знищити сидіння. Спиляні бруски вона склала поруч. Очевидці пояснили, що жінці набридли галасливі компанії і вона вирішила їх прогнати.

Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва 01
Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва 02

Після публікації цих фото в мережі інцидент почали активно обговорювати в місцевих Facebook-спільнотах. Користувачі розділилися на дві групи: одні підтримували жінку, мовляв, іноді дійсно неможливо терпіти галасливі компанії; інші - засуджували такі радикальні дії, сумнівалися в психологічному здоров'ї мешканки чи вимагали притягнути її до відповідальності за вандалізм.

"Дізнатися в ЖЕКу, скільки коштує лавка, викликати поліцію, запротоколювати, докласти фото .. і ОШТРАФУВАТИ ...", - пише один з користувачів.

"Нічого собі, який гладіатор у спідниці, стільки бруса не кожна молода людина в силах розпиляти", - пише інший користувач.

"Подібні зони відпочинку не мають порушувати комфорт мешканців навколишніх будинків, можливо, і подібної реакції не буде", - заперечує ще один користувач фейсбуку.

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"Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші - розпити пиво, а мешканці - пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?" - прокоментував інцидент місцевий депутат Міщенко.

У коментарях до свого посту депутат додав, що "лавочки на балансі у ЖЕКу", а вирішити питання боротьби з галасливими компаніями можна було більш прийнятним способом - просто демонтувати, а не знищувати майно.

Автор: 

Київ (19646) конфлікт (453) вандалізм (432) Дарниця (99)


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Топ коментарі
+28
Я розумію цю жінку. Зараз така задуха, що люди хоч вночі відпочивають від неї. А оці посідєльщики та лётчики на скутерах не дають нікому відпочити навіть вночі. Хто дозволяє цим падлам геготіти та орати як різані після наркоти розбавленої півасіком, а інші з відбитими мозгами літають як бешені на мацаклєтах на яких в цивілізованому світі дозволено ганяти тільки на спеціальних трасах за містом.
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20.07.2021 17:37 Відповісти
+17
Все потому, что мусора на такие вызовы, как шумные компании под окнами, практически не реагируют... В моем дворе один мужик поламал лавки и столик... Дебилы ******* там бухать сутками...
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20.07.2021 18:03 Відповісти
+16
скамейки мають бути тільки подалі від жилих будівель
бо бухняк, конопляне реготіння та пісні майстрів гітари добрим словом не припинити
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20.07.2021 17:26 Відповісти
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Я би просто фарбував по одному брусочку кожний день фарбою що погано сохне.
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20.07.2021 17:46 Відповісти
У бабушки нет денег на краску, а ножовка всегда под рукой.
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20.07.2021 18:07 Відповісти
Бабушка точно была пионеркой: "Всегда готов!"
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20.07.2021 18:12 Відповісти
Бабушка не строит скворечники и не разводит пионерский костёр.
Таких не берут в пионеры.
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20.07.2021 18:15 Відповісти
Скворцы улетели в Польшу, Германию и Америку.
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20.07.2021 18:21 Відповісти
Одна бабка другой рассказывает. Я вчера вечером подхожу к лавочке а там парень девочке в рот свой орган сует. Вторая - это хорошо что в рот а если бы в глаз?!
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20.07.2021 17:47 Відповісти
Так це ж бракон'єрсто справжнє. Цими діями було знищене середовище такх тварин як бабуся лавочна-під'їздна занесених в Пенсійну книгу.
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20.07.2021 17:47 Відповісти
Правильная бабушка ! Нех.. шастать .
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20.07.2021 17:51 Відповісти
Бабушка с активной жизненной позицией.
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20.07.2021 18:10 Відповісти
Я ещё не дедушка , но о-очень ! поддерживаю эту бабушку . За последние 20 лет количество дебилов стало в 20 раз больше .
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20.07.2021 18:14 Відповісти
Так пиво, прочее пойло для дебилизации и созданы.
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20.07.2021 18:19 Відповісти
Пиво ? Вот , когда вдоль забора "ботаники" выдирают всю растительность , в поиске закладки , тогда пиво кажется детской шалостью .
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20.07.2021 18:26 Відповісти
А начинается всё с пива в 3-5 классе.
Да плюс интернет, музычка, фастфуд ...
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20.07.2021 18:39 Відповісти
Все то же было и в нашем времени . Музыка была . Серьёзная , красивая . Без интернета , но вместо "фасфуда" - вкусный тормозок от мамы или консева из гастронома .
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20.07.2021 18:45 Відповісти
Да, "Boney-M" в 70-х - это была музыка серьёзная.
И бутылка "чернила" в парадном на 9 этаже.
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20.07.2021 18:53 Відповісти
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20.07.2021 18:56 Відповісти
Количество дебилов не изменилось, просто ты стал их видеть. Я, например, после выборов Зе тоже раскрыл глаза. И многие поступки людей можно пояснить простой умственной неполноценностью.
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21.07.2021 10:59 Відповісти
Чєсно признаюся! То я лавку пилила! А як би ви з 16-го поверху в бінокля все це спостерігали?! А воно ж ніфіга не видно! А мене, сабакі-такіє спровокували! Я на них в суд подам! Памагітє люді добриє! Номер картки сообщу пізніше...)))
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20.07.2021 17:57 Відповісти
Все потому, что мусора на такие вызовы, как шумные компании под окнами, практически не реагируют... В моем дворе один мужик поламал лавки и столик... Дебилы ******* там бухать сутками...
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20.07.2021 18:03 Відповісти
иногда достаточно хорошо осветить территорию двора, и компания ищет другое место, - потемнее
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20.07.2021 19:34 Відповісти
а іноді просто декілька разів дати бухарям копняка
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21.07.2021 10:01 Відповісти
У меня сосед как-то вышел "разобраться" с шумной компанией. Оказался в реанимации, откуда вернулся без трех пальцев на руке. Нож, он такой, появляется в руках бухой компании весьма неожиданно.
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21.07.2021 16:34 Відповісти
Потрібно бути до всього готовим, якщо компанія велика звісно необхідно брати підручні матеріали і бути обережним
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21.07.2021 16:41 Відповісти
Пели под окнами русский шансон?
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20.07.2021 18:05 Відповісти
Я то думаю, чого в Африці лавки з бетону ллють. Аж она воно як…
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20.07.2021 18:06 Відповісти
В Африке напряжёнка с древесиной.
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20.07.2021 18:08 Відповісти
днепровская резня бензопилой
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20.07.2021 18:15 Відповісти
распил бабок
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21.07.2021 01:24 Відповісти
бабки уже не те... в наше время мазали нигролом
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20.07.2021 18:29 Відповісти
Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва - Цензор.НЕТ 5475

...
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20.07.2021 18:53 Відповісти
Это кастинг ?
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20.07.2021 18:58 Відповісти
нет.. это уже авторитетное вынесение приговора ))))
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20.07.2021 19:05 Відповісти
нове шоу : "вони знають про тебе те, що невідомо й тобі..."
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20.07.2021 22:14 Відповісти
А що таке "бабушка"? Пишуть її внуки?
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20.07.2021 18:36 Відповісти
бабушка - цэ жинка похылого вику )))
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20.07.2021 19:36 Відповісти
"Бабушка" - это мадам бальзаковского возраста.
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20.07.2021 20:06 Відповісти
Помиляєшся, погугли скільки це "бальзаківський вік".
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20.07.2021 22:58 Відповісти
А могла і закласти пару кілограмів тротилу..........
Пощастило комусь.
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20.07.2021 18:45 Відповісти
Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва - Цензор.НЕТ 8503

...
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20.07.2021 18:55 Відповісти
Бабушка часом не хочет в депутаты ?
Бюджет она ракрадывать не будет.
Или будет ?
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20.07.2021 18:57 Відповісти
Будет пилить бюджет.
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20.07.2021 21:39 Відповісти
Эта статья точно выйдет в топ.
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20.07.2021 19:04 Відповісти
"Узнать в ЖЭКе , сколько стоит лавка".

Подсказываю: при Гепе такие же в метро стоили (для бюджета Харькова) около 8 тыс. $ за скамейку. 2-3 лавочки- это примерно бабкина квартира или 5-10% от памятника Гепе.
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20.07.2021 19:11 Відповісти
То алкаші і гопота мають платити в місцевий бюджет за аренду місць на такій дорогій лавці, а також штрафи за порушення правил користування комунальним майном.
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21.07.2021 08:54 Відповісти
наш человек
а вообще-то как бы было хорошо, если бы по каждому кварталу ходили патрульные с дубинками, как при чарли чаплине
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20.07.2021 19:21 Відповісти
Патрульные бабки с бензопилами.
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20.07.2021 20:00 Відповісти
А місцевий депутат Міщенко видно хоче бути "харошим" з усіма
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20.07.2021 19:34 Відповісти
это кстати результат реформы полиции Аваковым, который теперь умыл руки и ******** отдыхать на виллу в Сардинии. Женщину можно понять, она наверняка звонила 102 и это ни к чему не привело. Я сам был свидетелем как у нас во дворе бухой неадекват бросался с ломом на людей в 3 часа ночи, потом какой то своей возлюбленной разнес дверь в подьезд. Весь дом вызывал патрульку, которая приезжала 2 раза в количестве 3 машин, выглядело это так что они его окружили и стояли разговоры разговаривали с ним, а он в это время на всю округу верещал им в лицо что мусора твари и ничего ему не сделают, и плевался в них слюнями. Оба раза они просто уехали а он еще более раззадоренный продолжал истерику. Желание платить налоги и кормить такую полицию после увиденного думаю отпало не только у меня
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20.07.2021 19:34 Відповісти
Вместо вызова полиции надо было швырнуть ему наголову пару презервативов с водой.
А то бутылка может убить.
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20.07.2021 20:02 Відповісти
Оце і є ЄДИНИЙ у гілці коментар по справі. Це те, що очевидне і про що і я пишу постійно - поліції у нас НЕМАЄ. Авакян займався чим завгодно, політикою, криміналом, арештами невинних і призначеннями на посади своїх знайомих наркоманів і шизофреників, бив патріотів і ветеранів, створював загони "нацжон", крав не тільки на рюкзаках - але реформу поліції не те щоб не робив, він її і не починав, придушивши в зародку саму ідею. І з ним були цілком згодні і Порошенко, і Зеленський, а Татарови вже просто в захваті від своїх перспектив.
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20.07.2021 20:09 Відповісти
Лавочки под домами - это рассадники алколизма и венерических заболеваний, а также провокатор конфликтов алкопидоров с местными жителями. Вот позавчера только была статья на цензоре как мужика зарезали, когда он вышел к лавочке и сделал замечание. И сколько еще на счету таких лавочек зарезанных, простреленных, проломленных голов и севших героев. Так что надо это бл*дство убирать из под подъездов повсеместно и как можно скорее.
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20.07.2021 20:09 Відповісти
Бабуля молодец ! 👍🤣

А лавочки надо убирать возле подъезда.

Если бабули захотят собраться толпой и посидеть , то есть парки .

В крайнем случае как в Испании например - каждый выносит свой раскладной стул .
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21.07.2021 09:01 Відповісти
Только что по ТВ показывали, там сидят местные придурки из подъезда и бухают, регулярно вызывали полицию и все пофигу, показали 30 -и летнего дебила, который там регулярно быкует явно с такими же чертями ....
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20.07.2021 20:10 Відповісти
Так він і не заперечує що бухав на тій лавці,більше того заявив,що і далі з друзями буде продовжувати пиячити на тому ж місці на принесеній лавці.Такі лікуються тільки добрими стусанами,але тоді закон на їх стороні.
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21.07.2021 13:28 Відповісти
В той же Германии и других страннах хрен увидите лавки возле подъездов. В парках где-то ещё пожалуйста но не возле подъездов.
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20.07.2021 21:39 Відповісти
💯% .
В Испании тоже лавочек возле подъездов нет !
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21.07.2021 09:04 Відповісти
всунули жінці під вікна лавки,шоб алкашня з наркотою гуляли,а жінка винна?запитали в цієї жінки комунальники,чи вона хоче ті лавки?
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20.07.2021 22:10 Відповісти
Лидасцюги там всі , шо баба шо молодняк.
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20.07.2021 22:16 Відповісти
она так же и деда пилила..
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20.07.2021 22:28 Відповісти
Мета - треба створити незручні умови для шумних компаній і вони з нудьги стануть спокійні!

За таким "принципом" лавочки і на дитячих площадках поряд будинків треба знищити, бо там можуть розважатися компанії і заважати комусь.
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20.07.2021 23:07 Відповісти
обнаглела партизанка
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20.07.2021 23:15 Відповісти
Шумная компания под окнами только что получила удар молнией и стала сразу тихой. Всю ночь сверкает и гремит давно такого не помню.
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21.07.2021 03:45 Відповісти
Респект, бабуля! Зараз беру пилку і іду розпилювати лавочку, звідки так "фонить ренгеном", що страшно проходити. Випадково підслухав висновок "ренгенкабінету" про свою дружину. Виявляється, вона в мене дама з низькою соціальною відповідальнястю.
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21.07.2021 06:25 Відповісти
а у нас дедушка болгаркой спилил железный стол и 2 скамейки по той же причине.
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21.07.2021 06:39 Відповісти
А против дрифтеров и шумных мопедов с мотоциклами которые гоняют без глушителя по ночам под окнами, нужно писать Заяву в организацию "Безпека руху", чтобы установили камеры на том участке дороги. Полиция в такой ситуации не поможет
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21.07.2021 07:43 Відповісти
Типичная совковая *****,хранящая партбилет с диагнозом фашизм не пройдет,из тех,кто колоны на домбасе блокировал.Если живешь в обществе-приходится смирится с некоторыми неудобствами,шум автомобилей,поездов,самолетов,да и ремонт у соседа.Нужна тишина-вперед в деревню,кроме собак и птиц никакого шума.А вообще то в каждом доме найдется одно-два говна постоянно чем то недовольны.Те которые занимаются ремонтом отопления,водопровода,проводка интернета и тв прекрасно меня поймут.
А бабке выставить счет за порчу лавочки
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21.07.2021 07:45 Відповісти
У нас тоже под окнами были лавочки и стол. Шумные пьянки и визги девок кого-то достали. Спилили и лавки и стол. Были там и фонари, светившие людям прямо в окна-тоже спилили, а не просто побили лампочки. Люди действовали радикально. А возле подъездов лавок давно нет-все убрали. Теперь хоть спать можно спокойно, без пьяных криков и музончика.
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21.07.2021 08:16 Відповісти
В країні ЗЕБЕЛІЗМ, БАРДАК зашкалює. акакаяразніца - главноє нє Порошенко. 95-й квартал руліт! Отриваємся по полной!
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21.07.2021 08:45 Відповісти
ГЛАВНОЄ НЄ ПОРОШЕНКО. Пам'ятаєте, як було при Порошенко? Ні? Повернемось в недалеке минуле. 2017 рік. Тоді діяла ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму. Ось, натрапив на статистику по місту Харків, газета Харків-ситі. 23 травня 2017 року директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Валентин Топчій повідомив:
З початку 2017 року дільничні офіцери поліції райвідділів Головного управління Національної поліції в Харківській області склали 128 протоколів за фактами порушення в Харкові правил дотримання тиші. А за весь минулий рік було складено майже 450 протоколів за ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тиші).
П.С. Тоді ж, при Порошенко на час проведення АТО фізичним і юридичним особам не дозволялося використовувати салюти, феєрверки та інші піротехнічні засоби.
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21.07.2021 09:14 Відповісти
если бы патрульный отряд прихватывал "откисающих" дебилоидов с таких лавочек в обезьянник до выяснения личности и обстоятельств, то лавочки были бы целы и дебилоиды вели себя значительно тише, а еще лучше легализовать огнестрел для бабулек
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21.07.2021 09:46 Відповісти
Якщо закону не дотримують нічні гуляки,
якщо закону не дотримує поліція,
то чому бабуся повинна його дотримувати?
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21.07.2021 09:48 Відповісти
Частое явление. Но бабушка усердная попалась. Видимо пьянь малолетняя сильно достала. Если полиция не хочет наводить порядок и исполнять свои прямые обязанности, то дайте им молоток и гвозди и пусть ремонтируют лавки.
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21.07.2021 13:28 Відповісти
молодец бабушка!! а участковвый наверное в это время пилит бабло, вместо того . чтобы решать такие вопросы!!
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21.07.2021 13:33 Відповісти
участковый контролирует дистрибуцию наркоты и собирает чемоданчик с баблом "наверх".
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21.07.2021 13:36 Відповісти
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