Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва. ФОТО

Учора, 19 липня, в районі старої Дарниці місцева жителька вирішила оригінальним способом прогнати гучні вечірки з-під вікон. Випадок стався на одній з вулиць у Дніпровському районі Києва. Літня жінка розпиляла бруси лавки, яка стояла біля будинку.

Про це повідомив у Facebook депутат Київради від Дніпровського району Олександр Міщенкo, інформує Цензор.НЕТ.

На фотографіях видно, як пенсіонерка в домашньому халаті і капцях зосереджено намагається розпиляти дерев'яні бруси лавки. Їй вдалося повністю знищити сидіння. Спиляні бруски вона склала поруч. Очевидці пояснили, що жінці набридли галасливі компанії і вона вирішила їх прогнати.





Після публікації цих фото в мережі інцидент почали активно обговорювати в місцевих Facebook-спільнотах. Користувачі розділилися на дві групи: одні підтримували жінку, мовляв, іноді дійсно неможливо терпіти галасливі компанії; інші - засуджували такі радикальні дії, сумнівалися в психологічному здоров'ї мешканки чи вимагали притягнути її до відповідальності за вандалізм.

"Дізнатися в ЖЕКу, скільки коштує лавка, викликати поліцію, запротоколювати, докласти фото .. і ОШТРАФУВАТИ ...", - пише один з користувачів.

"Нічого собі, який гладіатор у спідниці, стільки бруса не кожна молода людина в силах розпиляти", - пише інший користувач.

"Подібні зони відпочинку не мають порушувати комфорт мешканців навколишніх будинків, можливо, і подібної реакції не буде", - заперечує ще один користувач фейсбуку.

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"Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші - розпити пиво, а мешканці - пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?" - прокоментував інцидент місцевий депутат Міщенко.

У коментарях до свого посту депутат додав, що "лавочки на балансі у ЖЕКу", а вирішити питання боротьби з галасливими компаніями можна було більш прийнятним способом - просто демонтувати, а не знищувати майно.