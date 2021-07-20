Обурена гучними посиденьками бабуся розпиляла лавочку в Дніпровському районі Києва. ФОТО
Учора, 19 липня, в районі старої Дарниці місцева жителька вирішила оригінальним способом прогнати гучні вечірки з-під вікон. Випадок стався на одній з вулиць у Дніпровському районі Києва. Літня жінка розпиляла бруси лавки, яка стояла біля будинку.
Про це повідомив у Facebook депутат Київради від Дніпровського району Олександр Міщенкo, інформує Цензор.НЕТ.
На фотографіях видно, як пенсіонерка в домашньому халаті і капцях зосереджено намагається розпиляти дерев'яні бруси лавки. Їй вдалося повністю знищити сидіння. Спиляні бруски вона склала поруч. Очевидці пояснили, що жінці набридли галасливі компанії і вона вирішила їх прогнати.
Після публікації цих фото в мережі інцидент почали активно обговорювати в місцевих Facebook-спільнотах. Користувачі розділилися на дві групи: одні підтримували жінку, мовляв, іноді дійсно неможливо терпіти галасливі компанії; інші - засуджували такі радикальні дії, сумнівалися в психологічному здоров'ї мешканки чи вимагали притягнути її до відповідальності за вандалізм.
"Дізнатися в ЖЕКу, скільки коштує лавка, викликати поліцію, запротоколювати, докласти фото .. і ОШТРАФУВАТИ ...", - пише один з користувачів.
"Нічого собі, який гладіатор у спідниці, стільки бруса не кожна молода людина в силах розпиляти", - пише інший користувач.
"Подібні зони відпочинку не мають порушувати комфорт мешканців навколишніх будинків, можливо, і подібної реакції не буде", - заперечує ще один користувач фейсбуку.
"Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші - розпити пиво, а мешканці - пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?" - прокоментував інцидент місцевий депутат Міщенко.
У коментарях до свого посту депутат додав, що "лавочки на балансі у ЖЕКу", а вирішити питання боротьби з галасливими компаніями можна було більш прийнятним способом - просто демонтувати, а не знищувати майно.
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Таких не берут в пионеры.
Да плюс интернет, музычка, фастфуд ...
И бутылка "чернила" в парадном на 9 этаже.
бензопилой
...
Пощастило комусь.
...
Бюджет она ракрадывать не будет.
Или будет ?
Подсказываю: при Гепе такие же в метро стоили (для бюджета Харькова) около 8 тыс. $ за скамейку. 2-3 лавочки- это примерно бабкина квартира или 5-10% от памятника Гепе.
а вообще-то как бы было хорошо, если бы по каждому кварталу ходили патрульные с дубинками, как при чарли чаплине
А то бутылка может убить.
А лавочки надо убирать возле подъезда.
Если бабули захотят собраться толпой и посидеть , то есть парки .
В крайнем случае как в Испании например - каждый выносит свой раскладной стул .
В Испании тоже лавочек возле подъездов нет !
За таким "принципом" лавочки і на дитячих площадках поряд будинків треба знищити, бо там можуть розважатися компанії і заважати комусь.
А бабке выставить счет за порчу лавочки
З початку 2017 року дільничні офіцери поліції райвідділів Головного управління Національної поліції в Харківській області склали 128 протоколів за фактами порушення в Харкові правил дотримання тиші. А за весь минулий рік було складено майже 450 протоколів за ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил тиші).
П.С. Тоді ж, при Порошенко на час проведення АТО фізичним і юридичним особам не дозволялося використовувати салюти, феєрверки та інші піротехнічні засоби.
якщо закону не дотримує поліція,
то чому бабуся повинна його дотримувати?