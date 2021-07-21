В одном из домов Днепра произошел взрыв, - полиция. ФОТО
На первом этаже одного из домов в Днепре произошел взрыв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Днепра.
21 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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можливо, зв'язано з цим
Происшествие случилось примерно в 7:00 в доме №25, - сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор . По предварительной информации от полицейских, взрыв случился в водосточной трубе.
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Взрывной волной разорвало трубу, а также выбило стекла на первом этаже здания, и на лестничных клетках на всех трёх этажах. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Все обстоятельства устанавливают.
Полицейские перекрыли движение транспорта на участке проспекта Яворницкого от улицы Жуковского до улицы Гончара. Пропускают только общественный транспорт: троллейбусы и автобусы. Объезд автотранспорта осуществляется через улицу Жуковского.