В одном из домов Днепра произошел взрыв, - полиция. ФОТО

На первом этаже одного из домов в Днепре произошел взрыв. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает полиция Днепра.

21 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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