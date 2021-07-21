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В одному з будинків Дніпра стався вибух, - поліція. ФОТО

На першому поверсі одного з будинків у Дніпрі стався вибух. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Дніпра.

21 липня близько 07:00 у поліцію надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі. Унаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.

На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, співробітники ДСНС і СБУ.

Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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В одному з будинків Дніпра стався вибух, - поліція 01

вибух (4525) Дніпро (3300) Нацполіція (15276)


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це найдорожча земля у місті
можливо, зв'язано з цим
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21.07.2021 10:23 Відповісти
В среду, 21 июля, на проспекте Дмитрия Яворницкого прогремел взрыв в трехэтажном доме. К счастью, обошлось без пострадавших.
Происшествие случилось примерно в 7:00 в доме №25, - сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор . По предварительной информации от полицейских, взрыв случился в водосточной трубе.

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Взрывной волной разорвало трубу, а также выбило стекла на первом этаже здания, и на лестничных клетках на всех трёх этажах. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Все обстоятельства устанавливают.
Полицейские перекрыли движение транспорта на участке проспекта Яворницкого от улицы Жуковского до улицы Гончара. Пропускают только общественный транспорт: троллейбусы и автобусы. Объезд автотранспорта осуществляется через улицу Жуковского.
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21.07.2021 10:24 Відповісти
Бімба?
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21.07.2021 10:24 Відповісти
скорее Корбан
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21.07.2021 10:35 Відповісти
корбанарії
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21.07.2021 10:42 Відповісти
Борьба с закладками наркоты.
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21.07.2021 13:37 Відповісти
Если баловство с "петардой" в водосточной трубе, по идее по камерам отследят путь шалунов-отморозков. Они вероятно были рядом в момент взрыва и не имели план с маскировкой подхода-ухода.
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21.07.2021 14:17 Відповісти
 
 