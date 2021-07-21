В одному з будинків Дніпра стався вибух, - поліція. ФОТО
На першому поверсі одного з будинків у Дніпрі стався вибух. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Дніпра.
21 липня близько 07:00 у поліцію надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі. Унаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.
На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, співробітники ДСНС і СБУ.
Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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