Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
20 июля на город Южноукраинск Николаевской области обрушился ливень и град размером с куриное яйцо. По городу также пронесся сильный ветер.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести, об этом сообщают пользователи в соцсетях, а также водители в вайбер-группе "ДТП и дороги Николаева".
Жители Южноукраинска публикуют фото, на которых видно, как огромного размера градины оставляли вмятины на автомобилях.
Водители также сообщают, что сильный ливень и шквалистый ветер наблюдался и в Первомайском районе. Некоторое время на трассе между Первомайском и Южноукраинском образовалась пробка из-за упавшего во время непогоды дерева.
Как сообщили в ГСЧС, из-за сильных порывов ветра и ливеня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также трассы М-05 "Киев-Одесса", Р-75 Александровка-Первомайск-Балта. Аварийно-спасательные отделения 6, 18, 23, 25 государственных пожарно-спасательных частей распилили ветви и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств.
В общем убрано 14 деревьев, привлекалось 16 спасателей и 4 единицы спецтехники ГСЧС.
Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Николаеве и области в течение суток. На смену жаре придут грозы, дождь, местами град, усилится ветер северо-западного направления.
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По-друге: існує (завжди!) обмежена швидкість падіння в атмосфері. Бо спротив повітря завдяки утворенню вихорів пропорційний квадрату швидкості.
Судячи з фото градини утворювалися в кілька етапів. Про що свідчить помутніння в центрі.
До-речі: краплини води при великій швидкості зіткнення стають не менш твердими ніж град. Але чомусь не січуть нічого живого. Певно все ж не набирають достатньої швидкості.
А от різка металу струменем води існує. Подумай про все це при нагоді
Спостерігається дивний ефект: град більший не падає швидше ніж менший. Може навіть навпаки (хто зна?).