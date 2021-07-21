Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 июля на город Южноукраинск Николаевской области обрушился ливень и град размером с куриное яйцо. По городу также пронесся сильный ветер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести, об этом сообщают пользователи в соцсетях, а также водители в вайбер-группе "ДТП и дороги Николаева".

Жители Южноукраинска публикуют фото, на которых видно, как огромного размера градины оставляли вмятины на автомобилях.





Водители также сообщают, что сильный ливень и шквалистый ветер наблюдался и в Первомайском районе. Некоторое время на трассе между Первомайском и Южноукраинском образовалась пробка из-за упавшего во время непогоды дерева.







Фото: соцсети, НикВести

Как сообщили в ГСЧС, из-за сильных порывов ветра и ливеня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также трассы М-05 "Киев-Одесса", Р-75 Александровка-Первомайск-Балта. Аварийно-спасательные отделения 6, 18, 23, 25 государственных пожарно-спасательных частей распилили ветви и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств.











Фото: ГСЧС

В общем убрано 14 деревьев, привлекалось 16 спасателей и 4 единицы спецтехники ГСЧС.

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Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Николаеве и области в течение суток. На смену жаре придут грозы, дождь, местами град, усилится ветер северо-западного направления.