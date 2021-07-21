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Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 июля на город Южноукраинск Николаевской области обрушился ливень и град размером с куриное яйцо. По городу также пронесся сильный ветер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НикВести, об этом сообщают пользователи в соцсетях, а также водители в вайбер-группе "ДТП и дороги Николаева".

Жители Южноукраинска публикуют фото, на которых видно, как огромного размера градины оставляли вмятины на автомобилях.

Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 01
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 02Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 03

Водители также сообщают, что сильный ливень и шквалистый ветер наблюдался и в Первомайском районе. Некоторое время на трассе между Первомайском и Южноукраинском образовалась пробка из-за упавшего во время непогоды дерева.

Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 04
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 05

Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 06
Фото: соцсети, НикВести

Как сообщили в ГСЧС, из-за сильных порывов ветра и ливеня произошло падение деревьев и веток, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также трассы М-05 "Киев-Одесса", Р-75 Александровка-Первомайск-Балта. Аварийно-спасательные отделения 6, 18, 23, 25 государственных пожарно-спасательных частей распилили ветви и стволы, и обеспечили дальнейшее движение транспортных средств.

Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 07
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 08
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 09
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 10
Град размером с куриное яйцо выпал на Николаевщине 11
Фото: ГСЧС

В общем убрано 14 деревьев, привлекалось 16 спасателей и 4 единицы спецтехники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без света, - ГСЧС

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Николаеве и области в течение суток. На смену жаре придут грозы, дождь, местами град, усилится ветер северо-западного направления.

непогода (817) Николаевская область (2145) ГСЧС (5018)


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Топ комментарии
+4
не називайте моє яйце курячим
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21.07.2021 11:01 Ответить
+4
для ідіота - вісі бабака, чув про фізику? попроси, нехай розумні тобі розрахують швидкість і силу падіння таких градин... вони будуть бронетранспортер пробивати падаючи з неба...
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21.07.2021 11:34 Ответить
+2
кузовщики потирают лапки и благодарят всевышнего
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21.07.2021 11:42 Ответить
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не називайте моє яйце курячим
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21.07.2021 11:01 Ответить
пощади Петросяна, дай йому допетросянити спокійно
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21.07.2021 11:15 Ответить
А в тебе шо, одне і воно шо, півняче? 😆
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21.07.2021 13:49 Ответить
бред, маніпуляція і омана..... не буває такого граду, показують те, що злиплось в воді від перепаду темп. і шахрайськи видають за град небувалого розміру.
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21.07.2021 11:09 Ответить
для ідіота - вісі бабака, чув про фізику? попроси, нехай розумні тобі розрахують швидкість і силу падіння таких градин... вони будуть бронетранспортер пробивати падаючи з неба...
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21.07.2021 11:34 Ответить
ну по-перше: град падає не "з неба", а із хмари. Початковий розмір градин (краплин) дуже малий і швидкість їх не наростає так швидко, як би при ВІЛЬНОМУ падінні.
По-друге: існує (завжди!) обмежена швидкість падіння в атмосфері. Бо спротив повітря завдяки утворенню вихорів пропорційний квадрату швидкості.
Судячи з фото градини утворювалися в кілька етапів. Про що свідчить помутніння в центрі.
До-речі: краплини води при великій швидкості зіткнення стають не менш твердими ніж град. Але чомусь не січуть нічого живого. Певно все ж не набирають достатньої швидкості.
А от різка металу струменем води існує. Подумай про все це при нагоді
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21.07.2021 13:27 Ответить
хмари де находяться, не на небі? я попадав під град в діаметрі до 10 мм, передати ті відчуття непросто... лупашить як з рогатки, а то й ще сильніше... град, як курячі яйця, в природі неможливий, не можуть в повітрі водяні краплі домерзти до таких розмірів, гравітація не позволить. на землі градии "спектись" можуть і до величини футбольного м,яча(зазвичай під водостоками)... це не причина об,являти про подібнй град.
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21.07.2021 15:03 Ответить
гравітація не позволить? - ну так би зразу й сказав
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22.07.2021 13:32 Ответить
забув додати ще один ефект при утворенні граду: градинки падають не просто в повітрі, вони падають в тумані і серед краплинок дощу. А отже до вихрового опору повітря додається і взаємодія із краплинами води. Елементарна фізика говорить, що чим більше ефективна площа взаємодії (розмір градинок), тим більший спротив наростанню швидкості.
Спостерігається дивний ефект: град більший не падає швидше ніж менший. Може навіть навпаки (хто зна?).
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22.07.2021 13:40 Ответить
Физику тебе самому подучить неплохо было бы. Или у тебя бтр, как мокшанская армата, из папье-маше?
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21.07.2021 16:48 Ответить
ты так убог, что не понимаешь образного сравнения? коню понятно, что не пробъет.., но такая льдина коня свалить с пеорвого попадания может... за человека и говорить даже не нужно...
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21.07.2021 19:06 Ответить
і яєць не буває. все суть тлєн і томлєніє духа.
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21.07.2021 11:15 Ответить
И кто умножает познания, умножает скорбь
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21.07.2021 11:37 Ответить
ну так: чим більше "познаваєш" різних всяких, тим вірогідніше підхопиш якусь заразу. І буде "скорбь". І три тисячі років тому люди розуміли, що до чого.
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22.07.2021 13:44 Ответить
кузовщики потирают лапки и благодарят всевышнего
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21.07.2021 11:42 Ответить
тут пишуть про курячі яйця, на інших сайтах про яблука... навіщо так мелочитись, краще зразу про "арбузи" згадати..
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21.07.2021 11:44 Ответить
у нас вчера тоже в 16-00 було ТЕМНО !!! думал тоже ГРАД накроет , но пронесло (((( это уже ВСЕ , так будет всегда , увы !!! кого то сегодня НАКРОЕТ , кого то завтра (((( .......
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21.07.2021 13:29 Ответить
Є місця (постійні) де град чинить серйозну шкоду. Є місця, де дуже рідко випадає щось подібне. Починаю згадувати про "цеглину, яка кому попало просто так на голову не падає" (вільний переклад Булгакова).
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21.07.2021 13:30 Ответить
север Од. области ....
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21.07.2021 13:30 Ответить
сочувствую владельцам НОВЫХ авто (((( под такое попасть (((( в багажнике надо возить ВАТНЫЙ МАТРАСС что ли ???? это я себе так представляю ((((
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21.07.2021 13:42 Ответить
Хотябы коврики сверху набросить и фольгу к примеру
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21.07.2021 17:38 Ответить
Куриное яйцо больше петушиного - это сексизм.
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21.07.2021 15:29 Ответить
це від недбалого називання подібних за формою предметів, що не є подібними по суті.
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22.07.2021 13:48 Ответить
 
 