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Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 липня на місто Южноукраїнськ Миколаївської області обрушилася злива і град розміром з куряче яйце. Містом також пронісся сильний вітер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести, про це повідомляють користувачі в соціальних мережах, а також водії у вайбер-групі "ДТП і дороги Миколаєва".

Жителі Южноукраїнська публікують фото, на яких видно, як величезного розміру градини залишали вм'ятини на автомобілях.

Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 01
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 02Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 03

Водії також повідомляють, що сильна злива і шквалистий вітер спостерігався і в Первомайському районі. Деякий час на трасі між Первомайськом та Южноукраїнськом утворився затор через падіння під час негоди дерева.

Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 04
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 05

Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 06
Фото: социережі, НикВести

Як повідомили в ДСНС, через сильні пориви вітру і зливу відбулося падіння дерев і гілок, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у декількох місцях, а також траси М-05 "Київ-Одеса", Р-75 Олександрівка – Первомайськ - Балта. Аварійно-рятувальні відділення 6, 18, 23, 25 державних пожежно-рятувальних частин розпиляли гілки і стовбури, і забезпечили подальший рух транспортних засобів.

Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 07
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 08
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 09
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 10
Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині 11
Фото: ДСНС

Загалом прибрано 14 дерев, залучалося 16 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду 838 населених пунктів у 13 областях України залишилися без світла, - ДСНС

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов у Миколаєві та області протягом доби. На зміну спеці прийдуть грози, дощ, місцями град, посилиться вітер північно-західного напрямку.

Автор: 

негода (760) Миколаївська область (2297) ДСНС (5158)


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Топ коментарі
+4
не називайте моє яйце курячим
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21.07.2021 11:01 Відповісти
+4
для ідіота - вісі бабака, чув про фізику? попроси, нехай розумні тобі розрахують швидкість і силу падіння таких градин... вони будуть бронетранспортер пробивати падаючи з неба...
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21.07.2021 11:34 Відповісти
+2
кузовщики потирают лапки и благодарят всевышнего
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21.07.2021 11:42 Відповісти
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не називайте моє яйце курячим
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21.07.2021 11:01 Відповісти
пощади Петросяна, дай йому допетросянити спокійно
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21.07.2021 11:15 Відповісти
А в тебе шо, одне і воно шо, півняче? 😆
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21.07.2021 13:49 Відповісти
бред, маніпуляція і омана..... не буває такого граду, показують те, що злиплось в воді від перепаду темп. і шахрайськи видають за град небувалого розміру.
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21.07.2021 11:09 Відповісти
для ідіота - вісі бабака, чув про фізику? попроси, нехай розумні тобі розрахують швидкість і силу падіння таких градин... вони будуть бронетранспортер пробивати падаючи з неба...
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21.07.2021 11:34 Відповісти
ну по-перше: град падає не "з неба", а із хмари. Початковий розмір градин (краплин) дуже малий і швидкість їх не наростає так швидко, як би при ВІЛЬНОМУ падінні.
По-друге: існує (завжди!) обмежена швидкість падіння в атмосфері. Бо спротив повітря завдяки утворенню вихорів пропорційний квадрату швидкості.
Судячи з фото градини утворювалися в кілька етапів. Про що свідчить помутніння в центрі.
До-речі: краплини води при великій швидкості зіткнення стають не менш твердими ніж град. Але чомусь не січуть нічого живого. Певно все ж не набирають достатньої швидкості.
А от різка металу струменем води існує. Подумай про все це при нагоді
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21.07.2021 13:27 Відповісти
хмари де находяться, не на небі? я попадав під град в діаметрі до 10 мм, передати ті відчуття непросто... лупашить як з рогатки, а то й ще сильніше... град, як курячі яйця, в природі неможливий, не можуть в повітрі водяні краплі домерзти до таких розмірів, гравітація не позволить. на землі градии "спектись" можуть і до величини футбольного м,яча(зазвичай під водостоками)... це не причина об,являти про подібнй град.
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21.07.2021 15:03 Відповісти
гравітація не позволить? - ну так би зразу й сказав
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22.07.2021 13:32 Відповісти
забув додати ще один ефект при утворенні граду: градинки падають не просто в повітрі, вони падають в тумані і серед краплинок дощу. А отже до вихрового опору повітря додається і взаємодія із краплинами води. Елементарна фізика говорить, що чим більше ефективна площа взаємодії (розмір градинок), тим більший спротив наростанню швидкості.
Спостерігається дивний ефект: град більший не падає швидше ніж менший. Може навіть навпаки (хто зна?).
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22.07.2021 13:40 Відповісти
Физику тебе самому подучить неплохо было бы. Или у тебя бтр, как мокшанская армата, из папье-маше?
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21.07.2021 16:48 Відповісти
ты так убог, что не понимаешь образного сравнения? коню понятно, что не пробъет.., но такая льдина коня свалить с пеорвого попадания может... за человека и говорить даже не нужно...
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21.07.2021 19:06 Відповісти
і яєць не буває. все суть тлєн і томлєніє духа.
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21.07.2021 11:15 Відповісти
И кто умножает познания, умножает скорбь
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21.07.2021 11:37 Відповісти
ну так: чим більше "познаваєш" різних всяких, тим вірогідніше підхопиш якусь заразу. І буде "скорбь". І три тисячі років тому люди розуміли, що до чого.
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22.07.2021 13:44 Відповісти
кузовщики потирают лапки и благодарят всевышнего
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21.07.2021 11:42 Відповісти
тут пишуть про курячі яйця, на інших сайтах про яблука... навіщо так мелочитись, краще зразу про "арбузи" згадати..
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21.07.2021 11:44 Відповісти
у нас вчера тоже в 16-00 було ТЕМНО !!! думал тоже ГРАД накроет , но пронесло (((( это уже ВСЕ , так будет всегда , увы !!! кого то сегодня НАКРОЕТ , кого то завтра (((( .......
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21.07.2021 13:29 Відповісти
Є місця (постійні) де град чинить серйозну шкоду. Є місця, де дуже рідко випадає щось подібне. Починаю згадувати про "цеглину, яка кому попало просто так на голову не падає" (вільний переклад Булгакова).
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21.07.2021 13:30 Відповісти
север Од. области ....
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21.07.2021 13:30 Відповісти
сочувствую владельцам НОВЫХ авто (((( под такое попасть (((( в багажнике надо возить ВАТНЫЙ МАТРАСС что ли ???? это я себе так представляю ((((
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21.07.2021 13:42 Відповісти
Хотябы коврики сверху набросить и фольгу к примеру
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21.07.2021 17:38 Відповісти
Куриное яйцо больше петушиного - это сексизм.
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21.07.2021 15:29 Відповісти
це від недбалого називання подібних за формою предметів, що не є подібними по суті.
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22.07.2021 13:48 Відповісти
 
 