Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 липня на місто Южноукраїнськ Миколаївської області обрушилася злива і град розміром з куряче яйце. Містом також пронісся сильний вітер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести, про це повідомляють користувачі в соціальних мережах, а також водії у вайбер-групі "ДТП і дороги Миколаєва".

Жителі Южноукраїнська публікують фото, на яких видно, як величезного розміру градини залишали вм'ятини на автомобілях.





Водії також повідомляють, що сильна злива і шквалистий вітер спостерігався і в Первомайському районі. Деякий час на трасі між Первомайськом та Южноукраїнськом утворився затор через падіння під час негоди дерева.







Фото: социережі, НикВести

Як повідомили в ДСНС, через сильні пориви вітру і зливу відбулося падіння дерев і гілок, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у декількох місцях, а також траси М-05 "Київ-Одеса", Р-75 Олександрівка – Первомайськ - Балта. Аварійно-рятувальні відділення 6, 18, 23, 25 державних пожежно-рятувальних частин розпиляли гілки і стовбури, і забезпечили подальший рух транспортних засобів.











Фото: ДСНС

Загалом прибрано 14 дерев, залучалося 16 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки ДСНС.

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Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов у Миколаєві та області протягом доби. На зміну спеці прийдуть грози, дощ, місцями град, посилиться вітер північно-західного напрямку.