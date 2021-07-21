Град розміром з куряче яйце випав на Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
20 липня на місто Южноукраїнськ Миколаївської області обрушилася злива і град розміром з куряче яйце. Містом також пронісся сильний вітер.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НикВести, про це повідомляють користувачі в соціальних мережах, а також водії у вайбер-групі "ДТП і дороги Миколаєва".
Жителі Южноукраїнська публікують фото, на яких видно, як величезного розміру градини залишали вм'ятини на автомобілях.
Водії також повідомляють, що сильна злива і шквалистий вітер спостерігався і в Первомайському районі. Деякий час на трасі між Первомайськом та Южноукраїнськом утворився затор через падіння під час негоди дерева.
Як повідомили в ДСНС, через сильні пориви вітру і зливу відбулося падіння дерев і гілок, які перекрили автодорогу Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у декількох місцях, а також траси М-05 "Київ-Одеса", Р-75 Олександрівка – Первомайськ - Балта. Аварійно-рятувальні відділення 6, 18, 23, 25 державних пожежно-рятувальних частин розпиляли гілки і стовбури, і забезпечили подальший рух транспортних засобів.
Загалом прибрано 14 дерев, залучалося 16 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов у Миколаєві та області протягом доби. На зміну спеці прийдуть грози, дощ, місцями град, посилиться вітер північно-західного напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-друге: існує (завжди!) обмежена швидкість падіння в атмосфері. Бо спротив повітря завдяки утворенню вихорів пропорційний квадрату швидкості.
Судячи з фото градини утворювалися в кілька етапів. Про що свідчить помутніння в центрі.
До-речі: краплини води при великій швидкості зіткнення стають не менш твердими ніж град. Але чомусь не січуть нічого живого. Певно все ж не набирають достатньої швидкості.
А от різка металу струменем води існує. Подумай про все це при нагоді
Спостерігається дивний ефект: град більший не падає швидше ніж менший. Може навіть навпаки (хто зна?).