Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших. ФОТОрепортаж

Водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 "Киев - Солотвино" на железнодорожном переезде в Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

По данным спасателей, сообщение о ДТП возле с. Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево-Рокосово) поступило 23 июля в 12:27. Там, по пока неустановленной причине, столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo.

На момент аварии в поезде находились 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение.

Как сообщили в "Укрзализныце", пассажиров указанного рейса доставят на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда "Солотвино - Киев" дизель-поездом доставят на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу.

В случае задержки других пассажирских поездов "Укрзализныця" будет информировать дополнительно.



















Фото: ГСЧС