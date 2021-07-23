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Новости Фото ДТП
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Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших. ФОТОрепортаж

Водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 "Киев - Солотвино" на железнодорожном переезде в Закарпатской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

По данным спасателей, сообщение о ДТП возле с. Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево-Рокосово) поступило 23 июля в 12:27. Там, по пока неустановленной причине, столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo.

На момент аварии в поезде находились 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение.

Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 01

Как сообщили в "Укрзализныце", пассажиров указанного рейса доставят на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда "Солотвино - Киев" дизель-поездом доставят на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу.

В случае задержки других пассажирских поездов "Укрзализныця" будет информировать дополнительно.

Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 02
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 03
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 04
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 05
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 06
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 07
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 08
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 09
Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 10
Фото: ГСЧС

Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших 11

ДТП (7687) поезд (1030) Закарпатская область (2610)


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Что там выяснять? Заглох на переезде, думал проскочить
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23.07.2021 15:10 Ответить
интересно переезд автоматизированный , со шлагбаумом и свето-звуковой предупреждающей системой... или просто... "та проскачу"..
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23.07.2021 15:14 Ответить
Точно не помню, кажись только фонари
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23.07.2021 18:38 Ответить
Уточнюється :
Зіткнення на регульованому залізничному переїзді біля села Рокосове Хустського району Закарпатської області сталося з вини водія вантажівки Volvo.
Він намагався проскочити колію попри заборонний сигнал, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.
"Переїзна сигналізація працювала належно, а водій вантажівки виїхав на колії. Чим і спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов із рейок", - повідомили в Укрзалізниці.
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23.07.2021 18:59 Ответить
Дать водиле грузовика лютейших пи.. люей!!
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23.07.2021 15:18 Ответить
"Проскочу" - подумав водій авто. "У мене ще жоден не проскочив" - сказав машиніст.
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23.07.2021 15:51 Ответить
Поезд всегда прав!
Потому что он больше.
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23.07.2021 16:41 Ответить
П"ятниця , поїзд №13 ..(
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23.07.2021 16:51 Ответить
Водила думал, что если на "Вольво", то он круче.
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23.07.2021 22:21 Ответить
 
 