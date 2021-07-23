Поезд столкнулся с грузовиком на Закарпатье: пятеро пострадавших. ФОТОрепортаж
Водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом № 14 "Киев - Солотвино" на железнодорожном переезде в Закарпатской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
По данным спасателей, сообщение о ДТП возле с. Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево-Рокосово) поступило 23 июля в 12:27. Там, по пока неустановленной причине, столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев-Солотвино и грузовой автомобиль Volvo.
На момент аварии в поезде находились 226 пассажиров. По предварительным данным в результате ДТП травмированы пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажира поезда) каретами экстренной медицинской помощи были госпитализированы в лечебное учреждение.
Как сообщили в "Укрзализныце", пассажиров указанного рейса доставят на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда "Солотвино - Киев" дизель-поездом доставят на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу.
В случае задержки других пассажирских поездов "Укрзализныця" будет информировать дополнительно.
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Зіткнення на регульованому залізничному переїзді біля села Рокосове Хустського району Закарпатської області сталося з вини водія вантажівки Volvo.
Він намагався проскочити колію попри заборонний сигнал, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.
"Переїзна сигналізація працювала належно, а водій вантажівки виїхав на колії. Чим і спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов із рейок", - повідомили в Укрзалізниці.
Потому что он больше.