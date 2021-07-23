Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: п'ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Водій вантажівки спровокував ДТП з пасажирським поїздом № 14 "Київ - Солотвино" на залізничному переїзді в Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

За даними рятувальників, повідомлення про ДТП біля с. Рокосово Хустського району (77 кілометр, 6 пікет перегону Королево-Рокосово). Там за поки невстановленої причини зіткнулися пасажирський потяг №13 сполученням Київ- Солотвино та вантажний автомобіль Volvo.

На момент аварії в поїзді було 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажири поїзда) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікувального закладу.

Як повідомили в "Укрзалізниці", пасажирів вказаного рейсу доставлять на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда "Солотвино - Київ" дизель-поїздом доставлять на станцію Королево, звідки поїзд вирушить у столицю.

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У разі затримки інших пасажирських поїздів "Укрзалізниця" буде інформувати додатково.



















Фото: ДСНС