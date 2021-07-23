Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: п'ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж
Водій вантажівки спровокував ДТП з пасажирським поїздом № 14 "Київ - Солотвино" на залізничному переїзді в Закарпатській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.
За даними рятувальників, повідомлення про ДТП біля с. Рокосово Хустського району (77 кілометр, 6 пікет перегону Королево-Рокосово). Там за поки невстановленої причини зіткнулися пасажирський потяг №13 сполученням Київ- Солотвино та вантажний автомобіль Volvo.
На момент аварії в поїзді було 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажири поїзда) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікувального закладу.
Як повідомили в "Укрзалізниці", пасажирів вказаного рейсу доставлять на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда "Солотвино - Київ" дизель-поїздом доставлять на станцію Королево, звідки поїзд вирушить у столицю.
У разі затримки інших пасажирських поїздів "Укрзалізниця" буде інформувати додатково.
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Зіткнення на регульованому залізничному переїзді біля села Рокосове Хустського району Закарпатської області сталося з вини водія вантажівки Volvo.
Він намагався проскочити колію попри заборонний сигнал, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.
"Переїзна сигналізація працювала належно, а водій вантажівки виїхав на колії. Чим і спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов із рейок", - повідомили в Укрзалізниці.
Потому что он больше.