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Новини Фото ДТП
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Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: п'ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

Водій вантажівки спровокував ДТП з пасажирським поїздом № 14 "Київ - Солотвино" на залізничному переїзді в Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

За даними рятувальників, повідомлення про ДТП біля с. Рокосово Хустського району (77 кілометр, 6 пікет перегону Королево-Рокосово). Там за поки невстановленої причини зіткнулися пасажирський потяг №13 сполученням Київ- Солотвино та вантажний автомобіль Volvo.

На момент аварії в поїзді було 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажири поїзда) каретами екстреної медичної допомоги були госпіталізовані до лікувального закладу.

Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 01

Як повідомили в "Укрзалізниці", пасажирів вказаного рейсу доставлять на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда "Солотвино - Київ" дизель-поїздом доставлять на станцію Королево, звідки поїзд вирушить у столицю.

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У разі затримки інших пасажирських поїздів "Укрзалізниця" буде інформувати додатково.

Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 02
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 03
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 04
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 05
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 06
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 07
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 08
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 09
Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 10
Фото: ДСНС

Поїзд зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті: пятеро постраждалих 11

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ДТП (4483) потяг (1986) Закарпатська область (2079)


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Что там выяснять? Заглох на переезде, думал проскочить
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23.07.2021 15:10 Відповісти
интересно переезд автоматизированный , со шлагбаумом и свето-звуковой предупреждающей системой... или просто... "та проскачу"..
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23.07.2021 15:14 Відповісти
Точно не помню, кажись только фонари
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23.07.2021 18:38 Відповісти
Уточнюється :
Зіткнення на регульованому залізничному переїзді біля села Рокосове Хустського району Закарпатської області сталося з вини водія вантажівки Volvo.
Він намагався проскочити колію попри заборонний сигнал, розповіли в пресслужбі Укрзалізниці.
"Переїзна сигналізація працювала належно, а водій вантажівки виїхав на колії. Чим і спричинив зіткнення з пасажирським поїздом. Локомотив поїзда зійшов із рейок", - повідомили в Укрзалізниці.
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23.07.2021 18:59 Відповісти
Дать водиле грузовика лютейших пи.. люей!!
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23.07.2021 15:18 Відповісти
"Проскочу" - подумав водій авто. "У мене ще жоден не проскочив" - сказав машиніст.
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23.07.2021 15:51 Відповісти
Поезд всегда прав!
Потому что он больше.
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23.07.2021 16:41 Відповісти
П"ятниця , поїзд №13 ..(
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23.07.2021 16:51 Відповісти
Водила думал, что если на "Вольво", то он круче.
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23.07.2021 22:21 Відповісти
 
 