Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной. ФОТО
Женщина рассталась с ним и выгнала из своей квартиры. Пока ее не было дома, романтик решил вернуться. Но застрял в окне и едва не погиб.
Об этом сообщает патрульная полиция Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Обеспокоенная херсонка сообщила, что бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения отказывается покинуть ее квартиру на улице Университетской. ... На месте полицейские увидели не характерную для таких вызовов картину. В окне указанного помещения фактически висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и терял сознание", - рассказали в полиции.
Вытаскивали мужчину все вместе: копы, вызванные ими медики и вернувшаяся от соседки хозяйка квартиры.
"Женщина рассказала патрульным, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дому. Но за время ее отсутствия мужчина решил вернуться и воспользовался для этого окном. Однако такая попытка едва не стоила ему жизни. И только своевременное прибытие патрульных спасло херсонца от фатальных последствий", - подытожили в полиции.
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Пішов би квіти купив та чекав її біля будинку.
І ще шампанське з цукерками чи тортом.
Так, хлопці ?
І зійдеться назад ?
Или вылила ведро помоев.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
...Іржу як лавровий табун ( ).
а тепер стройно i хором - "пiдманули Галю, забрали з собою!"
98% наших замечательных подруг чисто из жалости пустили бы.
но есть еще те 2%, шо кремень!
станут боевым кораблем поперек - та хоть сдохни, не пущу.
и шо он там делает не колышет никого..
може лемберг а може и нет.....
А реальность еще веселее - купил "справку" от психиатра, откосил от армии, не смог работать дворником и подметать улицы - стал журналистом!