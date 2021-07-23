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Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной. ФОТО

Женщина рассталась с ним и выгнала из своей квартиры. Пока ее не было дома, романтик решил вернуться. Но застрял в окне и едва не погиб.

Об этом сообщает патрульная полиция Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоенная херсонка сообщила, что бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения отказывается покинуть ее квартиру на улице Университетской. ... На месте полицейские увидели не характерную для таких вызовов картину. В окне указанного помещения фактически висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и терял сознание", - рассказали в полиции.

Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной 01

Вытаскивали мужчину все вместе: копы, вызванные ими медики и вернувшаяся от соседки хозяйка квартиры.

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"Женщина рассказала патрульным, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дому. Но за время ее отсутствия мужчина решил вернуться и воспользовался для этого окном. Однако такая попытка едва не стоила ему жизни. И только своевременное прибытие патрульных спасло херсонца от фатальных последствий", - подытожили в полиции.

Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной 02
Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной 03

Автор: 

курьез (4065) пьянство (867) Херсон (2900) патрульная полиция (1814)


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Топ комментарии
+44
Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной - Цензор.НЕТ 2677

...
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23.07.2021 23:12 Ответить
+36
"Ми пєрєсталі лазіть в окна к любімим женщінам!" (с)
А, нєт, нє пєрєсталі.
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23.07.2021 23:01 Ответить
+17
- Галю, відкрий.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
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24.07.2021 01:22 Ответить
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Треба було не так вертаться.
Пішов би квіти купив та чекав її біля будинку.
І ще шампанське з цукерками чи тортом.

Так, хлопці ?
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23.07.2021 23:44 Ответить
дікіє нрави.....
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23.07.2021 23:46 Ответить
Цікаво: вона тепер з ним помириться ?
І зійдеться назад ?
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24.07.2021 01:28 Ответить
Яйця не пошкодив, амур не дороблений?
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23.07.2021 23:45 Ответить
Мда уж любовь,а ещё говорили любовь не картошка не выбросишь в окошко.так и знал что брехня.
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23.07.2021 23:47 Ответить
Если бы он пел под окном серенады, она бы открыла ему сама.
Или вылила ведро помоев.
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24.07.2021 00:21 Ответить
тот случай, когда хороший вокал мог решить проблемку, но помешал бокал
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24.07.2021 01:36 Ответить
Love hurts)))
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24.07.2021 00:24 Ответить
- Галю, відкрий.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
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24.07.2021 01:22 Ответить
Спробував собі то уявити... Вийшло!
...Іржу як лавровий табун ( ).
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24.07.2021 01:49 Ответить
а то було кусок древяхи, шо тiкo но з землi пiдняв....
а тепер стройно i хором - "пiдманули Галю, забрали з собою!"
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24.07.2021 03:47 Ответить
Все больше философии.....
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24.07.2021 08:37 Ответить
девушке бывшего - огромнейшее уважение!
98% наших замечательных подруг чисто из жалости пустили бы.
но есть еще те 2%, шо кремень!
станут боевым кораблем поперек - та хоть сдохни, не пущу.
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24.07.2021 02:11 Ответить
обратите внимание на кондиционер --- это LEBERG. Леберг абы кто не ставит
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24.07.2021 13:52 Ответить
вроде иногда пацан приходит по звонку, а в другой раз и не, а чисто проверить,
и шо он там делает не колышет никого..
може лемберг а може и нет.....
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24.07.2021 13:59 Ответить
кондиционер кондиционером, а дом в каком состоянии? краска облупилась, жуть
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24.07.2021 16:02 Ответить
А его абы кто и не ставил - обрати внимание на окно, на решетку и утепленный фасад. Ты видел когда-нибудь квартиру с двумя соседними окнами одно из которых зарешечено, а другое нет, вокруг одного из которых стена утеплена, а вокруг другого нет?
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21.08.2021 09:40 Ответить
Как кот.
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24.07.2021 06:27 Ответить
Такі вікна- вбивця котів.
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24.07.2021 08:16 Ответить
Такі вікна зараз у всіх.
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24.07.2021 08:24 Ответить
Не той вже кіт...
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24.07.2021 08:23 Ответить
Берем заголовок "Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной" и смотрим на него. Внимательно. Внимание вопрос - если "возлюбленная бывшая", то есть "любовь уже прошла", то какого чёрта лезть к ней в окно?
А реальность еще веселее - купил "справку" от психиатра, откосил от армии, не смог работать дворником и подметать улицы - стал журналистом!
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24.07.2021 08:29 Ответить
Ромео уже не тот )))))
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24.07.2021 08:43 Ответить
Всё хорошо что хорошо кончается...
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24.07.2021 09:39 Ответить
П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої - Цензор.НЕТ 4832
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24.07.2021 10:36 Ответить
Сарако!
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24.07.2021 18:41 Ответить
От що таке - Сила Кохання!
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24.07.2021 18:40 Ответить
Надеюсь, что больше он никогда даже и не подумает, таким образом входить в квартиру. Это ему урок на всю жизнь.
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24.07.2021 19:30 Ответить
Нєфіг шастать де попало........... а то ще попаде.
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24.07.2021 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i41JPn6hk5Y Аналогичный вариант с классическим деревянным окном видео
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24.07.2021 20:18 Ответить
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