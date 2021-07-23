Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной. ФОТО

Женщина рассталась с ним и выгнала из своей квартиры. Пока ее не было дома, романтик решил вернуться. Но застрял в окне и едва не погиб.

Об этом сообщает патрульная полиция Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоенная херсонка сообщила, что бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения отказывается покинуть ее квартиру на улице Университетской. ... На месте полицейские увидели не характерную для таких вызовов картину. В окне указанного помещения фактически висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и терял сознание", - рассказали в полиции.

Вытаскивали мужчину все вместе: копы, вызванные ими медики и вернувшаяся от соседки хозяйка квартиры.

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"Женщина рассказала патрульным, что поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дому. Но за время ее отсутствия мужчина решил вернуться и воспользовался для этого окном. Однако такая попытка едва не стоила ему жизни. И только своевременное прибытие патрульных спасло херсонца от фатальных последствий", - подытожили в полиции.



