П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої. ФОТО
Жінка розійшлася з ним і вигнала зі своєї квартири. Поки її не було вдома, романтик вирішив повернутися. Але застряг у вікні і ледь не загинув.
Про це повідомляє патрульна поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Стурбована херсонка повідомляла, що колишній співмешканець у стані алкогольного сп’яніння відмовляється покинути її квартиру на вулиці Університетській… На місці поліцейські побачили нехарактерну для таких викликів картину. У вікні вказаного помешкання фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав та непритомнів", - розповіли в поліції.
Витягали чоловіка всі разом: копи, викликані ними медики і власниця квартири, яка повернулася від сусідки.
"Жінка розповіла патрульним, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому. Але за час її відсутності чоловік вирішив повернутись і скористався для цього вікном. Проте така спроба ледь не коштувала йому життя. І лише своєчасне прибуття патрульних урятувало херсонця від фатальних наслідків", - підсумували в поліції.
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Пішов би квіти купив та чекав її біля будинку.
І ще шампанське з цукерками чи тортом.
Так, хлопці ?
І зійдеться назад ?
Или вылила ведро помоев.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
...Іржу як лавровий табун ( ).
а тепер стройно i хором - "пiдманули Галю, забрали з собою!"
98% наших замечательных подруг чисто из жалости пустили бы.
но есть еще те 2%, шо кремень!
станут боевым кораблем поперек - та хоть сдохни, не пущу.
и шо он там делает не колышет никого..
може лемберг а може и нет.....
А реальность еще веселее - купил "справку" от психиатра, откосил от армии, не смог работать дворником и подметать улицы - стал журналистом!