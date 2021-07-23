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П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої. ФОТО

Жінка розійшлася з ним і вигнала зі своєї квартири. Поки її не було вдома, романтик вирішив повернутися. Але застряг у вікні і ледь не загинув.

Про це повідомляє патрульна поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Стурбована херсонка повідомляла, що колишній співмешканець у стані алкогольного сп’яніння відмовляється покинути її квартиру на вулиці Університетській… На місці поліцейські побачили нехарактерну для таких викликів картину. У вікні вказаного помешкання фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав та непритомнів", - розповіли в поліції.

Пяний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої 01

Витягали чоловіка всі разом: копи, викликані ними медики і власниця квартири, яка повернулася від сусідки.

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"Жінка розповіла патрульним, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому. Але за час її відсутності чоловік вирішив повернутись і скористався для цього вікном. Проте така спроба ледь не коштувала йому життя. І лише своєчасне прибуття патрульних урятувало херсонця від фатальних наслідків", - підсумували в поліції.

Пяний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої 02
Пяний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої 03

Автор: 

курйоз (579) пияцтво (580) Херсон (3445) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+44
Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной - Цензор.НЕТ 2677

...
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23.07.2021 23:12 Відповісти
+36
"Ми пєрєсталі лазіть в окна к любімим женщінам!" (с)
А, нєт, нє пєрєсталі.
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23.07.2021 23:01 Відповісти
+17
- Галю, відкрий.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
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24.07.2021 01:22 Відповісти
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Треба було не так вертаться.
Пішов би квіти купив та чекав її біля будинку.
І ще шампанське з цукерками чи тортом.

Так, хлопці ?
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23.07.2021 23:44 Відповісти
дікіє нрави.....
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23.07.2021 23:46 Відповісти
Цікаво: вона тепер з ним помириться ?
І зійдеться назад ?
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24.07.2021 01:28 Відповісти
Яйця не пошкодив, амур не дороблений?
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23.07.2021 23:45 Відповісти
Мда уж любовь,а ещё говорили любовь не картошка не выбросишь в окошко.так и знал что брехня.
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23.07.2021 23:47 Відповісти
Если бы он пел под окном серенады, она бы открыла ему сама.
Или вылила ведро помоев.
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24.07.2021 00:21 Відповісти
тот случай, когда хороший вокал мог решить проблемку, но помешал бокал
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24.07.2021 01:36 Відповісти
Love hurts)))
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24.07.2021 00:24 Відповісти
- Галю, відкрий.
- Ні, не відкрию.
- Будь ласка, відкрий!
- Ні!
- Галю, ну відкрий! Подивись тіко, чим я стукаю!
- Заходь, пошляк!
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24.07.2021 01:22 Відповісти
Спробував собі то уявити... Вийшло!
...Іржу як лавровий табун ( ).
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24.07.2021 01:49 Відповісти
а то було кусок древяхи, шо тiкo но з землi пiдняв....
а тепер стройно i хором - "пiдманули Галю, забрали з собою!"
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24.07.2021 03:47 Відповісти
Все больше философии.....
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24.07.2021 08:37 Відповісти
девушке бывшего - огромнейшее уважение!
98% наших замечательных подруг чисто из жалости пустили бы.
но есть еще те 2%, шо кремень!
станут боевым кораблем поперек - та хоть сдохни, не пущу.
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24.07.2021 02:11 Відповісти
обратите внимание на кондиционер --- это LEBERG. Леберг абы кто не ставит
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24.07.2021 13:52 Відповісти
вроде иногда пацан приходит по звонку, а в другой раз и не, а чисто проверить,
и шо он там делает не колышет никого..
може лемберг а може и нет.....
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24.07.2021 13:59 Відповісти
кондиционер кондиционером, а дом в каком состоянии? краска облупилась, жуть
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24.07.2021 16:02 Відповісти
А его абы кто и не ставил - обрати внимание на окно, на решетку и утепленный фасад. Ты видел когда-нибудь квартиру с двумя соседними окнами одно из которых зарешечено, а другое нет, вокруг одного из которых стена утеплена, а вокруг другого нет?
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21.08.2021 09:40 Відповісти
Как кот.
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24.07.2021 06:27 Відповісти
Такі вікна- вбивця котів.
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24.07.2021 08:16 Відповісти
Такі вікна зараз у всіх.
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24.07.2021 08:24 Відповісти
Не той вже кіт...
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24.07.2021 08:23 Відповісти
Берем заголовок "Пьяный херсонец чуть не погиб, застряв в окне бывшей возлюбленной" и смотрим на него. Внимательно. Внимание вопрос - если "возлюбленная бывшая", то есть "любовь уже прошла", то какого чёрта лезть к ней в окно?
А реальность еще веселее - купил "справку" от психиатра, откосил от армии, не смог работать дворником и подметать улицы - стал журналистом!
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24.07.2021 08:29 Відповісти
Ромео уже не тот )))))
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24.07.2021 08:43 Відповісти
Всё хорошо что хорошо кончается...
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24.07.2021 09:39 Відповісти
П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої - Цензор.НЕТ 4832
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24.07.2021 10:36 Відповісти
Сарако!
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24.07.2021 18:41 Відповісти
От що таке - Сила Кохання!
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24.07.2021 18:40 Відповісти
Надеюсь, что больше он никогда даже и не подумает, таким образом входить в квартиру. Это ему урок на всю жизнь.
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24.07.2021 19:30 Відповісти
Нєфіг шастать де попало........... а то ще попаде.
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24.07.2021 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=i41JPn6hk5Y Аналогичный вариант с классическим деревянным окном видео
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24.07.2021 20:18 Відповісти
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