П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої. ФОТО

Жінка розійшлася з ним і вигнала зі своєї квартири. Поки її не було вдома, романтик вирішив повернутися. Але застряг у вікні і ледь не загинув.

Про це повідомляє патрульна поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Стурбована херсонка повідомляла, що колишній співмешканець у стані алкогольного сп’яніння відмовляється покинути її квартиру на вулиці Університетській… На місці поліцейські побачили нехарактерну для таких викликів картину. У вікні вказаного помешкання фактично висів невідомий чоловік. Він ледве дихав та непритомнів", - розповіли в поліції.

Витягали чоловіка всі разом: копи, викликані ними медики і власниця квартири, яка повернулася від сусідки.

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"Жінка розповіла патрульним, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому. Але за час її відсутності чоловік вирішив повернутись і скористався для цього вікном. Проте така спроба ледь не коштувала йому життя. І лише своєчасне прибуття патрульних урятувало херсонця від фатальних наслідків", - підсумували в поліції.



