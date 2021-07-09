Скакал по полицейскому автомобилю, разбил стекло и погнул капот: пьяный устроил дебош в Фастове. ВИДЕО

Теперь мужчина может сесть на 5 лет за насилие в отношении полицейского, ведь он еще и ударил копа.

Инцидент произошел прошлой ночью в Фастове Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ. Видео случившегося опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

На этих кадрах видно, как мужчина неожиданно запрыгивает на служебный патрульный автомобиль. Он помял капот и разбил лобовое стекло, а потом еще и ударил полицейского.

Мужчину задержали. Против него открыли производство за нападение на полицейского. Максимальное наказание по ст. 345 УК - до 5 лет лишения свободы.

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