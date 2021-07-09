РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11298 посетителей онлайн
Новости Видео
6 976 24

Скакал по полицейскому автомобилю, разбил стекло и погнул капот: пьяный устроил дебош в Фастове. ВИДЕО

Теперь мужчина может сесть на 5 лет за насилие в отношении полицейского, ведь он еще и ударил копа.

Инцидент произошел прошлой ночью в Фастове Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ. Видео случившегося опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".

На этих кадрах видно, как мужчина неожиданно запрыгивает на служебный патрульный автомобиль. Он помял капот и разбил лобовое стекло, а потом еще и ударил полицейского.

Мужчину задержали. Против него открыли производство за нападение на полицейского. Максимальное наказание по ст. 345 УК - до 5 лет лишения свободы.

Смотрите: Пьяный пассажир поезда ночью разбил стекло и угрожал ножом полицейским. ФОТОрепортаж

Автор: 

дебош (40) Киевская область (4155) Нацполиция (16500) пьянство (867) Фастов (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
знову якийсь слуга урода, тільки місцевого пошибу?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:28
+4
"Хто не скаче, той маскаль"?
показать весь комментарий
09.07.2021 17:51
+3
Андрюша, зеспермотоксикоз у таких, як ти, невиліковний.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову якийсь слуга урода, тільки місцевого пошибу?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:28 Ответить
показать весь комментарий
09.07.2021 16:28 Ответить
Скакал по полицейскому автомобилю, разбил стекло и погнул капот: пьяный устроил дебош в Фастове

=======================
****, якийсь екстремальний флешмоб! Чувака нормально накрило так..Мо від спеки А автівка йому чим не догодила?
показать весь комментарий
09.07.2021 17:32 Ответить
так нюхнул наверное лишнего
показать весь комментарий
09.07.2021 17:33 Ответить
Однозначно.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:29 Ответить
Та ні... так скакав, наче пальмової олії переїв. Із соєю
показать весь комментарий
09.07.2021 16:52 Ответить
Андрюша, зеспермотоксикоз у таких, як ти, невиліковний.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:04 Ответить
И просрался ЗЕлёным поносом?
показать весь комментарий
09.07.2021 17:06 Ответить
Цирк на дроті
показать весь комментарий
09.07.2021 16:28 Ответить
Поймут и простят. Парень просто подумал не то и поступил не так.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:28 Ответить
Мне в названии нравится слово - "скакал".
показать весь комментарий
09.07.2021 16:30 Ответить
"Хто не скаче, той маскаль"?
показать весь комментарий
09.07.2021 17:51 Ответить
Похулиганил просто, как по мне.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:43 Ответить
Точно "злодій в законі", тоб то, депутат якийсь.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:52 Ответить
Имущество народное. Надо было шутнику прострелить ногу.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:53 Ответить
калєнку
показать весь комментарий
09.07.2021 18:39 Ответить
Напишем в характеристике: - "решительный и бесстрашный ; характер аравийский стойкий; достоин звания нардеп от СН." Ждем утверждения от покорителя Сибири. Или самого......
показать весь комментарий
09.07.2021 17:11 Ответить
Фастівська гопота вона така... Ніколи не переведеться.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:17 Ответить
На тюрьме будет ему респект и уважуха)))
показать весь комментарий
09.07.2021 18:23 Ответить
Где нибудь в США он бы уже по кладбищу в гробу скакал. А наших полицейских только ленивый не бьет.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:39 Ответить
Так а на этого есть инструмент влияния?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:28 Ответить
Брагар чи юрченко?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:31 Ответить
Вот это я понимаю перформанс!)
показать весь комментарий
30.09.2021 20:47 Ответить
 
 