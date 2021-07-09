Скакал по полицейскому автомобилю, разбил стекло и погнул капот: пьяный устроил дебош в Фастове. ВИДЕО
Теперь мужчина может сесть на 5 лет за насилие в отношении полицейского, ведь он еще и ударил копа.
Инцидент произошел прошлой ночью в Фастове Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ. Видео случившегося опубликовано в Telegram-канале "Киев оперативный".
На этих кадрах видно, как мужчина неожиданно запрыгивает на служебный патрульный автомобиль. Он помял капот и разбил лобовое стекло, а потом еще и ударил полицейского.
Мужчину задержали. Против него открыли производство за нападение на полицейского. Максимальное наказание по ст. 345 УК - до 5 лет лишения свободы.
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+18 Ан Мур
показать весь комментарий09.07.2021 16:28
+4 MyronMaG mm
показать весь комментарий09.07.2021 17:51
+3 Юрий Бойко #439729
показать весь комментарий09.07.2021 17:04
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****, якийсь екстремальний флешмоб! Чувака нормально накрило так..Мо від спеки А автівка йому чим не догодила?