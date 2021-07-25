РУС
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске. ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами, следовавшая по 17-му маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на местное издание pro.berdiansk.

Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западному в районе Вечного огня.

Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.

Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 01
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 02
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 03
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 04
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 05
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 06
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 07
Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске 08

+10
все эти колхобусы,на базе газели,на стадии выпуска уже дерьмо!
25.07.2021 17:10 Ответить
+3
Но за то эти колхобусы ездят не то что ,,Богданы,,которые сгнивают раньше чем владелец выплачивает за него кредит а ходовая разваливается и гремит уже выходя из завода.
25.07.2021 17:53 Ответить
+3
Ага. Дельфин бл****. Особенно всю красоту и мастерство конструктора и мастеров видно после пожара. Самый дешевый профиль для забора усиленный штапиком, тырсо плита (ОСБ), окна не понятно из чего для усиления *жесткости* и дешовая желтая краска и аля Петя-Дельфин. В другой стране етот гроб на колесах даже не допустили сено возить а у нас людей возят. Представьте при перевороте какая каша из мяса там будет. И они нам еще рассказывают что *евробляхи* ето очень опасные автомобили.
25.07.2021 19:01 Ответить
Буває всяке але такі загоряння вказують на те що потрібно заборонити газобалонні установки на громадському транспорті.
25.07.2021 17:01 Ответить
все эти колхобусы,на базе газели,на стадии выпуска уже дерьмо!
25.07.2021 17:10 Ответить
Но за то эти колхобусы ездят не то что ,,Богданы,,которые сгнивают раньше чем владелец выплачивает за него кредит а ходовая разваливается и гремит уже выходя из завода.
25.07.2021 17:53 Ответить
ты только не забывай,что делают их на одном и том же заводе.
25.07.2021 17:59 Ответить
Возможно и делают да только из 2020-го года да и то под иным брендом а на фото новизной и не пахнет.
25.07.2021 18:29 Ответить
Не правда. Богданы сгнить не могут так как они сделаны полностью из дешового пластика и стекловолокна. А вот горят хорошо притом дотла остается один руль.
25.07.2021 18:24 Ответить
Внутри из пластика а ковырни с наружи,консервная банка и то потолще.
25.07.2021 18:26 Ответить
Богданы хоть дизельные, а солярка горит не очень охотно.
25.07.2021 20:01 Ответить
Не придумывай бред, "Богданы" экспортируют во многие страны. Да и у нас ещё встречаются экземпляры, которые ещё ленина живого видели.
25.07.2021 23:54 Ответить
Нуда,ну да.Работал при СССР на рижжком заводе РЄЗ,Комутатор,Попова в московском НИИА и П.И везде бытовую технику выпускали для внутришнего потребителя и на экспорт.Марка одна а комплектующие совсем другие.Та и что далеко идти даже за Жигули в экспортном варианте готовы были у нас платить двойную цену.
26.07.2021 06:33 Ответить
За превышение лимита потребления газа оштрафовать на приличную сумму... Парниковый и газовый эффект наравне с глобальным потеплением стремительно упадет...
25.07.2021 17:17 Ответить
меньше курить надо в салоне

Маршрутка загорілася на ходу в Бердянську - Цензор.НЕТ 4328
25.07.2021 17:28 Ответить
Вот такой вот госконтроль то для общественного транспорта. А кто-то хочет сделать такое же "ТО" для всех.
25.07.2021 17:44 Ответить
,,ТО,, в Украине это только очередной побор.Откуда в стране возьмется столько оборудования для полноценного ТО да и армия специалистов для его проведения.Горели автобусы и при СССР когда даже в рейс не выпускали без ТО и медицинского контроля.А здесь ТО раз в год.
25.07.2021 17:50 Ответить
Потому это просто кормильня за которую ещё и платить надо. Просто очередной подбор.
Коррупция.
25.07.2021 18:03 Ответить
вообщето у нас уже давно не госконтроль.ТО ТС проводят какие то ООО.
25.07.2021 19:04 Ответить
Прекрасный автобус, передние крылья-стекловолокно (сложная конфигурация) всё остальное- труба с приваренным металлом и вклееные окна. На базе замечательной Газели. Насрать бы в руки конструктору и тому кто делал
25.07.2021 18:24 Ответить
100%. Помню лет надцать назад первый раз когда увидел такую *маршрутку-уродца* я думал что ето прикол. Но оказалось что ето Петька занялся таким искуством чтобы в газельку влезало больше быдла людей. Еще и война была между Пете- производителем и водителями мерседеса спринтера. доказывали что такие маршрутки удобнее и безопаснее мерседеса-спринтера.
25.07.2021 18:33 Ответить
мне один доказывал, что у нас автобусов выпускается больше чем у белорусов. Это, ***, разве можно назвать "автобус" Украинцы не хотят отдыхать на жлоб-курортах, платят деньги за сервис, и вот их запихивают в 21 веке в эту дрянь. Ещё какой то ***** название придумал-Дельфин! Это похоже на дельфина?
25.07.2021 18:52 Ответить
Ага. Дельфин бл****. Особенно всю красоту и мастерство конструктора и мастеров видно после пожара. Самый дешевый профиль для забора усиленный штапиком, тырсо плита (ОСБ), окна не понятно из чего для усиления *жесткости* и дешовая желтая краска и аля Петя-Дельфин. В другой стране етот гроб на колесах даже не допустили сено возить а у нас людей возят. Представьте при перевороте какая каша из мяса там будет. И они нам еще рассказывают что *евробляхи* ето очень опасные автомобили.
25.07.2021 19:01 Ответить
это Рута. Дельфин меньше.
25.07.2021 19:06 Ответить
Рута
25.07.2021 19:27 Ответить
Так "Дельфины" это БАЗ / ЧаЗ, каким местом он к Петьке?
25.07.2021 19:53 Ответить
А как же обязательное ТО которое проходят каждые пол года ети маршрутки? Обязать МВС выплатить водителю и другим пострадавшим ущерб за некачественно проведенное ТО за которое были заплачены деньги. Ето для тех уродов которые утверждают что нужно вернуть ТО для всех автовладельцев. Если возвращаете ТО то и обязательную ответственность должны нести те кто его провел и брал за ето деньги.
25.07.2021 18:28 Ответить
В Україні немає громадського чи пасажирського транспорту.
Є лише скотовози. Але ціну деруть неадекватну за такий рівень послуг
Можливо виключенням є хюндай і автолюкс. На фоні просто
25.07.2021 22:34 Ответить
 
 