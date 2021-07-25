Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске. ФОТОрепортаж

В Бердянске Запорожской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами, следовавшая по 17-му маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на местное издание pro.berdiansk.

Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западному в районе Вечного огня.

Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.

