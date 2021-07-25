Маршрутка загорелась на ходу в Бердянске. ФОТОрепортаж
В Бердянске Запорожской области во время движения загорелась маршрутка с пассажирами, следовавшая по 17-му маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссілкой на местное издание pro.berdiansk.
Инцидент произошел сегодня, 25 июля, около 11:00 по проспекту Западному в районе Вечного огня.
Предварительные причины возгорания не известны. Сотрудники Бердянской полиции и ГСЧС устанавливают подробности происшествия.
Топ комментарии
+10 юрий П #410481
показать весь комментарий25.07.2021 17:10 Ответить Ссылка
+3 Володимир Сливка
показать весь комментарий25.07.2021 17:53 Ответить Ссылка
+3 Юрий Лозовий
показать весь комментарий25.07.2021 19:01 Ответить Ссылка
Коррупция.
быдлалюдей. Еще и война была между Пете- производителем и водителями мерседеса спринтера. доказывали что такие маршрутки удобнее и безопаснее мерседеса-спринтера.
Є лише скотовози. Але ціну деруть неадекватну за такий рівень послуг
Можливо виключенням є хюндай і автолюкс. На фоні просто