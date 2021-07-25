Маршрутка загорілася на ходу в Бердянську. ФОТОрепортаж
У Бердянську Запорізької області під час руху загорілася маршрутка з пасажирами, що слідувала за маршрутом №17. Унаслідок події ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання pro.berdiansk.
Інцидент стався сьогодні, 25 липня, близько 11:00 на проспекті Західному, в районі Вічного вогню.
Попередні причини займання невідомі. Співробітники Бердянської поліції і ДСНС встановлюють подробиці події.
