СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, "торговавших" статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий. По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющейся информации, схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов Днепропетровщины. По документам, они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически последние оставались по местам постоянной дислокации.

По истечении сроков командировки в ООС, военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон

Как уточнили в пресс-службе ГБР, противоправной деятельностью занимался командир роты ВСУ. Его задержали при получении взятки от подчиненного за предоставление статуса участника боевых действий.

Как отмечается, капитан ВСУ разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил. Пользуясь тем, что с октября 2020 г. его военная часть дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, командир роты по 40 000 гривен дописывал в ротацию военнослужащих.

Оперативники задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые по документам должны быть на передовой линии обороны, а на самом деле находились у себя дома.

Капитана ВСУ задержали "на горячем" в городе Новомосковск Днепропетровской области во время получения денег от подчиненного военнослужащего за то, что он будет значиться в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей, однако фактически там не будет присутствовать.

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц к совершению указанного правонарушения.

Разоблачение коррупционной схемы осуществлялось совместно с сотрудниками Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава, под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Фото: ГБР/СБУ