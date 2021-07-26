РУС
4 392 15

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, "торговавших" статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий. По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По имеющейся информации, схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов Днепропетровщины. По документам, они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически последние оставались по местам постоянной дислокации.

По истечении сроков командировки в ООС, военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, торговавших статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами 01

Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон

Как уточнили в пресс-службе ГБР, противоправной деятельностью занимался командир роты ВСУ. Его задержали при получении взятки от подчиненного за предоставление статуса участника боевых действий.

Как отмечается, капитан ВСУ разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил. Пользуясь тем, что с октября 2020 г. его военная часть дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, командир роты по 40 000 гривен дописывал в ротацию военнослужащих.

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, торговавших статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами 02

Оперативники задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые по документам должны быть на передовой линии обороны, а на самом деле находились у себя дома.

Капитана ВСУ задержали "на горячем" в городе Новомосковск Днепропетровской области во время получения денег от подчиненного военнослужащего за то, что он будет значиться в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей, однако фактически там не будет присутствовать.

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, торговавших статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами 03

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, торговавших статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами 04

Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц к совершению указанного правонарушения.

Разоблачение коррупционной схемы осуществлялось совместно с сотрудниками Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Полтава, под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

СБУ разоблачила на Днепропетровщине чиновников, торговавших статусом УБД с соответствующими льготами и госвыплатами 05

Фото: ГБР/СБУ

+8
Как же гадко становиться после прочтения подобных новостей.
показать весь комментарий
26.07.2021 12:45 Ответить
ага, а что будет фиктивным защитникам родины? предлагаю устроить им встречу с настоящими, прилюдно, пусть расскажут на камеру про "свой славный боевой путь"
показать весь комментарий
26.07.2021 12:47 Ответить
Украденные у государства деньги надо возвращать в 2-кратном размере, как минимум, тогда и башкой своей начнут соображать и схему получения УБД делать более прозрачной. А то у нас вечно, то "афганцы", то "чернобыльцы" и теперь вот новая тема "убдшники". Страна вечных льготников
показать весь комментарий
26.07.2021 12:51 Ответить
В 2015-м тысячи военных и гражданских получили УБД, ни разу даже не переночевав в АТО, и всё было вполне законно. За Ляшка вспомните, он участник, и ему не икается
показать весь комментарий
26.07.2021 12:49 Ответить
ССылочку можно?
А то я помню кто брал Мариуполь.
Там добробатовцы брали город, а ВСУ стояло в оцеплении города.
Правда плохо стояло, ибо сепары сбежали в Донецк.
Хотя может им такая команда была дана, как при отходе Гиркина.
Очень уж не любили наши генералы быть сепаров и россиян, предпочитали договариваться.
Все-таки друзья раньше были, учились вместе, дружили.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:27 Ответить
противоправный механизм действовал с октября 2020 года - цитата

расслабились жабы...подумали все можно...
показать весь комментарий
26.07.2021 12:49 Ответить
Так сцикуни стають героями. Так ті, хто чекав кацапів з їх прапорцями і колорадськими стрічками будуть отримувати льготи і пошану у тих,хто останні копійки збирав військовим і ставав жерствою травлі цих сцикунів. А "чиновники" мають іти на зону без всяких застав. Вони образили всіх захисників - буде Зеля таким своїм чинушам рубати руки?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:15 Ответить
А сколько таких по Украине?
показать весь комментарий
26.07.2021 13:21 Ответить
Расстреляли -упырей? Нет? А напрасно!!!
показать весь комментарий
26.07.2021 13:24 Ответить
Где то вздрогнул Литвин...
показать весь комментарий
26.07.2021 13:26 Ответить
возьмите всех УБД, например 350000 и разделите на три. Вы получите цифру УБД которые не то что сепара живого не видели а даже автомат в руках не держали и к серой зоне не подходили ближе 15-20 км. особенно менты на блокпостах, (чиновники туристы) и родственники военных чиновников.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:51 Ответить
хм..открыли америку ...да у нас в горсовете у трети депутатов кучу лет УБД есть -и даже есть у всех ихних помощников и шоферов....
показать весь комментарий
26.07.2021 13:52 Ответить
Мил человек с какого ты города?
показать весь комментарий
26.07.2021 14:02 Ответить
Святое дело! Весь мир на гриппе деньги косит- и все отлично!
показать весь комментарий
26.07.2021 14:18 Ответить
 
 