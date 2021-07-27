Реконструкция железнодорожной станции "Святошин" стартовала в Киеве. ФОТОрепортаж

Ремонт платформы начался на железнодорожной станции "Святошин". Это станет первым этапом трансформации этого транспортного узла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и предместий, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих с Тетеровского направления: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля, Коростеня", - заявил Юрик.

По его словам, реконструкция в рамках президентской программы "Большая стройка и проекта пригородного сообщения City Express позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта.

Отмечается, что реконструированная платформа будет открыта уже в августе. Это обеспечит доступность для маломобильных групп населения, говорят в "Укрзализныце".

Также станция станет тестовой площадкой для новых технологий. В частности, там планируют установить автоматы с билетами и турникеты. Пассажирам это даст возможность быстро и без очередей покупать билеты, а для перевозчика - решить проблему с "зайцами" и улучшить учет проезда льготников для дальнейших взаиморасчетов с местными властями.

"Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", - отметил Юрик.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского запустят удобное пригородное железнодорожное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре. Первым станет столичный Kyiv City Express.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







