РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3575 посетителей онлайн
Новости Фото
9 565 21

Реконструкция железнодорожной станции "Святошин" стартовала в Киеве. ФОТОрепортаж

Ремонт платформы начался на железнодорожной станции "Святошин". Это станет первым этапом трансформации этого транспортного узла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Святошин - транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей города Киева и предместий, проживающих на Борщаговке, Академгородке, Нивках, Святошино, и пассажиров, следующих с Тетеровского направления: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля, Коростеня", - заявил Юрик.

По его словам, реконструкция в рамках президентской программы "Большая стройка и проекта пригородного сообщения City Express позволит увеличить пропускную способность и сделать быстрой пересадку пассажиров на другие виды транспорта.

Отмечается, что реконструированная платформа будет открыта уже в августе. Это обеспечит доступность для маломобильных групп населения, говорят в "Укрзализныце".

Также станция станет тестовой площадкой для новых технологий. В частности, там планируют установить автоматы с билетами и турникеты. Пассажирам это даст возможность быстро и без очередей покупать билеты, а для перевозчика - решить проблему с "зайцами" и улучшить учет проезда льготников для дальнейших взаиморасчетов с местными властями.

"Такой комплексный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", - отметил Юрик.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского запустят удобное пригородное железнодорожное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре. Первым станет столичный Kyiv City Express.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предпоследняя секция пролетного строения смонтирована на вантовом мосту в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Реконструкция железнодорожной станции Святошин стартовала в Киеве 01
Реконструкция железнодорожной станции Святошин стартовала в Киеве 02
Реконструкция железнодорожной станции Святошин стартовала в Киеве 03
Реконструкция железнодорожной станции Святошин стартовала в Киеве 04

Автор: 

Киев (26143) Укрзализныця (2802) Юрик Иван (38) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Бидлота на цензорі завжди усім незадоволена.
Будують - погано, не будують - ще гірше.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:50 Ответить
+3
Ваше предложение ? Вообще ничего не делать и строить,а жить как цигане?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:00 Ответить
+2
мощно!аж пять человек уярят не спеша и проверяющих шесть
показать весь комментарий
27.07.2021 09:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Большая настройка - Большевик.
Больше понастроим - больше присвоим.

сраную Ахметку не могут приструнить, понастроители блин. особо свирепствует Лещенко - опускает Ахметку и любит больших понастройщиков)
показать весь комментарий
27.07.2021 09:23 Ответить
Ещё одна тема "попилить".
показать весь комментарий
27.07.2021 09:25 Ответить
Ваше предложение ? Вообще ничего не делать и строить,а жить как цигане?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:00 Ответить
Не воровать,как минимум. Потому,что "попил" везде и на всём-это уже аксиома у нас.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:18 Ответить
Нет ни одной страны в мире,где "как минимум не воруют"
показать весь комментарий
27.07.2021 10:22 Ответить
А,ну тогда порядок. А то я уже запереживал. Процветаем оказывается.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:34 Ответить
с тролятиной спорить бесполезно, их просто нужно обходить, как кучу Г.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:44 Ответить
А будете себя хорошо вести - в бассейн напустят воду, тьфу, блин, возобновлят движение электричек, если их еще не докурочили работники зализныци.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:26 Ответить
мощно!аж пять человек уярят не спеша и проверяющих шесть
показать весь комментарий
27.07.2021 09:35 Ответить
ща цензор забанит свою статью))
показать весь комментарий
27.07.2021 09:41 Ответить
Якого хера?
Нормальна інформація.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:52 Ответить
Бидлота на цензорі завжди усім незадоволена.
Будують - погано, не будують - ще гірше.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:50 Ответить
То троллятина проплаченная делит прихильніків П.О. та В.О. для того, чтобы запоребрику легче было справиться с Украиной.
гэбэшный принцип разделяй и властвуй в действии.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:37 Ответить
У 2004 році це називалось хохлосрач попри те, що часто обидві сторони були російськими ботами
показать весь комментарий
27.07.2021 21:43 Ответить
Тобто, всі, що тут, на Цензорі, позиціонують себе нібито прихильниками П.О. і розпалюють ворожнечу між українцями, є російськими ботами? Скоріше за все, так воно і є. Недарма вони опонентів відразу обзивають кацапами, це такий свого роду прийом, щоб відвести підозру від себе.
показать весь комментарий
27.07.2021 22:18 Ответить
Какая станция?полустанок,платформа для дачников,представляю как на бумаге напишут по бюджету центр вокзала
показать весь комментарий
27.07.2021 09:53 Ответить
Отличная новость! Эта станция, действительно, является неким хабом и воротами в Киев.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
давно пора
показать весь комментарий
27.07.2021 12:03 Ответить
А, железнодорожную станцию Дарницу, не надо делать? Стоит десятилетие, как после войны!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:29 Ответить
 
 