Реконструкція залізничної станції "Святошин" стартувала в Києві. ФОТОрепортаж

Ремонт платформи почався на залізничній станції "Святошин". Це стане першим етапом трансформації цього транспортного вузла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Святошин - транспортний хаб, який обслуговує близько пів мільйона жителів міста Києва та передмість, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, і пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєвого, Ворзеля, Коростеня", - заявив Юрик.

За його словами, реконструкція в рамках президентської програми "Велике будівництво" та проєкту приміського сполучення City Express дозволить збільшити пропускну здатність і зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту.

Зазначається, що реконструйована платформа буде відкрита вже в серпні. Це забезпечить доступність для маломобільних груп населення, кажуть в "Укрзалізниці".

Також станція стане тестовим майданчиком для нових технологій. Зокрема, там планують встановити автомати з квитками і турнікети. Пасажирам це дасть можливість швидко і без черг купувати квитки, а для перевізника - вирішити проблему з "зайцями" і поліпшити облік проїзду пільговиків для подальших взаєморозрахунків з місцевою владою.

"Такий комплексний підхід буде реалізований і на інших станціях і вокзалах країни. Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою і "розумною", сфокусуватися на кожній станції окремо і впровадити рішення, які в подальшому зроблять приміський транспорт зручним для кожного", - зазначив Юрик.

Також читайте: Будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу завершується на Полтавщині, - ОДА

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв,, що за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського запустять зручне приміське залізничне сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі. Першим стане столичний Kyiv City Express.







