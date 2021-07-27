УКР
Реконструкція залізничної станції "Святошин" стартувала в Києві. ФОТОрепортаж

Ремонт платформи почався на залізничній станції "Святошин". Це стане першим етапом трансформації цього транспортного вузла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Святошин - транспортний хаб, який обслуговує близько пів мільйона жителів міста Києва та передмість, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, і пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєвого, Ворзеля, Коростеня", - заявив Юрик.

За його словами, реконструкція в рамках президентської програми "Велике будівництво" та проєкту приміського сполучення City Express дозволить збільшити пропускну здатність і зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту.

Зазначається, що реконструйована платформа буде відкрита вже в серпні. Це забезпечить доступність для маломобільних груп населення, кажуть в "Укрзалізниці".

Також станція стане тестовим майданчиком для нових технологій. Зокрема, там планують встановити автомати з квитками і турнікети. Пасажирам це дасть можливість швидко і без черг купувати квитки, а для перевізника - вирішити проблему з "зайцями" і поліпшити облік проїзду пільговиків для подальших взаєморозрахунків з місцевою владою.

"Такий комплексний підхід буде реалізований і на інших станціях і вокзалах країни. Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою і "розумною", сфокусуватися на кожній станції окремо і впровадити рішення, які в подальшому зроблять приміський транспорт зручним для кожного", - зазначив Юрик.

Також читайте: Будівництво найбільшого тунельного шляхопроводу завершується на Полтавщині, - ОДА

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв,, що за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського запустять зручне приміське залізничне сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі. Першим стане столичний Kyiv City Express.

Реконструкція залізничної станції Святошин стартувала в Києві 01
Реконструкція залізничної станції Святошин стартувала в Києві 02
Реконструкція залізничної станції Святошин стартувала в Києві 03
Реконструкція залізничної станції Святошин стартувала в Києві 04

+5
Бидлота на цензорі завжди усім незадоволена.
Будують - погано, не будують - ще гірше.
27.07.2021 09:50 Відповісти
+3
Ваше предложение ? Вообще ничего не делать и строить,а жить как цигане?
27.07.2021 10:00 Відповісти
+2
мощно!аж пять человек уярят не спеша и проверяющих шесть
27.07.2021 09:35 Відповісти
Большая настройка - Большевик.
Больше понастроим - больше присвоим.

сраную Ахметку не могут приструнить, понастроители блин. особо свирепствует Лещенко - опускает Ахметку и любит больших понастройщиков)
27.07.2021 09:23 Відповісти
Ещё одна тема "попилить".
27.07.2021 09:25 Відповісти
Ваше предложение ? Вообще ничего не делать и строить,а жить как цигане?
27.07.2021 10:00 Відповісти
Не воровать,как минимум. Потому,что "попил" везде и на всём-это уже аксиома у нас.
27.07.2021 10:18 Відповісти
Нет ни одной страны в мире,где "как минимум не воруют"
27.07.2021 10:22 Відповісти
А,ну тогда порядок. А то я уже запереживал. Процветаем оказывается.
27.07.2021 10:34 Відповісти
с тролятиной спорить бесполезно, их просто нужно обходить, как кучу Г.
27.07.2021 10:44 Відповісти
А будете себя хорошо вести - в бассейн напустят воду, тьфу, блин, возобновлят движение электричек, если их еще не докурочили работники зализныци.
27.07.2021 09:26 Відповісти
мощно!аж пять человек уярят не спеша и проверяющих шесть
27.07.2021 09:35 Відповісти
ща цензор забанит свою статью))
27.07.2021 09:41 Відповісти
Якого хера?
Нормальна інформація.
27.07.2021 09:52 Відповісти
Бидлота на цензорі завжди усім незадоволена.
Будують - погано, не будують - ще гірше.
27.07.2021 09:50 Відповісти
То троллятина проплаченная делит прихильніків П.О. та В.О. для того, чтобы запоребрику легче было справиться с Украиной.
гэбэшный принцип разделяй и властвуй в действии.
27.07.2021 10:37 Відповісти
У 2004 році це називалось хохлосрач попри те, що часто обидві сторони були російськими ботами
27.07.2021 21:43 Відповісти
Тобто, всі, що тут, на Цензорі, позиціонують себе нібито прихильниками П.О. і розпалюють ворожнечу між українцями, є російськими ботами? Скоріше за все, так воно і є. Недарма вони опонентів відразу обзивають кацапами, це такий свого роду прийом, щоб відвести підозру від себе.
27.07.2021 22:18 Відповісти
Какая станция?полустанок,платформа для дачников,представляю как на бумаге напишут по бюджету центр вокзала
27.07.2021 09:53 Відповісти
Отличная новость! Эта станция, действительно, является неким хабом и воротами в Киев.
27.07.2021 11:25 Відповісти
давно пора
27.07.2021 12:03 Відповісти
А, железнодорожную станцию Дарницу, не надо делать? Стоит десятилетие, как после войны!!!
27.07.2021 12:29 Відповісти
 
 