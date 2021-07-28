Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом. ФОТО
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Украине Луис Телемаху прибыл с официальным визитом в Херсонскую область.
Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.
"Посол посетил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, где провел встречу с заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Николаем Якименко и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко", - сказано в сообщении.
Команда представительства президента Украины в АР Крым поблагодарила Луиса Телемаху за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
туть нужно смотреть по ветру и шевелить усами..
запомните: логика служит нашей целесообразности, а не мы ей!
мы не были с Турцией союзниками до 2014 года, и всем нам был похер, где тот Кипр и что с ним там..
но после 2014г. все изменилось.. и оказывается международное зак-во бывает гибким: посмотрите на Германию, которая выступает за территориальную целостность Украины, не нарушает международн. зак-во, и продает газовые турбины и станки в Рашку и лобирует Рашкинеы газовые интересы в Европах.. и посмотрите на Турцию, которая нарушает международное право, но помогает Украине в борьбе с врагом - Рашкой..