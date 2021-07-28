Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом. ФОТО

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Украине Луис Телемаху прибыл с официальным визитом в Херсонскую область.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол посетил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, где провел встречу с заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Николаем Якименко и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко", - сказано в сообщении.

Команда представительства президента Украины в АР Крым поблагодарила Луиса Телемаху за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте: Государство-оккупант ответственно за обеспечение Крыма водой, - Кориневич об иске России в ЕСПЧ






