Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом. ФОТО

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Украине Луис Телемаху прибыл с официальным визитом в Херсонскую область.

Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Посол посетил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, где провел встречу с заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации Николаем Якименко и председателем Херсонского областного совета Александром Самойленко", - сказано в сообщении.

Команда представительства президента Украины в АР Крым поблагодарила Луиса Телемаху за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом 01
Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом 02
Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом 03Посол Кипра Телемаху посетил админграницу с оккупированным Крымом 04

хмм.. я бы осторожно относился с отношениями с Кипром, потому что у нас контракты с Турцией и перспектива восстановления своего Черноморского флота..
туть нужно смотреть по ветру и шевелить усами..
28.07.2021 00:37 Ответить
Ну тут уж нужно определится... Мы признаем международно признанные границы или не признаем?) А если петляем, то точно так будут относится и к нашим границам)
28.07.2021 01:06 Ответить
нет, Павел!.. у вас сработал логический шаблон "если, то"..
запомните: логика служит нашей целесообразности, а не мы ей!
мы не были с Турцией союзниками до 2014 года, и всем нам был похер, где тот Кипр и что с ним там..
но после 2014г. все изменилось.. и оказывается международное зак-во бывает гибким: посмотрите на Германию, которая выступает за территориальную целостность Украины, не нарушает международн. зак-во, и продает газовые турбины и станки в Рашку и лобирует Рашкинеы газовые интересы в Европах.. и посмотрите на Турцию, которая нарушает международное право, но помогает Украине в борьбе с врагом - Рашкой..
28.07.2021 01:20 Ответить
Завтра ***** с Эрдоганом опять по деснам засосутся, мы снова в полете будем переобуваться и признавать территориальную целостность Кипра?) Не нужно лепить из диктатора кумира, это в один прекрасный момент может плохо кончится)
28.07.2021 01:59 Ответить
Турция не требует признания куска Кипра своей территорией, в отличии от эрэфии. Она хочек легитимизировать Тур.Респ.Сев.Кипра, а это немного большая разница.
28.07.2021 13:01 Ответить
Достойная фамилия у амбасадора Луиса! - так и просится к его фамили в конце дописать одну буковку из кириллицы славянской. Дружелюбно, конечно - у нас Кипром ведь нет общих террит. границ.
28.07.2021 00:45 Ответить
 
 