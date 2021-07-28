УКР
Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТО

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаху прибув з офіційним візитом до Херсонської області.

Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол відвідав КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, де провів зустріч із заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Якименком та Головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленком", - йдеться в повідомленні.

Команда Представництва Президента України в АР Крим дякує Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Кіпр в Україні пану Луїсу Телемаху за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте також: Україна долучилася до санкцій ЄС проти РФ за окупацію Криму

Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом 01
Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом 02
Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом 03Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом 04

Кіпр (246) Крим (14256) посол (1140) Кориневич Антон (91)
хмм.. я бы осторожно относился с отношениями с Кипром, потому что у нас контракты с Турцией и перспектива восстановления своего Черноморского флота..
туть нужно смотреть по ветру и шевелить усами..
28.07.2021 00:37 Відповісти
Ну тут уж нужно определится... Мы признаем международно признанные границы или не признаем?) А если петляем, то точно так будут относится и к нашим границам)
28.07.2021 01:06 Відповісти
нет, Павел!.. у вас сработал логический шаблон "если, то"..
запомните: логика служит нашей целесообразности, а не мы ей!
мы не были с Турцией союзниками до 2014 года, и всем нам был похер, где тот Кипр и что с ним там..
но после 2014г. все изменилось.. и оказывается международное зак-во бывает гибким: посмотрите на Германию, которая выступает за территориальную целостность Украины, не нарушает международн. зак-во, и продает газовые турбины и станки в Рашку и лобирует Рашкинеы газовые интересы в Европах.. и посмотрите на Турцию, которая нарушает международное право, но помогает Украине в борьбе с врагом - Рашкой..
28.07.2021 01:20 Відповісти
Завтра ***** с Эрдоганом опять по деснам засосутся, мы снова в полете будем переобуваться и признавать территориальную целостность Кипра?) Не нужно лепить из диктатора кумира, это в один прекрасный момент может плохо кончится)
28.07.2021 01:59 Відповісти
Турция не требует признания куска Кипра своей территорией, в отличии от эрэфии. Она хочек легитимизировать Тур.Респ.Сев.Кипра, а это немного большая разница.
28.07.2021 13:01 Відповісти
Достойная фамилия у амбасадора Луиса! - так и просится к его фамили в конце дописать одну буковку из кириллицы славянской. Дружелюбно, конечно - у нас Кипром ведь нет общих террит. границ.
28.07.2021 00:45 Відповісти
 
 