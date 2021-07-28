Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТО
Надзвичайний і повноважний посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаху прибув з офіційним візитом до Херсонської області.
Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"Посол відвідав КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, де провів зустріч із заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Якименком та Головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленком", - йдеться в повідомленні.
Команда Представництва Президента України в АР Крим дякує Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Кіпр в Україні пану Луїсу Телемаху за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
туть нужно смотреть по ветру и шевелить усами..
запомните: логика служит нашей целесообразности, а не мы ей!
мы не были с Турцией союзниками до 2014 года, и всем нам был похер, где тот Кипр и что с ним там..
но после 2014г. все изменилось.. и оказывается международное зак-во бывает гибким: посмотрите на Германию, которая выступает за территориальную целостность Украины, не нарушает международн. зак-во, и продает газовые турбины и станки в Рашку и лобирует Рашкинеы газовые интересы в Европах.. и посмотрите на Турцию, которая нарушает международное право, но помогает Украине в борьбе с врагом - Рашкой..