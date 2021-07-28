Посол Кіпру Телемаху відвідав адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТО

Надзвичайний і повноважний посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаху прибув з офіційним візитом до Херсонської області.

Про це повідомляє представництво президента України в АР Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол відвідав КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, де провів зустріч із заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Якименком та Головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленком", - йдеться в повідомленні.

Команда Представництва Президента України в АР Крим дякує Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Кіпр в Україні пану Луїсу Телемаху за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

