Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому. ФОТО
Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.
Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский каноистка Виктория Ус попадает в полуфинал Олимпиады, выступив в гребном слаломе в одиночном каноэ. Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что первое место в слаломе в каноэ у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза Фишерова.
Ранее Ус заняла восьмое место в гребном слаломе на байдарках. Спортсменка преодолела дистанцию без штрафных секунд и улучшила свой результат по сравнению с прошлыми Играми в Рио-де-Жанейро, где остановилась на двенадцатой позиции.
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Но это не новость. Настоящая новость с Олимпиады это про медали)
витримки, сил і наснаги для перемоги у полуфіналі!
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