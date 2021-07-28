Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому. ФОТО

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский каноистка Виктория Ус попадает в полуфинал Олимпиады, выступив в гребном слаломе в одиночном каноэ. Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что первое место в слаломе в каноэ у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза Фишерова.

Ранее Ус заняла восьмое место в гребном слаломе на байдарках. Спортсменка преодолела дистанцию без штрафных секунд и улучшила свой результат по сравнению с прошлыми Играми в Рио-де-Жанейро, где остановилась на двенадцатой позиции.



