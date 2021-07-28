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Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому. ФОТО

Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому. ФОТО

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский каноистка Виктория Ус попадает в полуфинал Олимпиады, выступив в гребном слаломе в одиночном каноэ. Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что первое место в слаломе в каноэ у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза Фишерова.

Ранее Ус заняла восьмое место в гребном слаломе на байдарках. Спортсменка преодолела дистанцию без штрафных секунд и улучшила свой результат по сравнению с прошлыми Играми в Рио-де-Жанейро, где остановилась на двенадцатой позиции.

Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому 01
Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому 02

Автор: 

Министерство молодежи и спорта (128) Олимпиада (1137) спорт (2444)


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28.07.2021 14:48 Ответить
Молодец!
Но это не новость. Настоящая новость с Олимпиады это про медали)
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28.07.2021 14:49 Ответить
Учитывая то, что гребным слаломом у нас по сути негде заниматься, это - достижение.
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28.07.2021 14:56 Ответить
ВІТАЄМО !
витримки, сил і наснаги для перемоги у полуфіналі!
Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому - Цензор.НЕТ 7161

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28.07.2021 14:52 Ответить
Умница!Так держать штурвал!
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28.07.2021 14:52 Ответить
Так держать!!!!!!!!!!!!!!!
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28.07.2021 15:04 Ответить
Победа это бронза серебро золото,всё, остальное что кто-то вышел в полуфинал или занял 4 место чуть не дотянув,не победа и в итоге не вспомнится,зачем писать вообще о таком
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28.07.2021 15:53 Ответить
Щоб проінформувати людей про здобутки Української збірної, та залучити до перегляду напівфінала вболівальників, я наприклад не дуже слідкую за цим видом спорту, але напівфінал тепер буду дивитись обовязково, бо знаю те, що будь яка щира підтримка гарно впливає на карму, та відповідно збільшує шанси на перемогу!
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28.07.2021 16:24 Ответить
Да уж точно - основное это медали. Хорошо бы было и сборную Украины по футболу https://footballhit.net/7332-massimiliano-allegri-otkazal-realu-i-vozvratilsya-v-yuventus.html увидеть на Олимпиаде.
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28.07.2021 17:51 Ответить
 
 