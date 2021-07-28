Олімпіада-2020: українська каноїстка Ус пройшла в півфінал з веслувального слалому. ФОТО

Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила в півфінал Олімпіади-2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.

"Українська каноїстка Вікторія Ус потрапляє до півфіналу Олімпіади, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці. Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня", - йдеться в повідомленні.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.

Вітаємо спортсменку та її тренерів! Продовжуємо вболівати за Україну!

Раніше Ус посіла восьме місце в гребному слаломі на байдарках. Спортсменка подолала дистанцію без штрафних секунд і поліпшила свій результат порівняно з минулими Іграми в Ріо-де-Жанейро, де зупинилася на дванадцятій позиції.



