Олімпіада-2020: українська каноїстка Ус пройшла в півфінал з веслувального слалому. ФОТО
Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила в півфінал Олімпіади-2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.
Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.
"Українська каноїстка Вікторія Ус потрапляє до півфіналу Олімпіади, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці. Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня", - йдеться в повідомленні.
Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.
Вітаємо спортсменку та її тренерів! Продовжуємо вболівати за Україну!
Раніше Ус посіла восьме місце в гребному слаломі на байдарках. Спортсменка подолала дистанцію без штрафних секунд і поліпшила свій результат порівняно з минулими Іграми в Ріо-де-Жанейро, де зупинилася на дванадцятій позиції.
витримки, сил і наснаги для перемоги у полуфіналі!
