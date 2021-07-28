УКР
Олімпіада-2020: українська каноїстка Ус пройшла в півфінал з веслувального слалому. ФОТО

Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила в півфінал Олімпіади-2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.

"Українська каноїстка Вікторія Ус потрапляє до півфіналу Олімпіади, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці. Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня", - йдеться в повідомленні.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.

Вітаємо спортсменку та її тренерів! Продовжуємо вболівати за Україну!

У ньому наголошується, що перше місце в слаломі в каное у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза ​​Фішерова.

Раніше Ус посіла восьме місце в гребному слаломі на байдарках. Спортсменка подолала дистанцію без штрафних секунд і поліпшила свій результат порівняно з минулими Іграми в Ріо-де-Жанейро, де зупинилася на дванадцятій позиції.

Олімпіада-2020: українська каноїстка Ус пройшла в півфінал з веслувального слалому 01
Олімпіада-2020: українська каноїстка Ус пройшла в півфінал з веслувального слалому 02

Олімпіада (689) спорт (1647)
28.07.2021 14:48 Відповісти
Молодец!
Но это не новость. Настоящая новость с Олимпиады это про медали)
28.07.2021 14:49 Відповісти
Учитывая то, что гребным слаломом у нас по сути негде заниматься, это - достижение.
28.07.2021 14:56 Відповісти
ВІТАЄМО !
витримки, сил і наснаги для перемоги у полуфіналі!
Олимпиада-2020: украинская каноистка Ус прошла в полуфинал по гребному слалому - Цензор.НЕТ 7161

.
28.07.2021 14:52 Відповісти
Умница!Так держать штурвал!
28.07.2021 14:52 Відповісти
Так держать!!!!!!!!!!!!!!!
28.07.2021 15:04 Відповісти
Победа это бронза серебро золото,всё, остальное что кто-то вышел в полуфинал или занял 4 место чуть не дотянув,не победа и в итоге не вспомнится,зачем писать вообще о таком
28.07.2021 15:53 Відповісти
Щоб проінформувати людей про здобутки Української збірної, та залучити до перегляду напівфінала вболівальників, я наприклад не дуже слідкую за цим видом спорту, але напівфінал тепер буду дивитись обовязково, бо знаю те, що будь яка щира підтримка гарно впливає на карму, та відповідно збільшує шанси на перемогу!
28.07.2021 16:24 Відповісти
28.07.2021 17:51 Відповісти
 
 